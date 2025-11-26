Cosa dice l’oroscopo del 27 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 27 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Acquario in dissonanza con Venere e Urano, al vostro segno chiede di concentrarvi sui cambiamenti riguardanti gli obbiettivi futuri nonché l’attuale livello di autostima. Accogliete il cambiamento anche quando vorreste evitarlo: queste vibrazioni sono utili a progredire, a realizzare i sogni professionali e aggrapparvi ostinatamente alla zona di comfort non andrà a vostro vantaggio. Amore: in coppia, un po’ distratti, oggi il partner potrebbe chiedersi cosa accade o a chi pensate. Soli: un invito vi farà molto piacere. Vi sentirete apprezzati/e e corteggiati/e. Guardate al futuro con ottimismo!

Oroscopo 27 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

I pianeti vi spingono a realizzare i vostri obbiettivi eppure non vi sentite liberi di fare delle scelte, prendere delle decisioni. Per varie ragioni difficili da definire, qualcosa vi blocca e scatena frustrazione. Forse avete paura di commettere un errore… Tenete presente che così facendo rischiate l’autosabotaggio! Una chiacchierata con un buon amico potrebbe essere d’aiuto e capire come muovervi! Amore: in coppia, farete uno sforzo per capire il partner. Il che migliorerà di parecchio la situazione. Soli: molto impegnati nel lavoro, oggi probabilmente non c’è molto spazio per l’amore.

Oroscopo 27 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Provate la splendida sensazione di aver imboccato la strada giusta: quella che vi permetterà di ottenere la riuscita. Appagherete dunque le vostre ambizioni, siete sul punto di raggiungere un obbiettivo che avete a cuore, che sollecita il vostro interesse. In questo momento tutto ciò che farete per trovare un terreno d’intesa, lavoro o vita personale, sarà positivo e vi permetterà di raccogliere i frutti. Amore: in coppia, rispetto ai giorni passati, oggi siete più pazienti e più comprensivi con il partner. Soli: con una persona darete il via a conversazioni interessanti, forse persino intriganti e il tempo volerà!

Oroscopo 27 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Acquario è in dissonanza con Venere e Urano e potrebbe scatenare un sottile senso di disagio. Rumori esterni ed eventuali insicurezze potrebbero farvi sentire come pesci fuor d’acqua e a peggiorare la situazione saranno presenti alcune persone con uno stato d’animo lunatico. L’atmosfera cambierà quando verso le 19:00 la Luna entrerà in Pesci e ritroverete l’equilibrio interiore. Amore: in coppia, è una giornata in cui con il partner potrete chiarire qualcosa che vi assilla. Soli: la comunicazione non è al top. Per oggi negli affari di cuore è meglio non entrare in azione né parlare.

Oroscopo 27 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza tra la Luna con Venere e Urano, segnala un problema da gestire nel lavoro o nella vita personale, una situazione che non va. E ammetterlo vi risparmierà un bel po’ di ansia. Sistemerete tutto ma probabilmente dovrete andare oltre l’orgoglio e trovare un compromesso, fare un passo indietro. Sarete costretti ad accettare qualcosa e per voi sarà come ingoiare un rospo. Amore: in coppia, prenderete voi le decisioni ma rischiate di scatenare il caos. Il partner si sentirà sminuito. Soli: avete la possibilità di riflettere su una storia d’amore rimasta in sospeso e prendere una decisione.

Oroscopo 27 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi odierni vi spingono a fare più di quanto dovreste, ad avere aspettative alte nei vostri confronti e rischiate di mettervi sotto pressione. Prima, dunque, di iniziare la giornata lavorativa fate un respiro profondo e concentratevi sull’equilibrio personale. Tanto più che in serata, con l’arrivo della Luna In Pesci l’atmosfera sarà un po’ elettrica e minaccia di creare problemi in casa. Amore: in coppia, con il partner affronterete una questione delicata che per varie ragioni avete finto di non vedere. Soli: il destino potrebbe mettere sulla vostra strada la persona giusta. A patto che non vi chiudiate in casa.

Oroscopo 27 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata positiva, siete ottimisti, entusiasti e qualcosa o qualcuno vi renderà orgogliosi di voi! Potrebbero arrivare bei complimenti, delle gratificazioni. Tuttavia, non è escluso che riguardo a un progetto che avete in mente, le persone care avranno qualcosa da obiettare. Calma, poiché la situazione potrebbe cambiare e riceverete più supporto di quanto ora possiate immaginare. Amore: in coppia, esaminerete la relazione, vorreste fosse più strutturata. Non esitate a parlarne con il partner. Soli: non penserete agli incontri. Ed è positivo: l’amore raramente arriva quando si cerca…

Oroscopo 27 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Acquario è una giornata in cui è bene rimanere dietro le quinte. La sensibilità è accentuata, in particolare riguardo alle questioni domestiche e alle attuali dinamiche familiari. Per risolverle sarà necessario andare a fondo. Con la mente rilassata, in particolare in serata con la Luna in Pesci svilupperete buone idee che in precedenza non avevate preso in considerazione. Amore: in coppia, ottima serata per mettere le carte in tavola e parlare di eventuali problemi. Soli: non è affatto escluso un incontro ma prima di lanciarvi riflettete così da evitare di ripetere gli stessi schemi.

Oroscopo 27 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Acquario in dissonanza a Venere e Urano, in mattinata cercate di tenere sotto controllo il nervosismo. La tensione interiore o l’insicurezza potrebbe spingervi a prendervela – ingiustamente – con chi vi circonda, pensando che siano gli altri a creare dei problemi. L’arrivo della Luna in Pesci, verso le 19:00, al vostro segno chiede di trascorrere una serata rilassante in casa. Amore: in coppia, potreste avvertire il bisogno di maggiore indipendenza. Rimandate a domani qualsiasi decisione. Soli: on line o nella vita reale, oggi farete una strage di cuori. Ma quanto siete disponibili?

Oroscopo 27 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La sicurezza in voi stessi è presente, avete belle energie ma potrebbe esserci una questione che causa parecchia tensione e oggi arriverà al culmine. La situazione potrebbe riguardare il boss o un superiore ed esserci una discussione accesa. Potrete aggirarla senza compromettere la vostra integrità ma sarà necessario non agire impulsivamente ed evitare inutili polemiche. Amore: in coppia, il partner è aperto al dialogo e ciò vi permetterà di parlare sinceramente di alcuni problemi. Soli: tanti incontri online ma preferirete rimanere al livello di semplice conoscenza.

Oroscopo 27 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Venere e Urano vi spinge ad assumere una posizione di difesa nei confronti di chi vi circonda, in alcuni casi potreste persino pensare che gli altri non vi apprezzino o non ascoltino attentamente ciò che direte. Prima di scatenare delle tensioni, cercate di capire se il vostro atteggiamento è fondato o state avendo una reazione del tutto irrazionale. Amore: in coppia, difficoltà a tenere sotto controllo le emozioni e la pazienza non sarà il vostro punto forte. Soli: non avete intenzione di fare nuovi incontri né di conquistare. Tiratevi su, l’amore non è lontano!

Oroscopo 27 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Fidatevi dell’istinto: se sentite che qualcosa non va dovete affrontarlo anziché fare come gli struzzi. Potrebbe trattarsi di una persona che ha intenzione di coinvolgervi in una situazione oppure una nuova amicizia sembra essersi arenata. Se provate una sensazione di disagio state alla larga, evitate che la voglia di essere gentili impedisca di mettere dei limiti. Fate capire che con voi non si scherza. Amore: in coppia, Cupido busserà alla vostra porta: serata all’insegna di coccole e romanticismo! Soli: parlete liberamente di ciò che provate per una persona. Siate sinceri con voi e l’altro/a.