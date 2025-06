Cosa dice l’oroscopo del 3 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 3 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza tra la Luna e Mercurio, evitate di preoccuparvi per questioni di poco conto poiché rischiate di fissarvi e se avrete parecchie cose da fare, vi agiterete parecchio. Trovate il modo di placare la mente e riuscirete a realizzare molto. Queste vibrazioni potrebbero scatenare lotte di potere, far oltrepassare i limiti, creare irritazione e problemi di comunicazione. Fate del vostro meglio per mantenere la calma. Amore: in coppia, far ingelosire la dolce metà non è la tattica giusta per attirare la sua attenzione. Soli: smettete di sognare la persona ideale, non esiste! Guardatevi intorno, quella giusta non è lontana…

Oroscopo 3 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Luna in Vergine-Mercurio in Gemelli, aprite questo martedì con calma, apprezzando le piccole cose della vostra vita, trovate dei modi per rendere la giornata allegra e divertente. Unica accortezza: che si tratti di lavoro o vita personale evita di offrire consigli non richiesti poiché potrebbero essere presi nel modo sbagliato. Intervenite solo ed esclusivamente se qualcuno ve li chiede apertamente. Amore: in coppia, problemi con il partner ma perché siete intransigenti con voi stessi e l’altro/a. Soli: una storia stroncata sul nascere occupa i vostri pensieri. E a sorpresa potrebbe esserci un ritorno.

Oroscopo 3 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza tra la Luna in Vergine con Mercurio nel vostro segno scatena forti emozioni dunque cercate di concentrare l’attenzione sugli obbiettivi da raggiungere, su ciò che sperate di realizzare. In casa e con i familiari potrebbero esserci delle tensioni a causa di questioni difficili da gestire e rischiate di reagire in modo aggressivo. In questo caso, prima di affrontare il problema aspettate che la situazione si calmi. Amore: in coppia, mantenete la calma e vi garantirete complicità e buonumore. Soli: pronti ad andare alla ricerca dell’anima gemella. E col fascino che avete, gli sguardi sono puntati su di voi!

Oroscopo 3 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

La dissonanza Luna-Mercurio vi rende più sensibili del solito e oggi rischiate di essere sopraffatti dalle emozioni, vostre e di chi vi circonda. Con queste vibrazioni sarete spinti a trascurare gli aspetti positivi delle situazioni ma dovete fare assolutamente in modo di non far prevalere i pensieri negativi. Nel pomeriggio, l’atmosfera sarà meno agitata: pensate a voi stessi, cercate di rilassarvi e rigenerarvi. Amore: in coppia, ricordate di adattare le vostre decisioni a quelle del partner. Parlare vi farà evolvere insieme. Soli: deciderete di dare una seconda possibilità a una persona e potrebbe andare alla grande.

Oroscopo 3 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste aver voglia di lanciarvi in un acquisto ma non avere a disposizione, al momento, la somma di denaro che vi occorre. Tuttavia, esaminando attentamente il budget, potrebbe esserci un modo per aggirare il problema. Ad esempio, tenendo sotto controllo le entrate e le uscite e, con qualche modifica e piccoli sacrifici, potreste essere in grado di permettervi l’acquisto prima di quanto pensavate. Amore: in coppia, rischiate di accusare ingiustamente il partner. Parlatene e scoprirete che si tratta di sciocchezze! Soli: pensate che la persona che vi corteggia vi stia prendendo in giro? Probabilmente non è così.

Oroscopo 3 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza tra la Luna nel vostro segno con Mercurio in Gemelli, nel lavoro vi rende impazienti per cui con i colleghi cercate di mantenere la calma. Anche se qualche frustrazione potrebbe spingervi a stabilire dei limiti, il modo in cui introdurrete questi cambiamenti avrà un impatto significativo su come verranno accolti. Prima di parlarne dunque, riflettete attentamente su quanto volete trasformare. Amore: in coppia, il partner vi rassicurerà sui suoi sentimenti e vi sentirete amati e protetti. E’ una serata all’insegna della serenità. Soli: non lasciatevi incantare dalle belle parole di una persona che vi corteggia.

Oroscopo 3 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna n Vergine è in dissonanza con Mercurio: il transito potrebbe rendervi più emotivi e irritabili del solito ma che si tratti di lavoro o vita privata, anche se qualcosa dovesse infastidirvi saprete come tenere sotto controllo questo stato d’animo. Al contempo, visto che la Luna sosta alle spalle del vostro segno, potreste avere la tendenza a sognare in grande ma riflettete se sia possibile concretizzare le ambizioni! Amore: in coppia, evitate malintesi poiché potrebbero dare il via a discussioni accese. Soli: le persone sono attratte da voi ma in caso di concorrenza, rinuncerete a una conquista senza porvi problemi.

Oroscopo 3 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ nota l’indipendenza, la riservatezza del vostro segno nonché mantenere sempre un pizzico di mistero ma se avete tenuto per voi un’idea, un progetto o un problema, condividere potrebbe fare la differenza. Che si tratti di sostegno emotivo o di consigli utili, i vostri amici sono pronti a dare una mano, dunque dovete solo chiedere andando oltre l’eventuale orgoglio. In serata, cercate di ricaricare le batterie. Amore: in coppia, il dialogo è complicato, siete infastiditi e insoddisfatti per qualcosa. Rilassatevi, pensate positivo! Soli: avete la sensazione che nessuno vi ascolti ma sono solo tensioni temporanee.

Oroscopo 3 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza tra la Luna in Vergine e Mercurio in Gemelli, oggi le responsabilità – soprattutto di lavoro – potrebbero pesarvi parecchio. Individuate gli ambiti in cui avete perso interesse e partite alla ricerca di nuove opportunità che vi facciano ritrovare lo slancio. Potreste provare insicurezza, ma dovete andare avanti. Siete più capaci e competenti di quanto pensiate ma in fondo, ne siete consapevoli. Amore: in coppia, il partner potrebbe farvi qualche rimprovero, se capite che ha ragione chiedete scusa. Soli: se con una persona che vi corteggia siete stati poco delicati, ve lo dirà. Cercate di correggere il tiro.

Oroscopo 3 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nella prima parte di questo martedì, occhio al pensiero circolare: la tendenza a soffermarvi su questioni che non hanno una soluzione immediata potrebbe essere forte. Per risolvere un problema – forse di tipo finanziario o di mancato rispetto nei vostri confronti – che vi tormenta rischiate di mettervi sotto pressione ma fissarvi potrebbe ritorcersi contro di voi. Affrontate la situazione un passo alla volta. Amore: in coppia, le preoccupazioni professionali stanno invadendo la relazione. E come sempre vi chiudete. Soli: incontrare persone nuove dipende solo da voi! Il vostro atteggiamento freddo oggi è respingente!

Oroscopo 3 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un martedì un po’ elettrico, con la dissonanza tra la Luna in Vergine e Mercurio in Gemelli, nel lavoro o nella vita personale potrebbero esserci delle spiacevoli discussioni, ciascuno vorrà imporre le proprie idee. Ma è davvero il modo migliore per affrontare le situazioni? E’ inoltre, la giornata ideale per controllare il budget e studiare con saggezza una strategia per saldare eventuali debiti. Amore: in coppia, farete di tutto per rendere felice il partner e sarete ripagati con gli interessi! Soli: non avete problemi a conquistare e oggi nessuno potrà resistervi! Uscite, contate sul vostro fascino e non tornerete a casa da soli.

Oroscopo 3 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui rimuginare o soffermarvi su questioni irrisolte del passato può interferire con il godimento del presente. La cosa migliore è concentrarvi su attività creative ma sia chiaro non si tratta di ignorare i problemi: l’obbiettivo è evitare di pensarci in modo insistente e cercare di risolverli in un altro momento. Mettervi sotto pressione oggi non porterà a nulla, aggiungerà soltanto confusione. Amore: in coppia, se stavate aspettando un cambiamento nel comportamento del partner, oggi ci sarà. Ha recepito il messaggio. Soli: un/a ex potrebbe tornare. Continuare o meno a frequentarvi, dipende da voi.