Cosa dice l’oroscopo del 26 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 26 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste provare un senso di instabilità ma sapete che non è frutto delle vostre azioni bensì di alcune situazioni che creano confusione nel vostro quotidiano. Con la presenza dei pianeti in Capricorno la cosa migliore è aspettare così da evitare ulteriori difficoltà. Entrare in azione impulsivamente sarebbe un errore. Rilassatevi, concentratevi sugli obbiettivi e aspirazioni da concretizzare nel 2026. Amore: in coppia, se avete qualche lamentela da fare, esprimetevi in modo diplomatico. Evitate di tenere dentro rancore o frustrazione. Prendete l’iniziativa e parlatene con calma. Soli: se darete il via a una storia non trascurate quei dettagli che sembrano banali: ad esempio, ascoltare anziché parlare soltanto voi!

Oroscopo 26 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con le dissonanze odierne siete emotivamente sensibili per cui cercate di rendere chiari i vostri limiti e mantenete qualsiasi situazione nel modo più semplice possibile. In particolare se un familiare o un amico dovesse provocarvi o fare delle richieste: non permettete a nessuno di rovinare la giornata festiva. In ogni caso, per oggi, attenzione a un eccesso dei peccati di gola: avvertireste una gran pesantezza. Amore: in coppia, farete di tutto per evitare conflitti o battibecchi. Sarà facile essere più pazienti, più tolleranti e più attenti ai desideri del partner. Soli: l’atmosfera è perfetta per dare il via a storia molto romantica, in programma potrebbe esserci un incontro importante.

Oroscopo 26 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Spesso nascondete le preoccupazioni dietro un’apparente leggerezza ma chi vi vuole bene lo nota. Tuttavia oggi, avete ragione: con la dissonanza tra Luna in Pesci e Mercurio in Sagittario, se siete giù di corda, mentalmente esauriti, cercate di stare in compagnia delle persone care e godere del loro affetto. Fate bene a puntare sull’elasticità e la leggerezza. Come si dice? Meglio ridere che piangere. Amore: in coppia, potreste porvi alcune domande e prima o poi dovrete discuterne insieme al partner. Le aspettative reciproche potrebbero essere differenti. Soli: avete cambiato alcune cose e siete evoluti. E’ una giornata in cui organizzare la vostra vita in base a ciò che avete deciso. Ed è un passo avanti.

Oroscopo 26 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Quando il cielo astrale, com’è oggi, è un po’ turbolento cercare di avere un po’ di pace non è una cosa facile, vi è difficile capire chi vi circonda. Eppure, qualunque cosa accada potete aprirvi a quei momenti significativi che fanno provare felicità. In questa giornata ciò che per voi conta davvero diventa sempre più lampante. Soprattutto quando si tratta delle persone a cui volete bene. Amore: in coppia, cercate di essere attenti alle esigenze, ai desideri del partner e dimostrate il vostro attaccamento. Soli: chi ha detto che esiste un’età per trovare il grande amore? Esprimete un desiderio poiché potrebbe finalmente realizzarsi.

Oroscopo 26 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Per disinnescare situazioni difficili, anziché aggiungere benzina sul fuoco sfruttate la vostra attitudine da leader. Gli scontri e le preoccupazioni del 2025 al momento riemergono e in alcuni settori della vostra vita stanno arrivando al culmine ma ovunque vi recate, illuminate la stanza. Irradiate una splendida energia che ha un impatto sugli altri e li spinge a muoversi in modo positivo. Amore: in coppia, passo dopo passo la relazione si rafforza e insieme ritrovate il consueto dinamismo. Soli: un incontro è vicino ma evitate di prendere decisioni affrettate: tutto a tempo debito. Ciò che è certo è che negli affari di cuore, non rimarrete delusi da ciò che accadrà. Anzi, esattamente il contrario.

Oroscopo 26 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui mentalmente stanno tornando a galla alcuni eventi ed esperienze vissuti di recente. I vostri neuroni sono in ebollizione, è sicuro, tuttavia cercate di mettere da parte alcune situazioni pesanti ed essere presenti per chi vi circonda e vi vuole bene. E’ praticamente impossibile raggiungere la perfezione assoluta ma in ciò che è imperfetto può esserci ugualmente bellezza. Amore: in coppia, se ci sono stati attriti è il momento di fare il primo passo e sistemare la situazione. Troverete le parole giuste che toccheranno il cuore del partner e tornerà il sereno. Soli: travolti dal vortice di passione e romanticismo! Vivrete un meraviglioso sogno d’amore.

Oroscopo 26 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il vostro segno detesta i conflitti e siete maestri nel mantenere la pace. E oggi è una qualità che dovrete sfoderare: alcune persone intorno a voi sono tutt’altro che tranquille, potrebbero creare confusione nonché agitazione e rischiano di rovinarvi la giornata. Non sarete, è sicuro, in grado di risolvere tutti i problemi ma siete la voce della ragione e potete calmarle con la dolcezza e l’esempio. Amore: in coppia, il partner potrebbe essere poco comunicativo ma voi capirete al volo cosa desidera e sarete attenti alle sue esigenze. Soli: affascinanti e pronti a lanciarvi nella conquista. E’ una giornata di grandi incontri.

Oroscopo 26 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza odierna Luna-Mercurio, la mente potrebbe giocarvi brutti scherzi. Forse a causa dell’insicurezza svilupperete pensieri negativi – riguardo a persone o situazioni – per cui fate leva sull’ottimismo e sulla razionalità. Tenete presente che il vostro segno è in grado di gestire qualsiasi cosa, anche complessa. Per oggi, infine, evitate di lanciarvi negli acquisti: occhio alle spese. Amore: in coppia, il vostro benessere passa attraverso la complicità con il partner. Una bella risata, qualche dolce coccola faranno salire la temperatura amorosa. Eros al top! Soli: sex appeal al massimo, avete l’effetto calamita e attirerete un/a nuovo/a partner che illuminerà il vostro futuro d’amore!

Oroscopo 26 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se l’atmosfera generale odierna vi sembra carica di tensione, potete tranquillamente sottolineare che c’è un altro modo di vedere le cose. Con i passaggi odierni dovete mettere distanze chilometriche tra voi e i problemi. Se scatenerete delle discussioni, chiedete scusa prima che prendano una piega pericolosa. Per oggi, la cosa migliore è rimanere tranquilli in casa e coccolarvi. Amore: in coppia, la passione è latitante ma solo perché volete trascorrere una giornata tranquilla e all’insegna della pace. Soli: corteggiatissimi ma poco intenzionati a impegnarvi. Sfrutterete pienamente la vostra libertà, flirterete a tutto spiano al punto che non saprete a chi dare i resti!

Oroscopo 26 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna e Mercurio oggi si guardano di traverso e il consiglio astrale è quello di contare fino a mille prima di esprimervi. Rischiate di fare dei commenti poco piacevoli dunque prima di interagire con chi vi circonda, cercate di mantenere l’equilibrio interiore, soprattutto con le persone care. E’ un momento importante per capire bene ciò che veramente desiderate dalle relazioni di lavoro o personali. Amore: in coppia, volendo l’atmosfera è romantica, potete concludere questa giornata con dolci coccole sensuali. Soli: uscite, fatevi belli/e, l’anima gemella è dietro l’angolo. Proverete delle emozioni passionali e travolgenti.

Oroscopo 26 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui anziché mettervi al posto di guida, sarebbe consigliabile posizionarvi comodi sul sedile posteriore così da prendere le distanze da una situazione potenzialmente burrascosa con una persona, forse a causa del denaro. Di sicuro non volete trovarvi alle prese con una tempesta emotiva. Avete bisogno di spazio per respirare, per riflettere con calma e pensare ai vostri sogni. Amore: in coppia, in amore è necessario trovare qualche compromesso. Voi l’avete capito ma è così anche per il partner? Soli: sentite che è tempo di smettere di vivere flirt, avventure che vi divertono ma sono senza futuro. Ora desiderate impegnarvi seriamente.

Oroscopo 26 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza tra la Luna nel vostro segno e Mercurio in Sagittario, potreste sentirvi combattuti tra il desiderio di divertirvi e quello di dedicarvi alle responsabilità. Se volete mantenere rapporti armoniosi cercate di essere diplomatici e pazienti. Per dare il meglio di voi, fate appello alla vostra naturale generosità e benevolenza senza risparmio e senza aspettarvi nulla in cambio. Amore: in coppia, nella relazione c’è armonia. Non mancano piccoli litigi, ma niente di serio tornerà subito il sereno. Soli: come pensate di riuscire a conquistare una persona se non credete nel vostro fascino? Mancanza di fiducia in voi stessi o paura di fallire rischiate di non fare passi avanti.