Cosa dice l’oroscopo del 26 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 26 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

L’arrivo di Mercurio in Leone, fino al 2 settembre, per il vostro segno rappresenta una ventata di freschezza: vi dota di grande senso dell’umorismo e sarà molto apprezzato da chi vi circonda. Grazie all’ottimismo, all’apertura nei confronti degli altri, comunicherete in modo spontaneo, naturale e parlerete con il cuore. Tra il 28 e 29 giugno, il pianeta sarà in dissonanza con Plutone: avrete la capacità di percepire immediatamente chi tenta di mentirvi o tradirvi. Amore: in coppia, dimostrerete fino a che punto amate il partner e darete a piene mani, senza aspettarvi nulla in cambio. Soli: a sorpresa, una persona che conoscete da tempo potrebbe lanciarvi segnali. A voi decidere.

Oroscopo 26 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio in Leone, fino al 2 settembre sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. Sarete pronti ad affrontare in modo definitivo qualsiasi problema, responsabilità o compito irrisolto. Con questo transito c’è la possibilità di dare il via a un’attività – anche commerciale – lavorando da casa. Potreste essere meno disposti a frequentare, ad avere contatti al di fuori della cerchia familiare. Il che non esclude che ritroverete una persona del passato. Amore: in coppia, farete di tutto per evitare conversazioni riguardanti argomenti spinosi ma oggi il partner insisterà…Soli: quando vi esprimete cercate di essere chiari. In caso contrario, penserete che gli altri siano sordi alle vostre richieste.

Oroscopo 26 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Grazie all’arrivo di Mercurio in Leone, fino al 2 settembre nel vostro settore della comunicazione, potete dare il via ai progetti personali o di lavoro, promuovere la vostra attività o le vostre idee a un pubblico più ampio. La capacità di convincere è inoltre al top tutti penderanno dalle vostre labbra. Sarete ancor più simpatici, le vostre battute apprezzate e chiunque vorrà avervi accanto. Le relazioni che stringerete nel corso del transito si riveleranno preziose. Amore: in coppia, le idee non vi mancano davvero, dunque cercate di allontanare la pesantezza e la noia del quotidiano. Soli: inizierete una storia che vi spingerà a cambiare le abitudini, a muovervi su nuove basi più positive.

Oroscopo 26 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio esce dal vostro segno e fino al 2 settembre sosterà in Leone nel vostro settore delle finanze. Il passaggio sarà d’aiuto a risolvere alcune questioni di denaro, potreste anche ricevere un bonus, una promozione oppure vi offriranno un impiego e guadagnerete di più. Nel corso del transito sarete molto pratici, farete in modo che le vostre idee siano ascoltate e approvate. Se infine, in questi giorni avete bisogno di chiedere un prestito, aspettate la settimana prossima. Amore: in coppia, bando all’impulsività, alla permalosità: non prendete alla lettera tutto ciò che dice il partner. Soli: sognate parecchio ma in questo modo rischiate di farvi scappare una bella relazione.

Oroscopo 26 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Mercurio entra nel vostro segno – il 22 luglio arriverà anche il Sole – e fino al 2 settembre avrete grande chiarezza mentale, la capacità di comunicare sarà al massimo: le vostre parole avranno un forte impatto, avrete il potere di influenzare chi vi circonda. Di sicuro non passerete inosservati. Il pianeta è in armonia con Saturno e Nettuno in Ariete: è un periodo ottimo per sviluppare idee concrete. I progetti a lungo termine iniziati ora sembrano avere solide basi. Amore: in coppia, pronti a fare di tutto per il partner ma non dovete dimenticare le vostre esigenze. Soli: se una storia nata di recente, non vi permette di essere voi stessi forse dovreste porvi qualche domanda.

Oroscopo 26 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Fino al 2 settembre, Mercurio in Leone sosterà alle spalle del vostro segno: il transito potrebbe scatenare un po’ di stanchezza mentale. Sarete dunque più riservati, più osservatori e meno determinati o inclini a prendere l’iniziativa. Per elaborare avvenimenti e idee avrete bisogno di tempo. Se, infine, per risolvere un problema con una persona capite che è indispensabile una conversazione sincera, fate il primo passo. Avrete la possibilità di ripartire da zero. Amore: in coppia, la vostra missione oggi è coccolare il partner, offrire sicurezza, amore e una casa accogliente. Soli: avete la sensazione che negli affari di cuore oggi tutto sia possibile! Il che, in parte è vero. Arriva l’amore.

Oroscopo 26 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio in Leone, fino al 2 settembre annuncia nuovi incontri nella vita sociale, nel lavoro, nuove opportunità e porte che si aprono. In questo periodo potreste firmare un accordo, un contratto. Se ultimamente siete stati parecchio impegnati a causa del lavoro, sarete contenti di trascorrere del tempo in buona compagnia, partecipare agli eventi nella vita sociale e vi farà un gran bene. Avrete infine la possibilità di migliorare la presenza sui social media. Amore: in coppia, è solo esprimendo con dolcezza i vostri sentimenti che toccherete il cuore del partner. Soli: la cerchia delle amicizie potrebbe offrire l’opportunità di un nuovo incontro. E potrebbe essere la persona giusta.

Oroscopo 26 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio in Leone fino al 2 settembre sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, della reputazione, delle persone che contano. Nel corso del transito potreste dare il via alla negoziazione di un contratto che vi consentirà di fare passi da gigante nel percorso professionale, raggiungerete un traguardo, oppure avrete la possibilità di lavorare a un progetto originale, unico. In questo periodo, bando alla modestia e preparatevi a mostrare il vostro talento! Amore: in coppia, se volete mantenere l’armonia c’è bisogno di impegno ma sapete bene che il gioco vale la candela. Soli: cosa davvero desiderate? Non lo sapete nemmeno voi. Per fortuna è un fatto soltanto temporaneo.

Oroscopo 26 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio in Leone, fino al 2 settembre per il vostro segno è un transito eccellente, rappresenta un invito a uscire dalla vostra zona di comfort, a viaggiare, a godere le vacanze, a rilassarvi. Le preoccupazioni si allontanano, potreste ricevere delle ottime notizie o veder arrivare entusiasmanti opportunità. Studiare, dire sì a nuove esperienze, sarà d’aiuto a sentirvi più vitali. E’ infine, il momento giusto per migliorare il CV seguendo un corso che vi farà ottenere una qualifica. Amore: in coppia, anche se avete il desiderio di chiarire alcuni malintesi o zone d’ombra per oggi non prendete iniziative. Soli: uscite e cercate di fare nuove conoscenze. Dite no ai brutti ricordi e guardate al futuro.

Oroscopo 26 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio in Leone, fino al 2 settembre, vi dota di un approccio razionale ma leggero rispetto alle situazioni difficili: è quello ideale per raggiungere un accordo. Conversazioni e chiarimenti avranno il potere di rafforzare una relazione di lavoro o personale. Se avete la necessità di sistemare alcune questioni finanziarie il transito sarà di grande aiuto. Il transito rappresenta un’opportunità per chiarire un problema che è stato motivo di frustrazione. Amore: in coppia, è una giornata in cui il partner apprezzerà la vostra tenerezza, la disponibilità e l’elasticità! Viva la tolleranza. Soli: più estroversi, più aperti al mondo circostante: ciò vi permetterà di avere incontri romantici interessanti.

Oroscopo 26 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Leone fino al 2 settembre sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali. Il transito parla di accordi, trattative e visto che sarà in buon aspetto con Saturno, tutto andrà per il verso giusto. La cosa importante è che siate sempre disposti, all’occorrenza, a trovare un compromesso che vada bene per tutti. Il transito può essere un buon momento per affrontare un problema e chiarire con una persona, una questione che avete eluso per parecchio tempo. Amore: in coppia, la convivenza non è sempre facile ma in due si cammina meglio… Datevi dunque una calmata. Soli: se le situazioni si ripetono, forse nella vita affettiva è il caso di mettere ordine e chiudere dei capitoli.

Oroscopo 26 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio in Leone, fino al 2 settembre sosta nel vostro settore dello stile di vita, del benessere e del lavoro, Quest’ultimo richiederà impegno, velocità e destrezza ma ve la caverete alla grande! Porterete inoltre a termine i progetti, i rapporti con i colleghi e clienti saranno all’insegna dell’armonia. Se state cercando un impiego datevi da fare, contattate, proponetevi. Ce la farete! Il buon aspetto con Saturno vi offre stabilità e vi spinge a pensare in termini realistici. Amore: in coppia, bei momenti con il partner. C’è complicità e insieme moltiplicherete i progetti a due. Soli: sognate un grande amore, tutto solo per voi ma siete possessivi. Non dovete spaventare chi vi corteggia.