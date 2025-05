Cosa dice l’oroscopo del 26 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 26 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio entra in Gemelli e fino all’8 giugno sosterà nel vostro settore della comunicazione. Le conversazioni avranno una marcia in più, sarete ottimi osservatori, con la battuta pronta e ciò distenderà l’atmosfera. Da oggi, grazie al buon aspetto con Plutone i progetti che sono rimasti in sospeso o che avete lasciato incompiuti riprenderanno slancio. Arriveranno inoltre le risposte di cui avete bisogno per andare avanti! Amore: in coppia, mostrate apertamente al partner quanto siete attenti e premurosi! Soli: volete dare il via a una nuova avventura d’amore? Dovete solo prendere l’iniziativa.

Oroscopo 26 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Fino all’8 giugno, Mercurio sosterà nel vostro settore delle finanze e avrete occhio per concludere un buon affare… In questo periodo ad esempio, potreste acquistare un oggetto che avete desiderato grazie a un’offerta speciale e dunque a un prezzo molto più basso. È un buon momento inoltre per recuperare una somma che vi devono o per aumentare le entrate attraverso la comunicazione, il networking e il passaparola. Amore: in coppia, se siete alle prese con questioni importanti e decisioni, è il momento di guardare al futuro in modo diverso. Soli: in programma c’è un incontro e belle emozioni!

Oroscopo 26 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio sosterà nel vostro segno fino all’8 giugno: la curiosità è accentuata ed è tempo di fare nuove scoperte, avrete parecchie idee riguardo al futuro. Ma non solo, grazie all’eloquio brillante, ciò che direte avrà un notevole impatto e chi vi circonda vi troverà particolarmente affascinanti. Se di recente avete presentato una proposta, in questo periodo potrebbe arrivare una risposta positiva. In buon aspetto con Plutone vi permetterà di risolvere un problema. Amore: in coppia, potreste avere la sensazione che il partner sia distratto ma è così? Soli: darete il via a una nuova storia con entusiasmo e rispettando i reciproci desideri.

Oroscopo 26 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio entra in Gemelli, fino all’8 giugno sosterà alle spalle del vostro segno: in questo periodo potreste aver voglia di trascorrere più tempo a riflettere in silenzio o ad apprendere tecniche come la consapevolezza o la meditazione. Nel lavoro sfruttare il transito per migliorare le relazioni con i colleghi e il boss. Può essere un momento di scoperta e un’opportunità per liberarvi dei limiti e andare avanti con idee entusiasmanti. Amore: in coppia, l’intesa è splendida, tuttavia oggi potreste desiderare un po’ più di “pepe” nella relazione. Soli: un colpo di fulmine, una passione improvvisa. Giornata emozionante!

Oroscopo 26 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con Mercurio in Gemelli – da oggi e fino all’8 giugno – la vita sociale sarà più brillante, sarete desiderosi di entrare in contatto con vecchi e nuovi amici. Attraverso alcuni incontri e conversazioni, potreste ottenere molto. Vi sarà più facile parlare delle vostre emozioni e ciò rivelarsi un sollievo. Non sono escluse buone notizie riguardanti un progetto e visto che sarete molto convincenti potreste trovare un investitore. Amore: in coppia, guardate al futuro, sulla relazione non ci sono nuvole. Il partner può contare sempre su di voi. Soli: corteggiatissimi/e vi sarà difficile, in seguito, scendere dal piedistallo.

Oroscopo 26 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio in Gemelli, fino al’8 giugno sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni. Il transito vi permetterà di studiare una strategia per progredire e, al contempo, di entrare in contatto con chi può essere d’aiuto a migliorare gli affari o il lavoro. Se siete in cerca di un impiego, è il momento ideale per inviare il CV e organizzare dei colloqui. Il buon aspetto con Plutone sarà d’aiuto a promuovere un’idea che troverà molti consensi. Amore: in coppia, se ci sono cose che non vanno, non dovete comportarvi come se tutto andasse bene. Soli: uscite, stringete nuove conoscenze e conquisterete.

Oroscopo 26 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio in Gemelli, sosterà fino all’8 giugno per il vostro segno è uno splendido transito: arriveranno parecchie opportunità, al punto che avrete l’imbarazzo della scelta. Gli eventi e gli incontri sociali, soprattutto se penserete fuori dagli schemi, saranno motivo di idee brillanti e anche di possibilità. Non è il momento di chiedervi se siete o meno all’altezza di una situazione o qualificati ma quello di cogliere senza esitare ogni possibilità! Amore: in coppia. il partner vi ama e ve lo dimostra! Non trascurate la dolce metà. Soli: oggi avete l’opportunità di incontrare una persona speciale o di rivelare i sentimenti a chi vi attrae.

Oroscopo 26 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il transito di Mercurio in Gemelli, da oggi e fino all’8 giugno, vi spingerà a parlare di qualsiasi questione legata a emozioni profonde. Eliminare ciò che vi blocca potrebbe avere un effetto sorprendente e positivo su settori importanti della vostra vita come le finanze, le relazioni strette e gli affari. Unica accortezza: il pianeta vi spingerà, seppure con ironia, a fare commenti velenosetti in cui siete specialisti. Qualcuno potrebbe offendersi… Amore: in coppia, c’è reciproca franchezza e ciò vi permetterà di trovare le soluzioni giuste. Soli: se avete intenzione di lanciare un invito a una persona, non esiterete!

Oroscopo 26 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio entra in Gemelli, fino all’8 giugno, e per il vostro segno è un’opportunità imperdibile per negoziare, aprire il dialogo in modo diretto e franco ma tenendo presente la sensibilità di chi avete di fronte e soprattutto ascoltare con attenzione ciò che dice. E’ nel vostro interesse ammettere che l’altro può avere ragione, che le sue argomentazioni sono valide quanto le vostre. Tenete presente che la collaborazione è l’arma vincente! Amore: in coppia, prendere il toro per le corna è la soluzione migliore per cambiare la situazione. Soli: incontri e conversazioni: farete colpo su una persona! Farete grandi progressi.

Oroscopo 26 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio entra in Gemelli e fino all’8 giugno per quanto riguarda il quotidiano potreste essere più irrequieti del solito. Questo stato d’animo è d’ostacolo a portare a termine le cose ma praticare un po’ di esercizio fisico sarà d’aiuto e tornare in carreggiata. Inoltre, canalizzare la creatività in progetti e hobby sarà molto soddisfacente. Il pianeta, al contempo accentua il vostro perfezionismo e non ne avete davvero bisogno… Amore: in coppia, stare vicini al partner oggi è la vostra priorità. Soli: se una persona vi corteggia, mostrate il vostro interesse. In caso contrario darete la sensazione che non siate ricettivi.

Oroscopo 26 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Gemelli, fino al’8 giugno, il vostro segno è un transito eccellente: riuscirete a raggiungere i vostri obbiettivi, a concretizzare idee e progetti, soprattutto se di recente avete provato una mancanza di chiarezza. Sarete orgogliosi di ciò che realizzerete ma non solo, riceverete numerosi complimenti. E’ un ottimo periodo inoltre per condividere le vostre idee e trovare chi sarà pronto a dare una mano per trasformarle in realtà. Amore: in coppia, voglia di fare nuovi progetti e prendere delle iniziative. Volete rendere la relazione più allegra e vivace! Soli: la giornata è favorevole a iniziative e incontri di ogni tipo.

Oroscopo 26 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio entra nei Gemelli e fino al’8 giugno l’intuito sarà decuplicato. Tuttavia in questo periodo dovrete fare attenzione a non assorbire le emozioni o le ansie di chi vi circonda. Il pianeta sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: è il periodo ideale per risolvere eventuali problemi riguardanti l’abitazione e aprire un dialogo disteso con le persone care. Non è escluso che abbiate delle notizie di un parente che non sentite da tempo. Amore: in coppia, pianificate un viaggio con il partner, dovete dare un nuovo slancio alla relazione. Soli: conoscerete una persona che ha i vostri stessi valori e ciò vi avvicinerà.