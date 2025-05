Cosa dice l’oroscopo del 28 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 28 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli vi dota di buonumore e dinamismo, il transito rappresenta una ventata di energie e ottimismo. Avrete delle conversazioni stimolanti ma se dovessero nascere dei disaccordi, fate leva sulla gentilezza e la diplomazia. Verso le 17:00 la Luna entrerà in Cancro e sarà in dissonanza con Saturno: occhio agli sbalzi d’umore, evitate di discutere. Amore: in coppia, evitate di dare il via a discussioni interminabili che potrebbero destabilizzare il partner! Soli: un incontro serio ancora non si verifica. Non dovete dubitare del vostro potere di seduzione ma solo avere pazienza.

Oroscopo 28 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata fortunata! Con la congiunzione Luna-Giove in Gemelli nel vostro settore delle finanze, oggi o nel giro di qualche giorno è possibile l’entrata di una somma di denaro. Al contempo siete generosi e compassionevoli: per aiutare un amico o difendere una buona causa, sarete pronti a regalare il vostro tempo nonché del denaro. Attenzione a esagerare, a fare o dare più di quanto possiate permettervi. Amore: in coppia, forse è presente qualche problema ma cercate di essere attenti alle esigenze del partner. Queste difficoltà rafforzeranno la relazione! Soli: c’è confusione: tante le uscite ma senza successo.

Oroscopo 28 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Luna-Giove nel vostro segno annuncia un mercoledì molto positivo, se siete alle prese con una situazione complicata, quello che potrebbe all’apparenza sembrare un ostacolo si trasformerà in una opportunità. In serata, potrebbero emergere dei ricordi che avranno un impatto sulle decisioni, soprattutto quelle importanti. Parlarne con chi vi fidate sarà d’aiuto a chiarire le idee. Amore: in coppia, avete superato alcune prove e la relazione è più forte che mai! Circola grande passione. Soli: attratti da due persone, prima di decidere definitivamente potreste esitare. Ma sceglierete e tornerà la felicità!

Oroscopo 28 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un mercoledì in cui la vostra tendenza potrebbe essere quella di riflettere troppo sulla vostra situazione di lavoro o personale o su una questione che vi preoccupa e ciò scatenare ancora più confusione. Rallentate il ritmo, rigenerate le energie e lasciate che le risposte alle vostre domande, arrivino a tempo debito. In serata potreste provare tensioni o incertezza per cui concedetevi una pausa. Amore: in coppia, se entrambi non sarete meno esigenti, ci saranno tensioni e battibecchi. Qualcuno dovrà cedere… Soli: potreste decidere di chiudere un flirt con una semplice telefonata. Vi sembrerà più che sufficiente.

Oroscopo 28 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con i passaggi odierni potreste essere spinti a chiedervi chi è che veramente vi supporta e a fare una selezione: alcuni amici e contatti continueranno a far parte della vostra vita mentre altri li eliminerete gradualmente. Non si tratta di essere opportunisti: capirete da chi potete imparare, chi migliorerà il vostro percorso professionale e chi aprirà la porta a nuove esperienze di lavoro! Amore: in coppia, sfruttate la serata per distrarvi con il partner, dedicare delicate attenzioni. Vivrete momenti molto piacevoli. Soli: prima di dare il via a una storia, dovete guardare al futuro facendo tesoro degli errori del passato!

Oroscopo 28 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Luna-Giove in Gemelli potrebbero arrivare buone notizie che stavate aspettando e avrete la sensazione che nonostante le difficoltà tutto si sistemerà. Nel pomeriggio la Luna entrerà in Cancro e sarà in dissonanza con Nettuno: avrete l’opportunità di mettere le distanze tra voi e chi non abbia contribuito alla vostra felicità o abbia tentato di manipolarvi per ottenere ciò che voleva. Amore: in coppia, incomprensioni e discussioni: la serata sarà parecchio movimentata. Soli: sbandate e attacchi di gelosia scandiranno questo mercoledì. Di fronte a situazioni difficili, mantenete la calma.

Oroscopo 28 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la congiunzione Luna-Giove in Gemelli siete di buon umore e orgogliosi di voi stessi, toccherete con mano che il boss o i superiori apprezzano il vostro lavoro e l’impegno. Nel pomeriggio, la Luna entra in Cancro ed è in dissonanza con Saturno e Nettuno: è un buon momento per prendere cura di voi stessi, coccolarvi e quando possibile, rilassarvi. Praticare un hobby potrebbe essere molto gratificante. Amore: in coppia, è presente un buon equilibrio che solleverà il morale di entrambi e porterà dolcezza nelle conversazioni! Soli: un incontro si trasforma da crisalide in farfalla e con l’altro vivrete la felicità.

Oroscopo 28 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui la vostra di volontà, la determinazione sono al massimo e nulla può fermarvi. Se avete intenzione di raggiungere un obiettivo di qualsiasi tipo impegnerete tutte le energie! Al contempo tenete presente che oggi avete il il coraggio di parlare sinceramente anche di una questione complicata e scoprirete che andrà meglio del previsto. E sarà un autentico sollievo. Amore: in coppia, dopo alcuni alti e bassi, riscoprirete la gioia di condividere un’attività, e in serata a tubare innamorati. Soli: una persona che vi corteggia si innamorerà pazzamente. Nascerà una storia romantica e piena di passione.

Oroscopo 28 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Che si tratti di lavoro, affari o vita privata, una persona potrebbe essere molto convincente, vorrà coivolgervi in un suo progetto. Potreste giustamente chiedervi quale sarà il vostro vantaggio riguardo al guadagno. La cosa migliore è parlarne apertamente così da avere chiarezza. Se pensate di meritare qualcosa in più per il vostro impegno, chiedete pure senza esitare! E’ giusto così. Amore: in coppia, l’accordo c’è, ma il lavoro può limitare il tempo libero. Prendete le cose con umorismo. Momenti di complicità rafforzano i sentimenti. Soli: un sms vi sorprenderà piacevolmente. Non resisterete a una proposta intrigante.

Oroscopo 28 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste non avere il tempo libero che oggi desiderate: l’elenco di cose da fare potrebbe essere corposo ma anziché entrare in ansia sfruttate le vibrazioni dei passaggi odierni per dedicarvi solo ai compiti più importanti così da avere la coscienza tranquilla. Stasera rilassatevi in compagnia degli amici o dedicate attenzioni alla famiglia ma senza farvi carico dei problemi di chi vi circonda. Amore: in coppia, il partner vi sembrerà puntiglioso ma è sempre utile mettere i puntini sulle i prima di promettere o assumere delle responsabilità. Soli: grazie a un’idea originale sorprenderete chi vi attrae e farete colpo!

Oroscopo 28 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con i passaggi odierni potreste sentirvi bloccati. In questo momento il raggiungimento degli obiettivi è lento e ciò potrebbe spingervi a prendere impulsivamente delle decisioni importanti. Procedete con calma tenendo presente che la fretta potrebbe invece rallentare i progressi. Nel pomeriggio, la Luna entrerà in Cancro: concentrate l’attenzione su ciò che vi regala benessere. Amore: in coppia, oggi siete un po’ pessimisti: potreste avere la sensazione che il partner sia distratto/a, poco disponibile, freddino/a. Soli: è un mercoledì in cui non sapete bene cosa volete… Anche se non è facile, pensate positivo!

Oroscopo 28 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Fate attenzione a una certa tendenza a voler ignorare eventuali problemi mettendo mano al portafoglio. Sia chiaro, se avvertite il bisogno di concedervi una gratificazione e riuscite a gestirla, è la giornata giusta per coccolarvi. Nel pomeriggio la Luna entrerà in Cancro ma sarà in dissonanza con Nettuno: state alla larga dalle discussioni, non mischiatevi in quelle degli altri. Un atteggiamento razionale vi permetterà di mantenere la calma. Amore: in coppia, avrete difficoltà a esprimere i vostri sentimenti e il partner potrebbe fraintendere il vostro atteggiamento. Soli: vi ponete mille domande che non portano da nessuna parte.