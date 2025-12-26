Cosa dice l’oroscopo del 27 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 27 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto tra la Luna nel vostro segno e Plutone, avete un atteggiamento positivo che vi spingerà a fare passi avanti su un obbiettivo o un progetto cui avete impegnato parecchio tempo ed energie. Le conversazioni con chi vi circonda si riveleranno estremamente fruttuose poiché arriveranno preziosi consigli, che varrà la pena di ascoltare con attenzione. Amore: in coppia, la relazione è al centro dei vostri pensieri. Desiderate un nuovo inizio, il che promette bene. Soli: l’amore vi tende le braccia, gli incontri sono passionali e pieni di belle sorprese.

Oroscopo 27 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Ariete è in buon aspetto con Plutone e in dissonanza con Venere: il che indica che potreste avere delle intuizioni importanti su una relazione o una situazione e ciò portarvi ad affrontare la realtà e a prendere delle decisioni importanti. Avrete il coraggio di eliminare ciò che non funziona nella vostra e che vi impedisce di ottenere il successo così da aprire la porta al cambiamento. Amore: in coppia, la tenerezza occupa un posto importante nella vostra relazione. I sentimenti sono sinceri e reciproci. Soli: tanti inviti: l’amore arriva attraverso le amicizie.

Oroscopo 27 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Seguendo l’intuito potreste dare il via a un progetto o muovervi per raggiungere un obbiettivo personale che per un po’ di tempo avete chiuso in un cassetto. Con i passaggi odierni potreste essere inoltre spinti a esaminare in profondità una situazione per voi fastidiosa e prendere con atteggiamento positivo una posizione. Risolverete. State infine alla larga da persone che non vi capiscono. Amore: in coppia, di buonumore, cogliete l’occasione per condividerlo con il partner e mostrare il vostro amore! Soli: andate alla ricerca dell’anima gemella, è una giornata per trovare la felicità a due!

Oroscopo 27 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Stanno arrivando delle gratificazioni! Potreste iniziare a vedere i frutti dell’impegno che avete avuto nei confronti di una relazione personale o di lavoro oppure riguardanti un’idea su cui avete lavorato con un’altra persona. Più in generale, lavorerete instancabilmente sui progetti che vi appassionano, il che è perfetto nonché utile per avere la certezza di poter raggiungere gli obbiettivi. Amore: in coppia, iper sensibili vi aspetterete molto dal partner, forse un po ‘troppo. Apprezzate invece ciò che fa per voi! Soli: desiderate una storia stabile, che vi rassicuri ma la conquista è rimandata.

Oroscopo 27 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Pronti a dare maggiore attenzione a un’idea o a un progetto in via di sviluppo che vi appassionano e lo farete con grande efficienza. Il che sarà una garanzia che andrà bene e non c’è dubbio che strada facendo manterrete lo slancio iniziale. E fate bene a perseguire quelle ambizioni che vi ispirano e che motivano, ma in ogni caso evitate di esercitare una pressione eccessiva su voi stessi. Amore: in coppia, con il partner rifletterete sulle vostre abitudini o sulle rispettive aspettative. Soli: potreste cambiare atteggiamento, in positivo, nei confronti di una persona che vi corteggia.

Oroscopo 27 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui troverete prima la forza di parlare e poi di agire. Ed è proprio esprimendo liberamente ciò che provate che darete il via a un dialogo sincero e costruttivo. Fate dunque sentire la vostra voce! Le persone care vi ascolteranno e capiranno dunque meglio le vostre aspettative. Il loro affetto è un’iniezione di coraggio che vi permetterà di trasformare la vostra vita. Amore: in coppia, siete sulla stessa lunghezza d’onda, vi capite senza parlare. Ciò che vivete è prezioso. Soli: vivrete una piacevole giornata ma la cosa più importante è che avrete bellissimi gli incontri!

Oroscopo 27 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui siete spinti a dire ciò che pensate senza girarci intorno, in modo diretto. Ed è probabile che riserverete questo atteggiamento a un amico o un collega poiché pensate che se ne infischi degli altri. Cercate di riportare la pace o la situazione potrebbe peggiorare. Al contempo con i pianeti in Capricorno potreste avere voglia di contattare una persona del passato. Amore: in coppia, grande passione! Sia che penserete come ravvivare la relazione o esprimere l’entusiasmo reciproco, l’atmosfera è bollente. Soli: più che mai audaci e attraenti. Non rimarrete soli a lungo.

Oroscopo 27 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La vostra attenzione è rivolta al vostro settore delle finanze, dei beni. Tuttavia anziché avere paura o concentrarvi su ciò che vi manca, dovreste essere grati per ciò che avete… Vedrete che cambierete stato d’animo. Giove in Cancro al vostre segno consiglia di avere un approccio rilassato alla vita e a lasciarvi andare seguendo la corrente: è così che attirerete belle esperienze sul vostro percorso. Amore: in coppia, se le cose non andranno per il verso giusto vi arrabbierete e l’atmosfera diventerà pesante. Soli: con una persona fingete di essere amici, in realtà vorreste qualcosa di più.

Oroscopo 27 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Ieri potrebbe essere stata una giornata difficile ma oggi grazie al buon aspetto della Luna con Plutone, vi sentirete decisamente meglio. Sarete più sicuri di voi stessi, meno emotivi. In ogni caso occhio se qualcuno cercherà di convincervi a fare qualcosa e c’è di mezzo del denaro. Esaminate la proposta con molta attenzione. Fintanto che non vedrete i fatti, vale la pena essere cauti. Amore: in coppia, avete l’opportunità di realizzare un progetto a due. La vostra creatività incanta il partner. Soli: per oggi, non avete intenzione di impegnarvi, preferite vivere flirt e avventure con spensieratezza!

Oroscopo 27 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La parola d’ordine di questa giornata è relax! Concedetevi il permesso di rallentare il ritmo, di prendervela comoda anche in casa e delegate qualche compito alle persone care, senza provare sensi di colpa. Tra l’altro saranno felici di coccolarvi e dare una mano. Prima che si concluda il 2025, date la priorità alle vostre esigenze così da accogliere il nuovo anno carichi di belle energie e motivati! Amore: in coppia, con il partner le conversazioni sono stimolanti e gioiose. Tra di voi, i sentimenti sono intensi! Soli: se non avete incontrato l’anima gemella, oggi una persona vi conquisterà!

Oroscopo 27 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Non è una gran giornata, potrebbero riemergere delle frustrazioni, con la mente ripensare ad alcune incomprensioni avute di recente. Tuttavia rivivere le delusioni non farà che amplificarle. Essere gentili con voi stessi sarà d’aiuto anche a superare i problemi che avete in questo momento. La cosa migliore è uscire e socializzare, stare in compagnia di amici che vi vogliono bene. Amore: in coppia, potreste entrare in rotta di collisione con il partner e punterà il dito sui vostri difetti. Soli: avete dei dubbi riguardo al vostro potere di seduzione e riflettete. L’introspezione è costruttiva, favorisce l’arrivo di un nuovo amore.

Oroscopo 27 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Ariete è in buon aspetto con Plutone e in dissonanza con Venere: durante la mattinata avrete voglia di stare per conto vostro e annullare gli impegni. Alcuni amici potrebbero offendersi ma è pur vero che stare in compagnia di troppe persone scatenerà agitazione. In questo caso, anziché sparire spiegate il motivo della vostra decisione: chi vi vuole bene capirà. Amore: in coppia, siete più uniti che mai, insieme potete affrontare e superare qualsiasi tempesta! Soli: accadrà qualcosa di importante: è molto possibile un amore a prima vista!