Cosa dice l’oroscopo del 27 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 27 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Sfruttate al massimo la creatività e darete maggiore vivacità alla giornata, cercate delle opportunità anche per divertirvi. Quando vi esprimete ricordate di essere pienamente voi stessi anche se farlo significa andare controcorrente. Da parte di chi vi circonda potrebbero arrivare giudizi e opinioni poco incoraggianti, ignorate ciò che diranno e andate avanti per raggiungere i vostri obbiettivi. Amore: in coppia, lasciatevi andare al romanticismo, create un’atmosfera magica e vi garantirete una dolce serata. Soli: affascinati da una persona dolce e forte, avrete la convinzione di aver trovato la perla rara.

Oroscopo 27 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza tra la Luna in Leone e Plutone in Acquario potrebbe scatenare emozioni intense. Da una parte desiderate impegnarvi a tutto campo nel lavoro ma da un’altra avvertite il bisogno di pace. Evitate che il senso di colpa abbia il sopravvento sul desiderio di tranquillità, soprattutto se siete consapevoli che alcuni compiti possono aspettare. Fermatevi, fate un respiro profondo e rilassatevi. Amore: in coppia, siete agitati e le conversazioni saranno… elettriche! Occhio a esagerare. Soli: nella conquista sarete scatenati, vi muoverete un po’ alla cieca e ovviamente non ne trarrete alcun vantaggio.

Oroscopo 27 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Un piccolo battibecco con una persona potrebbe trasformarsi in una lite e ciò che sembra insignificante scatenare delle forti tensioni più profonde. Siete davvero infastiditi per una sciocchezza o c’è qualcosa di più? Non lasciate che piccoli problemi mascherino emozioni più profonde e chiarite la situazione: parlando e ascoltando. Ciò che emergerà oggi va risolto e non eluso. Amore: in coppia, la vostra generosità e comprensione vi renderanno unici agli occhi del partner. L’intesa sarà splendida. Soli: occhio a idealizzare troppo chi vi corteggia, anche se apprezzerete il suo modo elegante di conquistare.

Oroscopo 27 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Luna-Plutone, se alcune questioni vi preoccupano ricordate che siete in grado di mantenere la calma. Non solo è importante, ma è anche essenziale per mantenere la stabilità in una situazione. Potreste avere un temporaneo calo di motivazione, ma è appunto passeggero: nel lavoro riprenderete slancio e, non temete, presto otterrete ottimi risultati! Amore: in coppia, siete in modalità pantofoloni/e: il partner cercherà di stimolarvi ma inutilmente, sarà come parlare con un muro. Soli: la solitudine è pesante ma penserete che è “meglio soli che male accompagnati” e smetterete di rimuginare.

Oroscopo 27 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza tra la Luna nel vostro segno e Plutone in Acquario, evitate di nutrire rancore. Questo aspetto può portare a un atteggiamento mentalmente ossessivo, soprattutto se ritenete che una persona vi abbia fatto un torto. Fortunatamente, l’atmosfera diventerà più leggera nel pomeriggio: troverete il conforto attraverso quelle persone che vi hanno sempre offerto il loro sostegno. Amore: in coppia, sarete ribelli, contesterete tutto ma occhio a come vi esprimerete. Soli: siete delusi dagli incontri e penserete che la situazione non cambierà. Ma rimuginare in casa accresce il malumore. Uscite con gli amici!

Oroscopo 27 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Rallentate il ritmo e fate del vostro meglio per rimanere concentrati sulla lista di cose da fare poiché ciò vi permetterà di ritrovare un equilibrio interiore. Anche prendere cura di voi stessi è un buon modo per rigenerare le energie e allentare lo stress provocato dalla dissonanza Luna-Plutone. Se avvertite il bisogno di rilassarvi, concedetevi una pausa senza per questo sentirvi in colpa. Amore: in coppia, nei progetti a due guardate al futuro con la certezza che starete sempre insieme, anche di fronte a eventuali difficoltà. Soli: conquisterete una persona e avrete tante cose da raccontare e da condividere. Passo dopo passo vi innamorerete!

Oroscopo 27 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Concentratevi sulle vostre esigenze, fate soltanto ciò che vi piace. Siete sempre molto altruisti, pronti ad accontentare chi vi circonda ma ciò spesso impedisce che pensiate prima a voi stessi. Anche perché c’è chi approfitta parecchio della vostra gentilezza. Non dovete dire di sì a qualsiasi cosa vi chiedono o vi propongono solo per timore che qualcuno si offenda. Fate ciò che vi sembra giusto. Amore: in coppia, avete bisogno di affetto, di amore, di sentirvi rassicurati ma il partner sembra ignorare o non capire… Soli: una persona vi attrae ma non sapete come muovervi. Negli affari di cuore, per oggi evitate di prendere iniziative.

Oroscopo 27 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Luna-Plutone è probabile che oggi entri in azione la leggendaria codina velenosa e rischiate di fare, anche on line, qualche critica di troppo che in seguito avrà delle conseguenze spiacevoli, più gravi di quanto da voi immaginato. Cercate invece di mantenere la calma, moderazione e diplomazia quando vi esprimete poiché è importante proteggere la vostra reputazione. Amore: in coppia, con il partner evitate discussioni accese soprattutto per motivi di denaro. Le vostre reazioni saranno esagerate. Soli: dovreste rivedere le vostre esigenze, le aspettative, i i bisogni emotivi e avere più sicurezza in voi stessi.

Oroscopo 27 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Evitate di vedere solo ciò che volete vedere, attenetevi alla realtà delle situazioni ed evitate di girare film mentali. E’ una giornata in cui potreste essere spinti a credere in qualcosa che probabilmente esiste solo nella vostra fantasia. A meno che non abbiate un sogno impossibile da realizzare. Chiedete un consiglio a qualcuno di cui vi fidate e ascoltate con attenzione ciò che vi dirà. Amore: in coppia, evitate quei silenzi di piombo che potrebbero insinuarsi nella relazione. Soli: se una persona vi corteggia penserete sia quella giusta. Gli amici vi consiglieranno di non partire in quarta ma non li ascolterete…

Oroscopo 27 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Dare il via a un incontro o a una conversazione sincera sarà d’aiuto ad alleviare eventuali tensioni presenti in una relazione di lavoro o personale importante, Ma dovete muovervi con tatto e diplomazia. Anche se una persona vi sta esasperando, cercate di rimediare. E’ meglio farlo ora poiché ci sono buone possibilità che siate disposti a perdonare, dimenticare e andare avanti. Amore: in coppia, se il partner non è d’accordo con ciò che chiedete, evitate di arrabbiarvi. Lasciate perdere: la serata si annuncia romantica! Soli: non aspettatevi di incontrare l’anima gemella perfetta per voi. Sapete che non esiste?

Oroscopo 27 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza tra la Luna in Leone e Plutone nel vostro segno, oggi sarete diffidenti e molto attenti così da capire se una persona stia tentando di manipolarvi. Nel caso doveste avere la sensazione che qualcuno sta cercando di mettere in atto questo atteggiamento stroncate la situazione sul nascere. Dovete avere accanto, lavoro o vita personale, soltanto chi vi rispetta. Amore: in coppia, coinvolgerete il partner in ogni vostra decisione. Amore e fiducia assoluta! Soli: non vi mancherà l’originalità per conquistare chi vi attrae. Gli incontri, gli appuntamenti oggi sono positivi. Vi state dirigendo verso nuovi orizzonti.

Oroscopo 27 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Pur impegnati nel lavoro, mentre mantenete un buon ritmo concentratevi su cosa volete costruire. Ricordate che anche i castelli più splendidi vengono realizzati mattone dopo mattone: rappresentano le basi solide per il vostro futuro. Al contempo, i passaggi odierni invitano il vostro segno a prendere delle decisioni sane riguardanti il vostro stile di vita, il benessere e il quotidiano. Amore: in coppia, il vostro bisogno di attenzione potrebbe essere un po’ eccessivo. Soprattutto se il partner non è molto disponibile al romanticismo. Soli: non è il venerdì ideale per incontri e conquiste, circolerà un po’ di frustrazione.