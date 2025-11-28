Cosa dice l’oroscopo del 29 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 29 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un sabato in cui la Luna in Pesci rende difficile vedere le cose chiaramente, siete un po’ confusi, desiderate sognare a occhi aperti e fantasticare. Non contrastate quest’atmosfera e cercate di puntare al riposo, fermarvi, come d’altra parte vi sta chiedendo il corpo. Raramente ci pensate ma lo trattate come una macchina: proprio per questo ogni tanto ha bisogno di una revisione. Amore: in coppia, con il partner conviderete molte idee e vi seguirà a occhi chiusi. Soli: negli affari di cuore essere intraprendenti gioverà alla conquista. Tanto più che non avete nulla da perdere.

Oroscopo 29 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Pesci sosta nel vostro settore della vita sociale, vi spinge a entrare in contatto con chi vi circonda. Coltivare delle relazioni di amicizia o entrare a far parte di un gruppo, in questo momento può essere molto positivo. E’ un venerdì all’insegna della solidarietà e dunque se avrete bisogno di una mano, chiedete! Ma non è escluso che sia un amico a lanciare un SOS e lo raccoglierete! Amore: in coppia, il partner vi riempie di amore, c’è grande tenerezza e ritrovata armonia. Siete l’immagine della felicità. Soli: siete pronti a moltiplicare gli incontri: volete amore ed emozioni travolgenti.

Oroscopo 29 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Pesci odierna rappresenta un invito a seguire il vostro intuito, in modo particolare riguardo alle vostre ambizioni e alla carriera. E’ una giornata in cui, se nel lavoro vi muoverete con generosità, ovvero sarete d’aiuto ai colleghi, singerete nuove amicizie, aprirete la strada al raggiungimento dei vostri obbiettivi. Prendete tutto con calma e non sentitevi in colpa se non riuscirete a rispettare una scadenza. Amore: in coppia, rischiate di dare un giudizio sbagliato all’atteggiamento del partner. No a troppe domande. Soli: non avete le idee chiare. Qualcosa vi turba, ma non sapete di che si tratta.

Oroscopo 29 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ la giornata giusta per andare oltre alcune incertezze, esitazioni che vi bloccano, impediscono il vostro progresso. E se chi vi circonda non apprezza ciò che dite o fate, rappresenta un freno e non vi sostiene, non dovete provare frustrazione, lasciarvi influenzare e rimuginare a tutto spiano ma ignorare i loro commenti. Dovete fare solo ciò che vi regala un senso di benessere. Amore: in coppia, condividere momenti speciali con il partner è la vostra esigenza odierna. Soli: le possibilità di incontri sono numerose ma è difficile che nasca una storia. Tuttavia, ciò non significa perdere la speranza…

Oroscopo 29 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Il desiderio di fare in modo che qualcosa vada per il verso da voi voluto potrebbe indurvi a manipolare una situazione personale o di lavoro. Ma tirando troppo la corda, allontanerete le persone che dovreste invece avere accanto. Tanto più che nel giro di pochi giorni potreste avere una visione diversa della situazione: sarebbe dunque una tragedia se oggi non riuscirete a ottenere ciò che volete? Amore: in coppia, avete intenzione di sorprendere il partner, di uscire dalla routine. La voglia è quella di ritrovarvi! Soli: desiderate nuovi incontri e gli astri vi accontentano. Le sorprese saranno parecchie.

Oroscopo 29 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Siete un po’ troppo dipendenti dal lavoro? Spesso è la vostra priorità, ma non dovreste dimenticare il mondo esterno, trovare un equilibrio con la vita privata. Al di fuori del lavoro c’è tanto da vedere, da conoscere ed esplorare ma preferite ignorare poiché la professione prende tutto lo spazio. E non intendete cambiare la situazione poiché questo vi fa provare sicurezza. Ne siete sicuri? Amore: in coppia, dite no al braccio di ferro. In caso contrario rischiate di compromettere la relazione. Soli: i pianeti raccomandano cautela riguardo ai nuovi incontri, così da non avere delusioni.

Oroscopo 29 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Probabile abbiate avuto avuto tante questioni da dipanare e che hanno richiesto molta attenzione. In poche parole, vi sentite stressati. Per oggi, con la Luna in Pesci, rallentate il ritmo, pensate meno al lavoro e più a voi stessi: seguite un’alimentazione sana e praticate un po’ di esercizio fisico. E’ inoltre una buona serata per uscire con gli amici e lasciare alle spalle un problema che ha scatenato ansia. Amore: in coppia, il dialogo non è al top ma perché prendete alla lettera tutto ciò che dice la dolce metà. Soli: la mancanza di un amore vi pesa e uscirete: non tornerete a casa soli…

Oroscopo 29 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La volontà di aiutare gli altri e di essere una forza positiva nella vostra cerchia potrebbe spingere a impegnarvi in progetti che vi stanno a cuore. Oggi siete magnetici e gli altri sono attratti da voi poiché in vostra compagnia stanno meglio. Al contempo anche voi potreste trarne vantaggio: stringerete nuove e meravigliose amicizie. Per quanto riguarda le finanze cercate di rimanere con i piedi per terra. Amore: in coppia, siete più concilianti e dolci. Sulla relazione non ci sono nuvole. Soli: siete aperti e le conversazioni andranno nella giusta direzione. È perfetto per fare una prima buona impressione!

Oroscopo 29 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Pesci siete molto protettivi, spinti a prendere cura di chi vi circonda ma la cosa migliore per oggi è mantenere un profilo basso e recuperare il riposo di cui avete davvero bisogno. Prendete le distanze dalle persone o dalle situazioni che vi hanno spossato e prendete cura di voi stessi, ritagliate del tempo per appagare il vostro desiderio di comfort e di tranquillità. Amore: in coppia, sulla relazione soffia un vento di romanticismo e ritrova un nuovo slancio. Soli: giochi di seduzione, sms bollenti, appuntamenti intriganti… I passaggi odierni ravvivano la vostra vita sentimentale.

Oroscopo 29 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Pesci punta i riflettori sul vostro settore della comunicazione: è il venerdì ideale per introdurre chiarezza nelle relazioni di lavoro e della vita privata. Cercate di avere conversazioni sincere sulle reciproche aspettative ed eventualmente parlate con gentilezza, di qualsiasi richiesta che vi sembrerà campata in aria. In generale, per oggi, evitate di prendere decisioni importanti. Amore: in coppia, un po’ distratti, con la testa altrove ma con il partner cercate di essere più presenti… Soli: evitate di essere troppo accomodanti. Siate voi stessi e moltiplicherete le possibilità di un incontro interessante.

Oroscopo 29 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

gDi recente, alcuni transiti potrebbero aver scatenato agitazione, nervosismo e forse vi hanno fatto trovare di fronte a un’ingiustizia. Oggi i pianeti vi invitano al relax e vi ricordano che il duro impegno sarà ricompensato! Con la Luna in Pesci, è il momento giusto per impegnare le energie nell’esercizio fisico oppure, ad esempio, uscire con gli amici o lavorare su un nuovo progetto. Vi farà molto bene e vi distrarrete. Amore: in coppia, l’intesa è eccellente, il senso dell’umorismo è presente. Vivete al massimo le belle emozioni. Soli: l’appuntamento con l’amore è rimandato. Può esserci un’attrazione momentanea ma vi lascerà insoddisfatti.

Oroscopo 29 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna sosta nel vostro segno, libera da qualsiasi dissonanza e vi mette in grado di gestire relazioni e situazioni con diplomazia e gentilezza. Avete inoltre l’effetto calamita ed è difficile che passerete inosservati. Sfruttate al meglio questa giornata anche per stringere nuovi legami con persone interessanti o che sapete potrebbero essere d’aiuto nel lavoro o negli affari. E stasera, rilassatevi! Amore: in coppia, se il partner ha qualche preoccupazione farete il possibile per supportarlo/a. Soli: avete il diritto di sognare un incontro con la persona ideale. Forse vi sembra di chiedere troppo, ma non è detto: oggi in modo inatteso potreste rimanere piacevolmente sorpresi!