Cosa dice l’oroscopo del 3 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 3 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Gemelli è in dissonanza con Saturno, Mercurio e Venere in Pesci: gli aspetti scatenano pessimismo, stanchezza e dovrete trovare dei modi per garantirvi la pace interiore. La vostra tendenza potrebbe essere quella di riflettere – di sicuro eccessivamente – su eventuali errori commessi in passato ma dovete invece concentrarvi sul futuro con l’ottimismo che distingue il vostro segno. Amore: in coppia, cercate di rispettare i desideri del partner, potrebbe non avere le vostre stesse aspirazioni. Soli: il passato vi sembra migliore, rischiate di abbellire i ricordi. Tornate al presente e vivete ciò che sta accadendo ora.

Oroscopo 3 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

I passaggi odierni rappresentano un’ottima opportunità per incontrare persone influenti nella vita sociale. Anche se la Luna in Gemelli è in dissonanza con Saturno e inizialmente potreste sentivi a disagio una volta che avrete rotto il ghiaccio e darete il via a una conversazione, sarete più spontanei. Non è detto che nasca immediatamente un’amicizia ma farete una buona impressione. Amore: in coppia, seppure rassicuranti, le abitudini nel tempo rischiano di diventare una prigione. Cercate di cambiare qualcosa! Soli: dovreste riflettere sulla vostra vita affettiva così da non ripetere gli stessi errori!

Oroscopo 3 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Al contrario di ieri, la Luna nel vostro segno forma delle dissonanze con Mercurio, Venere e Saturno in Pesci. L’ottimismo è latitante, siete giù di corda ma anziché fermarvi vorrete lanciarvi in qualche sfida. Per evitare di esaurire le energie e rimanere vittime dello stress, scegliete con saggezza le situazioni da affrontare. Siate realistici e la giornata si concluderà meglio di come era iniziata. Amore: in coppia, cercate di accettare il partner cosi come è: in caso contrario, navigherete in acque agitate. Soli: il vostro atteggiamento rende difficile agli altri avvicinarsi. Se ne prenderete coscienza sarete in grado di cambiarlo gradualmente.

Oroscopo 3 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Gemelli, alle spalle del vostro segno, è in dissonanza con Mercurio, Venere e Saturno in Pesci: è una giornata in cui provate un po’ di tristezza, avrete la sensazione che lavoro o vita personale, chi vi circonda sia indifferente, distaccato. Il che, per il vostro segno è una specie di tragedia ma considerato che potrebbe essere solo una sensazione, il consiglio astrale è quello di andare oltre! Amore: in coppia, il desiderio è quello di fare delle attività insieme al partner. Accertatevi che sia in buona forma e in caso contrario, non chiedete troppo. Soli: più intraprendenti nella conquista e fate bene. Non avete nulla da perdere.

Oroscopo 3 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Gemelli in dissonanza a Mercurio, Venere e Saturno in Pesci, se volete trascorrere una giornata serena, evitate chi tende a entrare in competizione, tenta di minare la vostra reputazione a suon di false informazioni (e a cui rischiate di credere). Impegnate dunque le energie nelle relazioni con persone positive. Stasera ritagliate un po’ di tempo per prendere cura di voi stessi. Amore: in coppia, i momenti con la dolce metà per voi sono preziosi. La tenerezza oggi avrà la precedenza sull’eros. Soli: in seguito a una conversazione intrigante, anche online, con una persona ci sarà un incontro. Nascerà una relazione appagante.

Oroscopo 3 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un giovedì in cui circola agitazione, un po’ di tensione: la dissonanza tra la Luna in Gemelli con Mercurio, Venere e Saturno in Pesci potreste pensare che amici o familiari si divertano a provocarvi e facciano di tutto per farvi arrabbiare mentre nel lavoro, l’odierno stress potrebbe impedire di comunicare serenamente con il boss e i colleghi. In serata, per fortuna, tornerà l’equilibrio emotivo. Amore: in coppia, in qualsiasi conflitto ognuno ha una parte di responsabilità. Accettate dunque la vostra. Soli: appuntamento con una persona che conoscete poco o niente. Sarete poco convinti e in effetti non corrisponderà alle aspettative.

Oroscopo 3 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Gemelli in dissonanza a Saturno, Mercurio e Venere, al contrario di altri segni zodiacali che avvertono tensioni, provano malinconia voi siete in grado di illuminare alcune vostre situazioni complicate. E’ una giornata in cui dovete riflettere in piena tranquillità, facendo leva sulla razionalità, in modo da superare qualsiasi ostacolo. In serata pensate al vostro benessere! Amore: in coppia, avete voglia di dare nuovo slancio alla relazione. Siete alla ricerca dell’armonia e della sicurezza. Soli: se avete intenzione di dare il via a una storia, evitate di ascoltare l’opinione degli amici. Valutate per conto vostro.

Oroscopo 3 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Le energie odierne non sono al top ma siete pronti a discutere con chi vi circonda. La Luna in Gemelli è in dissonanza con Saturno, Venere e Mercurio in Pesci. Tenete sotto controllo l’orgoglio, evitate di essere esigenti ma al contempo di scendere a compromessi. Se siete in fase di trattativa e la situazione è rallentata, non dovete accettare passivamente. In serata, ritagliate del tempo per riesaminare i progetti che avete a cuore o riprendere lo studio di argomenti che vi entusiasmano. Amore: in coppia, desiderate dimostrare alla dolce metà che può contare su di voi. Un’ottima opportunità per rafforzare il legame e la fiducia. Soli: se una persona vi attrae, non mettete fretta e lasciate che la situazione si snodi in modo naturale.

Oroscopo 3 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Gemelli in dissonanza con Mercurio, Venere e Saturno in Pesci annuncia un giovedì in cui circolano emozioni forti, difficili da gestire. Ma la cosa riguarda anche chi vi circonda per cui tutti hanno bisogno di maggiore comprensione. Cercate di aprire il dialogo e chiedete alle persone care in che modo potete offrire il vostro sostegno ma al contempo parlate anche delle vostre esigenze. Amore: in coppia, potreste sentirvi trascurati dal partner. Ma è sicuramente solo una sensazione dovuta a una giornata “no”. Soli: rimandate gli incontri romantici. Oggi non siete una compagnia simpatica. Domani andrà meglio.

Oroscopo 3 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Gemelli forma delle dissonanze complicate con Saturno, Venere e Mercurio: potreste avere difficoltà a portare avanti il programma della giornata e a causa di ciò, in alcuni momenti sentirvi meno razionali del solito o persino avere dubbi sulle vostre capacità. Aggiungiamo che la mancanza di disponibilità di chi vi circonda potrebbe scatenare ulteriori frustrazioni, ma in questo caso ribellatevi! Amore: in coppia, torna l’equilibrio soprattutto se gli ultimi tempi sono stati un po’ tesi. La comunicazione sarà più facile. Soli: le opportunità di incontri romantici ci sono ma voi dovete metterci del vostro e sforzarvi a uscire.

Oroscopo 3 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Gemelli è in dissonanza con Saturno, Venere e Mercurio in Pesci: i transiti puntano i riflettori sul vostro settore delle finanze, in particolare sul rapporto che avete con il denaro. E’ una giornata in cui quando si tratterà di fare degli acquisti dovrete essere cauti ed evitare di spendere eccessivamente, soprattutto se avrete il desiderio di comprare qualcosa di futile, che non è necessario. Amore: in coppia, la serata è ravvivata da eventi inaspettati ma positivi. Darete nuovo slancio alla relazione. Soli: affilate le armi di seduzione! Oggi conquisterete e darete il via a una storia che andrà avanti nel tempo.

Oroscopo 3 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Alcune discussioni del passato oggi tornano alla ribalta ma con la Luna in Gemelli in dissonanza a Mercurio, Venere e Saturno nel vostro segno, prima di reagire a eventuali accuse e partire in quarta, fate un respiro profondo ricordando che è più sano ammettere di aver commesso un errore. Ma evitate tuttavia di dare troppe spiegazioni a chi sapete non è intenzionato ad ascoltare. Amore: in coppia, fate il punto della situazione delle reciproche aspettative, con calma, affinché siano rispettate in modo equo. Soli: se avete dei dubbi sulla sincerità di una persona, parlatene apertamente. Avrete le risposte che aspettate.