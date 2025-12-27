Cosa dice l’oroscopo del 28 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 28 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni vi rendono ipersensibili, permalosi e al contempo siete anche un po’ stanchi: può essere che abbiate superato i vostri limiti. E spesso non ne tenete assolutamente conto. L’Ariete pensa, è nel vostro DNA, che le vostre energie siano inesauribili ma non è così e oggi rischiate di scatenare una discussione accesa con una persona cara. Mostrate invece il vostro affetto. Amore: in coppia, più sarete assenti e distanti e tanto più il partner sarà pressante. Soli: i pianeti vi spingono a prendere l’iniziativa, anche se forse temete un rifiuto.

Oroscopo 28 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Ottimisti, con belle energie è una giornata in cui siete più altruisti che mai e potreste chiedervi come dare una mano a chi ne ha bisogno. Potreste essere tentati di fare grandi gesti ma non dovete sottovalutare il potere della sola gentilezza: in alcuni momenti, anche un sorriso o alcune parole di conforto possono essere sufficienti a rendere migliore la giornata di una persona. Amore: in coppia, circola passione, coccole, tenerezza! Soli: flirt, avventure e pazienza se non si tratterà di una storia seria. Arriverà, per oggi distraetevi con leggerezza.

Oroscopo 28 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi astrali odierni segnalano una domenica movimentata, siete curiosi e avete voglia di lanciarvi in nuove avventure, uscire dalla solita routine. Al contempo siete circondati da persone che vi offrono buoni consigli e, se siete astuti, dovreste ascoltarli, seguire ciò che vi dicono. Ad esempio, come farvi aiutare: non c’è motivo di dire che potete farcela da soli quando sapete che non è così. Amore: in coppia, la mancanza d’intesa potrebbe rallentare alcuni progetti. Soli: perché rimanere in attesa di una telefonata? Coraggio, prendete l’iniziativa.

Oroscopo 28 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avete capito che è meglio accettare che le situazioni non siano perfette e al contrario del vicino segno dei Gemelli, siete soddisfatti di voi, della vostra vita. E’ pur vero che il Cancro è particolarmente idealista, soprattutto se ha l’Ascendente in Pesci, Sagittario o Ariete: in mente avete uno schema un po’ rigido di come devono essere alcune situazioni ma vi siete liberati da tutte le idee preconcette. Amore: in coppia, è una dolce domenica, circola armonia, con il partner c’è intesa perfetta. Soli: più intraprendenti, siete pronti a lanciarvi nella conquista.

Oroscopo 28 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste provare una vasta gamma di emozioni, tra cui nervosismo e sentirvi un po’ destabilizzati., rischiando di scatenare delle discussioni con chi vi circonda. Calma, cercate di canalizzare le energie praticando un po’ di movimento e per oggi anziché forzarvi a prendere decisioni o portare a termine alcune cose, provate a seguire la corrente: potrebbero infatti emergere intuizioni importanti. Amore: in coppia, torna la dolcezza, la comunicazione è al top! Soli: finché non avrete trovato l’anima gemella, non sarà oggi, vi piacerà flirtare a senza impegno. Oroscopo 28 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui con chi vi circonda di fronte a eventuali provocazioni non direte nulla, penserete che l’atteggiamento giusto sia quello di tacere, rimanere indifferenti. Al contempo, se siete sul punto di dare il via a un progetto lavorativo o personale evitate di parlarne: se volete mantenere lo slancio, l’entusiasmo, non è il momento di dare spazio a eventuali commenti critici. Amore: in coppia, con il partner siete in perfetta sintonia, tuttavia cercate di mostrare più dolcezza. Soli: l’incontro con una vecchia fiamma vi emozionerà ma dovete guardare al futuro!

Oroscopo 28 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una domenica in cui circolano incomprensioni, fraintendimenti, siete insoddisfatti forse dell’atteggiamento di un familiare. La cosa migliore è tirare fuori il rospo e parlarne, anche se gli aspetti odierni potrebbe spingervi a tacere per timore di dire cose di cui in seguito pentirvi e di scatenare delle liti. Ma sapete bene che rimanere in silenzio e covare rancore non fa bene alla salute. Amore: in coppia, il dialogo sembra quello tra sordi? Insistete, troverete una soluzione per capirvi. Soli: un incontro potrebbe rivelarsi meno appagante del previsto.

Oroscopo 28 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Avete un talento naturale per qualcosa? Per timore di non essere abbastanza bravi, potreste non mostrarlo. Con i passaggi attuali al contrario potrebbe essere il momento di essere più decisi e di concedervi ugualmente la possibilità di mostrare le vostre abilità. Ce la farete! Al contempo è la giornata ideale per semplificare il programma quotidiano e prendere cura del vostro corpo. Amore: in coppia, nella relazione regna l’armonia, c’è felicità, siete pronti ad appagare i desideri del partner. Soli: l’intuito oggi è al top e vi porta verso la conquista giusta.

Oroscopo 28 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il cielo astrale è sempre un po’ agitato ma siete circondati da persone positive e un amico o un familiare vi offrirà buoni consigli, avrà delle ottime idee mirate a gestire meglio la vostra situazione. Potreste essere alle prese con una questione poco chiara su cui non avete alcun controllo e che sembra prendere sempre più spazio. Per oggi evitate di prendere decisioni o assumere rischi. Amore: in coppia, se non volete che il partner si preoccupi, evitate discorsi pessimisti. Soli: dispiace dirlo ma oggi negli affari di cuore, non farete salti di gioia.

Oroscopo 28 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza tra la Luna in Ariete e Giove in Cancro vi spinge ad affrontare con gentilezza e al contempo con fermezza alcune questioni domestiche o dei problemi riguardanti le relazioni con i familiari. Avvertite il bisogno di una messa a punto. Una conversazione tranquilla, cuore a cuore, avrà il potere di introdurre chiarezza, creare un’atmosfera più favorevole per voi e per le persone care. Amore: in coppia, siete pronti ad apportare alcune modifiche per migliorare la relazione. Soli: una persona potrebbe corteggiarvi e voi non sapere come reagire: lasciatevi andare!

Oroscopo 28 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi astrali odierni sono d’aiuto a semplificare il programma quotidiano e al contempo anche a migliorare il vostro benessere. Tenete presente che piccoli cambiamenti nel tempo si riveleranno significativi, avranno un notevole impatto nell’ambito del lavoro, della forma fisica o delle abitudini. Le parole di un amico o un familiare vi permetteranno inoltre di vedere una situazione da una prospettiva più positiva. Amore: in coppia, siete impazienti, vorreste realizzare i progetti alla velocità della luce: date tempo al tempo. Soi: pensate a una persona del passato e non riuscite a voltare pagina. Parlatene con una persona di cui vi fidate.

Oroscopo 28 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza tra la Luna in Ariete e Giove in Cancro, potenzia la vostra autostima: un’idea riguardante le finanze, un progetto creativo o un forte desiderio oggi vi sembreranno realizzabili. Niente timori, niente paure. Seguite l’istinto per concretizzare tutto ciò che vi fa sentire felici, cercate di capire su dove investire il tempo, le energie e il denaro. Concedetevi infine qualche acquisto (rispettando il budget). Amore: in coppia, la fantasia è al top, vi permette di trovare mille modi per sedurre e ri-conquistare la persona amata. Soli: non è giornata di grandi conquiste.