Cosa dice l’oroscopo del 25 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 25 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova in Cancro annuncia un nuovo inizio, in particolare riguardo alla casa e alla famiglia. Nei prossimi sei mesi, grazie anche alla presenza di Giove in questo settore si verificheranno cambiamenti positivi, soprattutto se avrete ben chiari i vostri obbiettivi. Il transito rappresenta un invito a dare il via a un progetto di tipo familiare o rendere più accogliente l’abitazione, oppure fare un trasloco o, ancora, a un’attività di lavoro da casa. E’ fondamentale tuttavia che prenderete cura di voi stessi. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di ricevere più attenzioni dal partner. Lo direte ma in modo poco gentile e rischiate di ottenere il contrario. Soli: se avete dato il via a un flirt penserete che l’altro/a non vi capisca… Ne siete sicuri?

Oroscopo 25 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Nuova in Cancro sosta nel vostro settore della comunicazione e rappresenta un’opportunità per fare passi avanti. In congiunzione con Giove, annuncia nuove iniziative, la conclusione positiva di accordi professionali.. È un ottimo momento per promuovere al massimo il vostro talento, le abilità, le competenze. Al contempo, potreste entrare a far parte di una nuova cerchia o contattare qualcuno che avete perso di vista e sarà un’occasione per sviluppare iniziative positive. Amore: in coppia, proponete un’uscita, date la priorità ai momenti non programmati. L’eros deve essere reinventato. E’ così che riaccenderete la fiamma della passione! Soli: potreste essere attratti da due persone e non sapere cosa fare. Una pausa vi permetterà di evitare un errore.

Oroscopo 25 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Novilunio in Cancro sosta nel vostro settore delle finanze e il desiderio di maggiore comfort potrebbe spingervi a sviluppare brillanti idee per fare soldi e che potrebbero aumentare drasticamente il vostro potenziale di guadagno. E’ inoltre il momento perfetto per mettere in equilibrio il budget oppure quello di risparmiare così da provare un benefico senso di sicurezza. Con questo transito è inoltre il momento di eliminare le relazioni malsane così da migliorare la vostra vita. Amore: in coppia, parlando in modo poco chiaro o persino decisamente ambiguo, rischiate di scatenare alcuni malintesi o incomprensioni! Soli: per oggi evitate di inviare dei messaggi. Potrebbero essere male interpretati e portare a nulla di buono. Pesate il più possibile le parole.

Oroscopo 25 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Nuova e Giove si abbracciano nel vostro segno: avete la concreta possibilità di prendere decisioni importanti, persino voltare pagina in un settore della vostra vita. Il transito annuncia un nuovo inizio, vi spingono a puntare più in alto; tenete presente che i vostri sogni non sono fantasie destinate a svanire ma progetti che realizzerete tra sei mesi, quando si compirà il Plenilunio in Cancro. Più socievoli, stringerete delle relazioni con persone che avranno un impatto significativo sulla vostra vita. Amore: in coppia, alcune domande riguardanti il lavoro prenderanno il sopravvento e non avrete voglia di interagire con il partner. Soli: ne avete abbastanza dell’insistenza degli amici, che vogliono regolarmente farvi conoscere altre persone.

Oroscopo 25 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Novilunio in Cancro sosta alle spalle del vostro segno, date priorità alla solitudine in modo che il vostro intuito abbia la possibilità di esprimersi. Date la priorità alle vostre esigenze, ai bisogni e al contempo all’occorrenza eliminate qualche abitudine malsana. Da un punto di vista astrologico è uno dei momenti migliori per entrare in contatto con persone che condividono i vostri interessi. Utilizzate i prossimi sei mesi per raggiungere ciò che avete in mente lavorando per conto vostro. Amore: in coppia, la comunicazione non è al top, è vero, ma state facendo gli sforzi necessari per mantenere un equilibrio nella relazione. Soli: l’amore oggi non è una priorità, vi concentrate su altro. La ricerca, sia chiaro, è soltanto rimandata.

Oroscopo 25 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Nuova in Cancro al vostro segno è fondamentale per ampliare la cerchia delle relazioni nella vita sociale così da poter concretizzare un progetto o fare passi avanti nella carriera o persino cambiare lavoro. Grazie alla fortunata presenza di Giove in Cancro, incontrerete le persone giuste pronte a dare una mano per raggiungere un obbiettivo che avete in mente. Mettetevi in gioco e stabilite nuove relazioni di lavoro, anche online, poiché potrebbero aprire la porta a splendide opportunità. Amore: in coppia, cercate di godere dei bei momenti, apritevi alle cose belle della vita. Con il partner l’eros è al top! Soli: avete le carte in regola per conquistare e trascorrere una dolce serata romantica. E’ finalmente arrivato anche il vostro turno!

Oroscopo 25 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Nuova in Cancro scatena forti emozioni ma al contempo dà il via a un nuovo inizio nella carriera, nella professione. Nell’arco dei prossimi sei mesi, grazie anche al sostegno di Giove in questo settore, riuscirete a raggiungere un obiettivo dopo l’altro. In questo momento nel lavoro siete molto ambiziosi e questo è il transito ideale per rimboccare le maniche, lavorare sodo così da ottenere il successo a cui mirate. Grazie alla forza di volontà e alla fiducia in voi stessi ce la farete. Amore: in coppia, riuscirete a evitare conversazioni spinose. Capirete che è meglio non raccogliere le provocazioni del partner. Soli: la vostra naturale empatia vi spinge ad andare d’accordo con tutti, ma la minima mancanza degli altri scatenerà il gelo…

Oroscopo 25 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Novilunio in Cancro per il vostro segno è un transito splendido e la presenza di Giove annuncia che siete entrati in uno dei periodi più fortunati dell’anno, in cui avete la possibilità di fare passi da gigante. Mollate i vecchi schemi, le idee restrittive, concedetevi lo spazio per uscire dalla vostra zona di comfort, vivere nuove esperienze, migliorare e ampliare gli obbiettivi esistenti. Condividere le vostre idee con chi vi circonda potrebbe permettervi di concretizzarle o aprire la porta a nuove opportunità. Amore: in coppia, tolleranza e flessibilità vi permetteranno di trascorrere una bella giornata. In caso di discussione, troverete un compromesso. Soli: uscirete con gli amici per rilassarvi e ci sono buone probabilità che incontrerete una persona interessante!

Oroscopo 25 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Nuova in Cancro punta i riflettori sul vostro settore della trasformazione: tenete presente che qualsiasi sacrificio porterà ricompense che supereranno di gran lunga le vostre aspettative. Al contempo, se capite di aver commesso degli errori nella gestione del denaro, è tempo di correggere il tiro e riportare in equilibrio il budget. Non sistemerete tutto in un giorno ma pian piano- potrebbe essere nell’arco di sei mesi – cambierete atteggiamento e vi rimetterete in carreggiata. Amore: in coppia, con il partner avete punti di vista diversi, soprattutto riguardanti il denaro e l’atmosfera potrebbe diventare. pesante. Soli: prima di iniziare una nuova storia è necessario fare un bilancio. Avete bisogno di mettere ordine nei pensieri.

Oroscopo 25 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Nuova in Cancro sosta nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro e segna un nuovo inizio. Nell’arco dei prossimi sei mesi, grazie anche alla presenza di Giove in Cancro avrete la possibilità di stringere amicizie leali, di migliorare i legami, stringere accordi, negoziare e stabilire dei contatti. Non è escluso che alcuni Capricorno entrino in società con una persona. Al contempo è il momento giusto per eliminare alcuni atteggiamenti ormai superati così da migliorare la vostra vita. Amore: in coppia, la casa occupa i vostri pensieri e il partner il vostro cuore. In altre parole, dopo il lavoro avrete fretta di tornare al dolce nido! Soli: incontro a sorpresa, avvertirete vibrazioni positive, vi lascerete travolgere dalle emozioni.

Oroscopo 25 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova in Cancro sosta nel vostro settore dello stile di vita e rappresenta un’opportunità per dare una scossa al programma quotidiano di lavoro o personale e dare il via a un cambiamento. La presenza di Giove in questo settore vi dota di grande ottimismo riguardo a qualsiasi obbiettivo legato al lavoro e al successo: sarete spinti a organizzarvi e a delineare nuove strategie. Se vi siete trovati di fronte a relazioni o situazioni di lavoro o d’affari complicate arriveranno buone notizie. Amore: in coppia, più protettivi del solito con il partner, nella vostra vita la sua presenza è fondamentale! Grande complicità. Soli: negli affari di cuore avete via libera per flirtare dolcemente con una persona e nel giro di breve tempo incontrarvi di nuovo…

Oroscopo 25 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il Novilunio in Cancro è tempo di ritagliare un posto sotto i riflettori e brillare. Grazie alla presenza di Giove in Cancro, ogni iniziativa di lavoro o personale, sarà fortunata. Sfoderate la vostra creatività, seguite le passioni e vivrete dei momenti magici. In ogni caso cercate anche di fare spazio anche al divertimento, ad esempio praticando un hobby che accende il vostro entusiasmo e permetta di rilassarvi. Uscire dalla vostra zona di comfort può portare a un nuovo inizio. Amore: in coppia, parlerete di un progetto che avevate chiuso in cassetto. Guardare al futuro cementerà la relazione e il reciproco impegno. Soli: avete la possibilità di dare il via a una storia ma dovete uscire, mettervi in gioco, altrimenti ve la farete scappare!