Cosa dice l’oroscopo del 26 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 26 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Marte-Plutone, che si tratti di lavoro o vita personale, chi vi circonda si aspetta che seguiate alcune regole ma voi avvertirete il bisogno di imporvi. Attenzione, la ribellione fine a se stessa, tanto per far vedere chi siete, potrebbe scatenare discussioni accese, dire qualcosa di offensivo e probabilmente non ne vale la pena. Meglio trovare un giusto compromesso. Amore: in coppia, puntate sul dialogo e la relazione migliorerà, ravviverete la fiamma. Non perdete l’occasione per fare due chiacchiere con la dolce metà. Soli: gli incontri sono favoriti e uno in particolare scatenerà belle emozioni.

Oroscopo 26 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza tra Marte in Leone e Plutone in Acquario punta i riflettori su una situazione, forse di tipo domestico o di lavoro, diventata troppo pesante da sopportare, siete parecchio irritati e al contempo determinati a risolvere definitivamente. E muovervi in questo senso si rivelerà un sollievo. Più in generale se le relazioni sono tese cerca di non agitare ulteriormente la situazione. Amore: in coppia, cercate di mantenere l’armonia: parlate con calma anziché imporre le vostre idee! Soli: se arrivano, accettate gli inviti degli amici e uscite! Troverete chi sarà pronto a corteggiarvi, a conquistare il vostro cuore.

Oroscopo 26 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata positiva, tutto sembrerà procedere bene fintanto che non ci saranno delle divergenze di opinioni con chi vi circonda. Probabilmente e in modo del tutto irrazionale, qualcuno vorrà imporre a tutti i costi il proprio punto di vista. Il vostro segno è maestro della comunicazione dunque cercate di mantenere un sano distacco quando vi esprimete, non entrate nella trappola della provocazione. Amore: in coppia, avete la possibilità di far passare il vostro messaggio. Cogliete questa opportunità per esprimere eventuali lamentele. Soli: uscite e conquistate! Bando ai dubbi, lanciatevi, non avete nulla da perdere.

Oroscopo 26 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Marte-Plutone – pianeti che sostano nei vostri due settori delle finanze – le questioni di denaro oggi potrebbero essere complicate, sarete agitati soprattutto se si tratta di risorse condivise, abitudini di spesa o una questione di soldi che si trascina da tempo. Potrebbe riguardare anche un familiare o un socio, in questo caso discutere potrebbe aprire la strada a una svolta. Amore: in coppia, sempre innamorati e farete in modo di coinvolgere il partner nei vostri sogni dolci e piccantini. Soli: potrebbe nascere un flirt con una persona del tutto sconosciuta. Seguite l’intuito, di solito non sbaglia.

Oroscopo 26 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Marte nel vostro segno e Plutone in Acquario, oggi potreste notare che parlare dei progetti che avete in mente, solleverà delle critiche. In questo caso, anziché offendervi, evitate di continuare la conversazione poiché è probabile che le critiche siano solo frutto di controllo o di competizione. Non dovete guastarvi la giornata ma al contrario andare dritti per la vostra strada! Amore: in coppia, buona intesa, nella relazione circola serenità e armonia nonché molta passione. Soli: se siete disposti a uscire avrete la possibilità di interagire con una persona molto originale. Siete pronti per una storia.

Oroscopo 26 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un sabato in cui rischiate di essere ossessionati da questioni o problemi del passato che sono motivo di ansia o forse scatenano dei sensi di colpa. Riflettete pure al riguardo ma senza esagerare, evitate che le vostre considerazioni prendano il sopravvento al punto da rendere tese le relazioni con chi vi circonda, poiché qualsiasi conversazione potrebbe degenerare in una litigata. Amore: in coppia, con il partner sarete premurosi, più espansivi del solito, farete il possibile per rafforzare il legame e dimostrare il vostro amore. Soli: è un’ottima giornata per lanciare a chi vi attrae piccoli ma significativi messaggi di interesse.

Oroscopo 26 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Anche se molto motivati a realizzare un progetto, prima di andare avanti potrebbero esserci delle opposizioni da affrontare. A ostacolarvi potrebbe essere un familiare o un socio e le conversazioni diventare complicate ma tenete presente che esprimendovi con maturità, gentilezza e consapevolezza, potrebbero al contrario migliorare la reciproca comprensione e di risolvere. Amore: in coppia, l’atmosfera è un po’ elettrica e spetta a voi decidere se accendere la luce o provocare un cortocircuito! Soli: la serata potrebbe essere un po’ difficile, la solitudine vi peserà più del solito. E se lanciaste un invito a una persona che vi attrae?

Oroscopo 26 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza tra Marte in Leone e Plutone in Acquario, oggi non è escluso che una cara o le circostanze vi impongano qualcosa che non è di vostro gradimento. Vi ribellerete e farete bene: non dovete arrendervi poiché con il tempo la situazione potrebbe ribaltarsi. Tuttavia, potrebbe essere il contrario, ovvero essere voi a essere molto esigenti e impositivi con chi vi circonda. Amore: in coppia, una sorpresa, un regalo, una risposta che state aspettando? Oggi tutto è possibile. Soli: un messaggio o una chiamata vi faranno sentire felici. Seguirà un incontro romantico. Finalmente la ruota gira anche per voi.

Oroscopo 26 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Quella che inizialmente sembra essere una semplice divergenza di opinioni potrebbe trasformarsi in una discussione accesa e sia voi che l’altro provare rancore. Evitate di entrare in questa spiacevole spirale soprattutto se state lavorando insieme o collaborando a un progetto poiché potreste entrambi compromettere la situazione. Cercate un modo per raggiungere un accordo, così da andare avanti. Amore: in coppia, determinati a mantenere l’armonia, eviterete argomenti che solitamente sono motivo di disaccordo. Soli: scatterà una passione improvvisa con una persona che già conoscete, potrebbe far parte del lavoro.

Oroscopo 26 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

A causa della dissonanza tra Marte in Leone-Plutone in Acquario, oggi potreste essere più emotivi e irritabili del solito. La tendenza sarà quella di prendervela con le persone care, soprattutto se avete impegnato molto del vostro tempo a soddisfare i loro bisogni oppure se di recente avete dovuto ingoiare qualche rospo e avete taciuto. Anziché litigare, state un po’ per conto vostro e coccolatevi. Amore: in coppia, potreste dire cose che nemmeno pensate, rischiando di ferire il partner. Trovate il modo di rimediare. Soli: la Luna in Ariete vi rende più riservati del solito, non avete voglia di incontri e nuove conoscenze.

Oroscopo 26 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Che si tratti di lavoro o vita personale, un battibecco potrebbe essere solo una piccola parte di un problema presente da tempo che scatenerà forti emozioni. Con la dissonanza tra Marte in Leone e Plutone nel vostro segno potreste essere tentati di dire tutto ciò che avete in mente ma sarebbe un atteggiamento giusto? Cercate invece di essere cauti poiché domani la situazione vi sembrerà meno drammatica. Amore: in coppia, se affronterete qualsiasi argomento facendo leva sul senso dell’umorismo riuscirete ad appianare eventuali tensioni. Soli: sfruttate al massimo le opportunità di uscire: potrebbe scattare una splendida attrazione.

Oroscopo 26 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con Marte in Leone siete molto motivati a risolvere problemi complessi, eliminare gli sprechi ed essere più efficienti. Oggi tuttavia il pianeta rosso è in dissonanza con Plutone ed alcune persone ostacolare il vostro percorso e avere un atteggiamento prepotente. Le relazioni saranno cariche di tensione, potrebbero emergere vecchi risentimenti. E’ il momento d lasciare tutto alle spalle. Amore: in coppia, da quanto tempo non scrivete bigliettini d’amore al partner o fate uscita romantica? Oggi dovete sorprendere la dolce metà. Soli: se una persona vi attrae, dichiarate apertamente ciò che provata! Non avrete delusioni.