Cosa dice l’oroscopo del 3 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 3 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la congiunzione Venere-Urano in Toro, è il momento ideale per esplorare esperienze: pensare fuori dagli schemi farà entrare una ventata d’aria fresca. Potrebbero esserci anche una o due opportunità finanziarie inaspettate. Il vostro duro lavoro sta finalmente dando i frutti e avete abbastanza denaro per spendere e acquistare ad esempio un’auto o dare un acconto per una casa o qualcos’altro completamente vostro. Amore: in coppia, se il lavoro sottrae parecchio tempo alla relazione, cercate di individuare quando dare la priorità all’amore e al partner. Soli: avete intenzione di moltiplicare gli incontri, andrete alla ricerca dell’anima gemella! E la scintilla potrebbe scoccare con una persona che vi presenterà un amico.

Oroscopo 3 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Venere-Urano nel vostro segno rappresenta un’opportunità per scoprire voi stessi: chi siete ma soprattutto, chi volete diventare? Dovete reinventarvi, dunque non abbiate paura di provare nuove tendenze o modi di fare le cose. La voglia di maggiore varietà potrebbe indirizzarvi verso nuove ed entusiasmanti direzioni. Il transito vi dota di grande fascino e potrebbero esserci delle sorprese positive legate al lavoro. Amore: in coppia, con il partner c’è un ritorno di fiamma, la notte si accende di passione! Soli: siete irresistibili e non esitate a esercitare il vostro potere di seduzione. Cederete volentieri ai corteggiamenti…

Oroscopo 3 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Venere-Urano in Toro sosta alle spalle del vostro segno: potrebbe essere un buon momento per chiudere una relazione che ha fatto il suo tempo. Potreste desiderare di stare un po’ da soli per superare il dispiacere ma evitate di cullare lo stato d’animo negativo per lungo tempo e andate oltre! Non è una giornata per stare chiusi in casa, dunque se potete cercate di mantenere un programma di lavoro leggero. Amore: in coppia, occhio a raccontare una vostra versione della verità. A quel punto il partner avrà tutte le ragioni per dubitare della vostra buona fede. Soli: con chi vi attrae, evitate che le parole o alcuni atteggiamenti romantici sembrino falsi e avrete la possibilità di partire alla grande.

Oroscopo 3 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Venere-Urano in Toro, sosta nel vostro settore della comunicazione: socializzare online o di persona, vi permetterà di stringere relazioni che miglioreranno la vostra vita in diversi modi. Cercate dunque di avere un atteggiamento amichevole! Avete stabilito un programma per questa giornata? Un incontro inaspettato può cambiare totalmente la solita routine e portare a nuovi affascinanti sviluppi. Amore: in coppia, in programma c’è eros, sensualità, piacere a tutto campo. Organizzate una serata speciale! Soli: è tempo di uscire e incontrare persone. Saranno affascinate dalla vostra simpatia, dal sex appeal! I pianeti vegliano sui vostri amori e moltiplicano le opportunità di conquista.

Oroscopo 3 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la congiunzione Venere-Urano in Toro nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, utilizzerete i vostri contatti per ottenere il successo. E l’otterrete, ma ricordate di ringraziare le persone che vi hanno sostenuto e dato una mano. Il buon aspetto di Venere in Gemelli inoltre, da domani darà il via a un ottimo periodo per socializzare con i colleghi, organizzare colloqui o intrattenere conversazioni con persone influenti. Amore: in coppia, evitate di partire in quarta: se le cose non stanno andando per il verso giusto, guardate la situazione con distacco così da ritrovare la pace. Soli: per oggi, non prendete un impegno definitivo: la persona potrebbe deludervi. Non siete ancora pronti per una nuova relazione.

Oroscopo 3 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Venere-Urano in Toro per il vostro segno è un transito eccellente, oltre a dotarvi di grande fascino, di entusiasmo, rappresenta un’opportunità unica per rivedere alcune convinzioni ormai superate e avere una nuova visione su un problema importante così da risolvere. È tempo inoltre di leggere nuovi libri, partecipare a un corso o approfondire argomenti interessanti utili alla vostra evoluzione. Amore: in coppia, potreste essere preoccupati per il denaro ma evitate di scatenare conflitti con il partner poiché le cose presto cambieranno. Soli: se negli affari di cuore volete conquistare è tempo di smettere di sognare a occhi aperti e invece uscire, accettare gli inviti, intraprendere azioni concrete!

Oroscopo 3 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Venere-Urano in Toro vi permetterà di rompere alcuni tabù che vi hanno bloccato ed essere finalmente voi stessi! Smettete dunque di preoccuparvi delle opinioni degli altri e fate solo ciò che vi fa stare bene! Sarà l’inizio di una bella trasformazione. Per ottenere ciò che desiderate o meritate, potrebbe essere necessario uscire un po’ dalla zona di comfort ma i risultati siate pur certi che saranno entusiasmanti. Amore: in coppia, prima di parlare e reagire, provate ad ascoltare. E’ solo così che avrete la possibilità di risolvere i problemi. Soli: negli affari di cuore, oggi siete insoddisfatti, i flirt vi sembrano noiosi oppure potrebbero emergere colpi di scena, scoprire che l’altro/a è già impegnato/a.

Oroscopo 3 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Venere-Urano in Toro sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: è qui che dovete concentrare la vostra attenzione così da capire come introdurre maggiore equilibrio in quelle che ritenete importanti. Oggi non tollerate la noia e se qualche aspetto della vostra vita vi rende infelici, ora è il momento di impegnarvi per migliorarla. Tenete presente che se non agirete vi sentirete nervosi o impazienti. Amore: in coppia, l’atmosfera è tranquilla e serena. In ogni caso, evitate di chiudervi nel silenzio poiché potreste scatenare qualche incomprensione. Soli: è un giovedì in cui potreste contattare una vecchia fiamma o un ex e iniziare una storia d’amore. Avete capito molte cose e siete cambiati.

Oroscopo 3 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Venere-Urano in Toro sosta nel vostro settore dello stile di vita, del benessere e del lavoro: sarete spinti a migliorare qualcosa, a cambiare qualche abitudine o a praticare sport, esercizio fisico, seguire una dieta sana. Non vi rimane che prendere l’iniziativa, anche perché in questo momento desiderate qualcosa di diverso, unico ed emozionante. Scoprirete dove c’è bisogno di qualche modifica significativa. Amore: in coppia, alcuni avvenimenti vi permetteranno di vedere il partner sotto una nuova luce. Penserete di essere fortunati ad averlo/a accanto. Ci sarà un risveglio della passione! Soli: una relazione assumerà molta importanza nella vostra vita. E’ probabile vi faccia provare autentica felicità.

Oroscopo 3 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Venere-Urano in Toro per il vostro segno rappresenta un invito a pensare anche al divertimento, al piacere personale. Ad esempio, andare a un concerto o dare il via a un hobby rappresenterà una deviazione al vostro solito quotidiano. E’ un’opportunità per godere la vita, anche se non è nelle vostre intenzioni. Visto che lavorate sempre sodo, per oggi mollate rallentate il ritmo e concedetevi un po’ di meritato divertimento. Amore: in coppia, in programma c’è una serata all’insegna delle coccole, baci e carezze accompagnate da eros voluttuoso. Soli: aprirete il vostro cuore e la mente ed esprimerete i sentimenti alla persona che vi attrae. L’amore non sarà difficile da dare e ricevere. Al contrario.

Oroscopo 3 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Venere-Urano in Toro nel vostro settore della casa, della famiglia, potreste avvertire un improvviso desiderio di cambiare qualcosa nell’abitazione o essere spinti a valutare la possibilità di un trasloco. Al contempo, il transito può riguardare le relazioni con le persone care: probabilmente anche qui c’è bisogno di qualche cambiamento. Non dovete temere di dare una scossa alle situazioni! Amore: in coppia, se pensate solo al lavoro è evidente che a risentirne è la relazione. Cercate di avere più attenzioni nei confronti del partner… Soli: evitate di cacciarvi nelle storie complicate. Sfruttate le energie planetarie per attirare le persone che sono più in linea con la vostra personalità.

Oroscopo 3 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata speciale in cui dovreste tenere le orecchie aperte, poiché potreste ascoltare qualcosa che vi spingerà a fare dei cambiamenti fondamentali. Al contempo, se possibile, trascorrete la serata incontrando amici e, se ne avete, con i fratelli o sorelle. E’ un ottimo momento per spostarvi e riunirvi, condividere una buona cenetta. conversare affettuosamente con le persone a cui volete bene. Amore: in coppia, avete l’opportunità di stabilire armonia nella relazione, a patto che siate sinceri e onesti. Atteggiamento che farà piacere al partner: ricambierà e avrete un bel dialogo. Soli: con le nuove conoscenze siate più selettivi. Attirate personalità dominanti, ma dovete mantenere la vostra indipendenza.