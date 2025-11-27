Cosa dice l’oroscopo del 28 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 28 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Saturno in Pesci sosta alle spalle del vostro segno e da oggi torna in moto diretto. Il 13 febbraio 2026 tornerà in Ariete.Questo periodo vi metterà di fronte ad alcune realtà, potrebbero riemergere alcune questioni del passato da affrontare ma al contempo avrete anche più forza e chiarezza. Lentamente ma in modo costante, vi sentirete pronti a chiudere con abitudini e atteggiamenti negativi. Amore: in coppia, la forza dei vostri sentimenti per il partner è intensificata. Mostrate l’amore e la devozione. Soli: incontro con una persona il cui carisma e il buon umore sono irresistibili. Approfondite la conoscenza!

Oroscopo 28 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Saturno in Pesci oggi riprende il modo diretto, alcune verità che emergeranno saranno utili a comprendere meglio la realtà di amicizie o progetti, un piano a lungo termine, un’aspirazione o un obbiettivo. Fino al 13 febbraio 2026 avrete piena consapevolezza di ciò che è fattibile e di ciò che non lo è. Prendere decisioni in questo periodo sarà difficile ma una volta prese, proverete un senso di sollievo. Amore: in coppia, ciao ciao alle tensioni, oggi risolverete alcuni malintesi. Soli: se gli amici non sono d’accordo con le vostre scelte, per evitare discussioni, fingete di ascoltare e poi fate di testa vostra.

Oroscopo 28 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con Saturno in Pesci che entra in moto diretto per dirigersi il 13 febbraio 2026 in Ariete, entro la fine del 2025 finalmente potrete ottenere il meritato riconoscimento, anche in termini finanziari. Se negli ultimi cinque mesi vi siete sentiti bloccati non è stato un caso: forse dovevate affinare delle competenze o rafforzare la vostra posizione. Ora potrete chiarire i vostri obiettivi o progetti di affari e carriera. Amore: in coppia, cambiando alcune abitudini, darete nuovo slancio alla relazione. Ma dovrete essere convincenti. Soli: avete iniziato una storia ma circolano dubbi? Parlatene senza esitare.

Oroscopo 28 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Saturno in Pesci riprende il moto diretto e avete la concreta possibilità di ampliare i vostri orizzonti, abbattere alcune barriere, programmare un viaggio – anche di lavoro – o riprendere gli studi. Fino al 13 febbraio 2026, sarà un periodo ultra positivo, avrete la resistenza necessaria per raggiungere l’obbiettivo che avete a cuore. Già da oggi andrete avanti con ottimismo! Amore: in coppia, provate entrambi una grande felicità: vi capite con un solo sguardo. Soli: la Luna in Pesci facilita contatti e incontri romantici. Godetevi questa bellissima giornata a forma di cuore.

Oroscopo 28 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con Saturno in Pesci che riprende il moto diretto i problemi di fiducia nei confronti delle relazioni personali o di lavoro iniziano a svanire. Fino al 13 febbraio 2026 svilupperete maggiore responsabilità negli impegni e nelle relazioni. Cercate di esaminare i punti di forza personali e le partnership solide così da capire come possano essere d’aiuto a raggiungere i traguardi più ambiziosi. Amore: in coppia, potrebbe esplodere un litigio forse per come voi avete gestito una questione di denaro. Vi scotterà ma cercate di essere flessibili. Soli: una persona conosciuta da poco potrebbe diventare importante.

Oroscopo 28 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Saturno in Pesci oggi entra in moto diretto nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro e sicuramente imboccheranno una direzione più leggera, avrete aspettative più realistiche rispetto a progetti e persone. Questo transito è d’aiuto a rimanere con i piedi per terra, portando chiarezza in una relazione o nella vostra posizione su una situazione che negli ultimi cinque mesi è stata soffocante. Amore: in coppia, con la Luna in Pesci, vi ponete troppe domande, rimuginate senza sosta. Cercate di essere positivi. Soli: aprite il vostro cuore, cercate di essere più empatici anche se oggi non è il vostro forte.

Oroscopo 28 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Saturno in Pesci torna in moto diretto – il 13 febbraio 2026 sbarcherà in Ariete – e sarete pronti ad apportare alcuni grandi cambiamenti, ovvero introdurre una nuova routine: condurre uno stile di vita sano, eliminare abitudini malmsane, seguire una dieta salutare e tornare in palestra. Prima di quanto pensiate tornerete in perfetta forma e vi rimetterete in carreggiata anche riguardo al lavoro! Amore: in coppia, avete maggiore consapevolezza dei vostri bisogni e di quelli del partner. Circola serenità e sensualità. Soli: negli affari di cuore, oggi tutto è possibile. Qualcuno vi attrae? Ditelo con sincerità.

Oroscopo 28 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con Saturno in Pesci che entra in moto diretto è il momento di concretizzare le idee avute negli ultimi cinque mesi. Esprimere voi stessi, la creatività e il vostro talento vi permetterà di realizzare qualcosa di unico che stupirà chi vi circonda! Fino al 13 febbraio 2026, quando il pianeta entrerà in Ariete, avete inoltre la possibilità di chiudere definitivamente alcune questioni rimaste in sospeso. Amore: in coppia, con il partner vi godete i bei momenti. Siete grandi fan del siamo felici e tutto procede al meglio. Soli: è la giornata ideale per mostrare apertamente interesse nei confronti di chi vi attrae.

Oroscopo 28 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Saturno in Pesci riprende il moto diretto nel vostro settore della casa e della famiglia. Ed è qui che noterete dei miglioramenti, allenterete eventuali tensioni. Fino al 13 febbraio 2026, avete la possibilità di dare il via a progetti di ristrutturazione dell’abitazione o a un trasloco. Capirete con chiarezza ciò che dovete migliorare nella vostra vita personale, a casa o a livello interiore. Amore: in coppia, per evitare conflitti inutili, canalizzate le energie modo positivo. Stasera l’amore prenderà il sopravvento. Soli: uscite e incontrerete persone nuove e interessanti. Vi aspettano belle sorprese!

Oroscopo 28 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Saturno in Pesci entra in moto diretto nel vostro settore della comunicazione: fino a febbraio 2026 sarete in grado di valutare quali dei vostri interessi, studi e progetti valgono veramente il vostro duro impegno. Affrontare la realtà, anche se all’inizio sarà un po’ scomodo, vi farà sentire più forti, potrete stabilire nuovi obbiettivi e scadenze e affrontare tutto con sicurezza, efficienza e disciplina. Amore: in coppia, la Luna in Pesci dierna favorisce la tenerezza e la passione, la sensualità. Soli: l’amore è nell’aria, potreste avere un incontro ma non è escluso a sorpresa, il ritorno di un/a ex.

Oroscopo 28 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con Saturno in Pesci che riprende il moto diretto, da oggi e fino al 13 febbraio quando entrerà in Ariete, è il periodo ideale per rimettere in sesto il vostro settore delle finanze. Cercate di rispettare il budget, pensare a nuovi modi per guadagnare di più e spendere il denaro senza largheggiare. Sfruttate il transito per fare passi avanti nel lavoro, nella carriera, negli affari, così da rimpolpare il portafoglio. Amore: in coppia, in serata l’atmosfera sarà romantica. Nel frattempo evitate di essere troppo esigenti. Soli: avete le carte in regola per fare conquiste. Dopo un incontro scatterà una forte attrazione.

Oroscopo 28 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Saturno nel vostro segno oggi torna in moto diretto e potete finalmente tirare un respiro di sollievo, proverete maggiore leggerezza e sarete pronti a dare il massimo in ogni ambito della vostra vita. Il pianeta del tempo sosterà in Pesci fino al 13 febbraio 2026 e in questo periodo vi offrirà un corso di perfezionamento sulla resistenza: andate avanti con tenacia poiché avrete successo. Amore: in coppia, fusione totale, con il partner siete più innamorati che mai. Davanti a voi c’è un futuro luminoso! Soli: potrebbe iniziare in modo inaspettato una nuova e splendida storia d’amore.