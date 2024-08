L’oroscopo del 3 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 3 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ sabato e dopo una settimana di lavoro avete voglia di distrarvi, rilassarvi e divertirvi. Prendete pure l’iniziativa ma al contempo siate consapevoli delle esigenze degli amici, cercate di gestire attentamente le relazioni: in caso contrario potrebbero nascere delle discussioni. Più in generale evitate di farvi coinvolgere in qualsiasi conflitto riguardante altre persone: tentate invece di calmare le acque facendo leva sul senso dell’umorismo. Amore: in coppia, sfruttate le romantiche vibrazioni di Venere in Leone e create un’atmosfera magica. Soli: affascinati da una persona dolce e al contempo forte, avrete la convinzione di aver trovato l’anima gemella (sarete ricambiati).

Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Leone rappresenta un invito a trascorrere il fine settimana nel comfort della casa, in compagnia delle persone care. Tuttavia oggi il luminare è in dissonanza con Plutone in Acquario: i familiari potrebbero avere degli sbalzi d’umore, scatenare delle tensioni per cui cercate di avere un atteggiamento comprensivo. Al limite prendete le distanze e state un po’ per conto vostro. Prendete cura di voi stessi e fate lo stretto indispensabile. Amore: in coppia, siete nervosi il dialogo con il partner rischia di essere molto agitato. Evitate di esagerare. Soli: nella conquista oggi siete scatenati, vi muovete un po’ alla cieca e in questo modo, alla fine non concluderete nulla.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Leone sosta nel vostro settore della comunicazione: è il sabato ideale per contattare, inviare sms e organizzare qualche uscita con gli amici, praticare qualche attività che vi permetterà di avere conversazioni allegre e stimolanti. Al contempo, la Luna è in dissonanza con Plutone: evitate di affrontare argomenti delicati e pur mantenendo salde le vostre opinioni dovete cercare di avere apertura mentale ed elasticità. Amore: in coppia, la vostra generosità e la comprensione vi renderanno unici agli occhi del partner. L’intesa sarà splendida. Soli: vi piace molto la fase della conquista e della seduzione ma fate attenzione a idealizzare e mettere su un piedistallo chi vi corteggia.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza tra la Luna in Leone e Plutone in Acquario potrebbero nascere delle discussioni riguardanti le questioni di denaro, gli affari e sarete costretti ad affrontare la situazione. Occhi aperti poiché più in generale, qualcuno potrebbe tentare di manipolarvi. In serata, cercate di rallentare il ritmo e insieme ai familiari individuare quelle aree che necessitano di qualche piccolo cambiamento o parlare degli obbiettivi a lungo termine. Amore: in coppia, coinvolgerete il partner in ogni vostra decisione. Amore e fiducia assoluta! Soli: non vi mancherà l’originalità per conquistare chi vi attrae. Contatti e incontri sono positivi. State imboccando una nuova e romantica direzione.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza tra la Luna nel vostro segno e Plutone in Acquario accende emozioni forti, persino sproporzionate riguardo a una situazione. Nel corso di una conversazione rischiate di esprimervi con durezza e in seguito pentirvi di quanto avete detto. Cercate di prendere le decisioni con il cuore anziché con la testa. Fate in modo che le vostre parole siano incoraggianti, di comprensione: a prevalere deve essere la saggezza e non l’impulsività. Amore: in coppia, nei progetti a due guardate al futuro con la certezza che starete sempre insieme anche di fronte a eventuali difficoltà. Soli: conquisterete una persona e avrete tante cose da raccontarvi e da condividere. E sarà amore reciproco.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se la settimana lavorativa è stata stressante, con la dissonanza Luna-Plutone è probabile che non abbiate voglia di uscire, di socializzare. Sfruttate le vibrazioni del transito per prendere cura di voi stessi. riflettere per conto vostro con tranquillità su alcune questioni importanti, e pazienza se dovrete annullare un invito che avevate in programma. Dovete prima di tutto pensare al vostro benessere psicofisico (evitando di essere perfezionisti). Amore: in coppia, un po’ ribelli, oggi vorrete fare tutto a modo vostro e lo direte al partner. Occhio a come vi esprimerete. Soli: siete delusi dagli incontri recenti e pensate che la situazione non cambierà. Ma rimuginare accentuerà lo stato d’animo negativo.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Leone – domani ci sarà il Novilunio – annuncia una bella giornata, ideale per socializzare, stringere nuove conoscenze con persone che hanno i vostri stessi interessi. Tuttavia, il luminare è in dissonanza con Plutone: non avrete intenzione di seguire i piani di chi vi circonda e fate bene, poiché potreste provare rancore. Oggi siete spinti a concentrarvi sulle vostre esigenze, i vostri desideri anziché fare ciò che vi chiedono amici e familiari. Amore: in coppia, se il partner non è d’accordo con voi, evitate di arrabbiarvi. Lasciate perdere, la giornata può essere dolcissima! Soli: sperate di incontrare la persona ideale e perfetta? E’ un errore, non è sicuro che esista. Cercate di essere realistici.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Luna in Leone-Plutone in Acquario il vostro desiderio attuale è quello raggiungere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, probabilmente oggi sarà il vostro obbiettivo principale. La professione è importante, impegnate parecchie energie e volete raggiungere il successo, fare passi avanti nella carriera ma al contempo avete la consapevolezza che la famiglia e i progetti personali richiedono la vostra attenzione. Amore: in coppia, con il partner evitate discussioni per motivi di denaro. Le vostre reazioni saranno esagerate. Soli: se avete la sensazione che la vostra vita affettiva non stia andando da nessuna parte, forse dovreste abbassare un po’ le aspettative.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Leone è in dissonanza con Plutone in Acquario: oggi improvvisamente potrebbe esplodere una situazione delicata di lavoro o personale che è latente da un po’ di tempo. Cercate di risolvere con coraggio, saggezza e la capacità di esaminare il quadro generale. Fate leva sul vostro ottimismo e toccherete con mano che questa sfida seppure in modo all’apparenza inspiegabile, vi permetterà di progredire. Amore: in coppia, evitate quei silenzi che potrebbero minare l’armonia nella relazione. Fate il primo passo per ritrovare l’allegria! Soli: se una persona vi corteggia penserete sia quella giusta e vi lancerete. Di sicuro non ascolterete i consigli di amici o familiari che vi inviteranno alla prudenza.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza tra Luna in Leone e Plutone in Acquario, anche se il vostro segno si distingue per la responsabilità che avete riguardo al budget e agli obbiettivi finanziari, oggi a sorpresa potreste lanciarvi impulsivamente in alcune spese per oggetti o capi d’abbigliamento, anche online, che vi attraggono in modo irresistibile ma che forse non potreste permettervi. Cautela, dunque, cercate di concedervi una gratificazione ma senza esagerare. Amore: in coppia, in modalità casalinghi ma il partner non lo è! Cercherà di stimolarvi ma farete orecchie da mercante. Soli: la solitudine vi pesa parecchio ma grazie al vecchio proverbio “meglio soli che male accompagnati” oggi smetterete di pensarci.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Leone in dissonanza a Plutone nel vostro segno, vita personale o lavoro a causa di alcune diversità di vedute, l’atmosfera potrebbe essere carica di tensione e le conversazioni prendere una piega pericolosa. Esprimetevi con prudenza poiché ciò che direte avrà un impatto notevole. Utilizzate le parole per andare incontro agli altri e non per creare rotture insanabili. Cercate, per quanto è possibile, di essere diplomatici. Amore: in coppia, alcuni rimproveri del partner potrebbero cogliervi di sorpresa. Non capirete cos’è che avete fatto di sbagliato… Soli: se state vivendo un flirt, evitate di corteggiare altre persone. Il rischio, oggi, è quello di essere scoperti ed esporvi a qualche figuraccia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un sabato in cui siete inclini a esaminare qualsiasi situazione con grande attenzione. Concentrarvi sui dettagli vi darà maggiore consapevolezza di ciò che è necessario fare per portare a termine il lavoro nel modo giusto. Non dovete essere perfezionisti ma comunque mantenere alti i vostri standard. Spiegando a chi vi circonda il motivo che si nasconde dietro all’apparente pignoleria odierna, la correttezza diventerà contagiosa, tutti vi seguiranno. Amore: in coppia, è una giornata in cui avete bisogno di affetto, di amore, di sentirvi rassicurati ma il partner sembra ignorare o non capire… Soli: una persona vi attrae ma non sapete come muovervi. Evitate di prendere iniziative, dite no alle delusioni.