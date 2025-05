Cosa dice l’oroscopo del 3 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 3 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il fascino, le vostre capacità intellettuali ed espressive sono accentuate ed è un ottimo momento per riflettere su come ad esempio, presentare un progetto o dare il via a un’attività in proprio. Siete ambiziosi più che mai e avete intenzione di raggiungere il successo. Con la Luna in Leone in buon aspetto a Venere e Nettuno nel vostro segno, la creatività è al top, ideale anche per dare libero sfogo all’ immaginazione attraverso un hobby che accende la vostra passione. Amore: in coppia, con il partner c’è un ritorno di fiamma! Mettete in pratica le recenti idee, ravvivate il quotidiano con piccole sorprese che rafforzeranno la relazione. Soli: è una bella giornata per uscire e incontrare persone interessanti. Forse non troverete il grande amore ma anche un flirt vi farà bene…

Oroscopo 3 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Leone rappresenta il momento perfetto per concedervi un fine settimana tranquillo, riflettete con calma, mettere ordine in casa e lavorare su un progetto. E’ probabile tuttavia che per andare avanti con un piano, potrebbe essere necessario ottenere il consenso dei familiari. Prima di parlarne esaminate tutti i dettagli. Se oggi lavorate, un contrattempo potrebbe scombussolare i colleghi o i clienti ma voi saprete come gestire la situazione. Amore: in coppia, potrebbe subentrare un po’ di noia. Approfittate della giornata per riordinare insieme. La complicità passerà attraverso piccoli gesti, attenzioni o conversazioni serene. Soli: il passato può occupare i vostri pensieri, esaminerete errori e rimpianti vissuti e, forse, accompagnati da un po’ di senso di colpa.

Oroscopo 3 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Leone sosta nel vostro settore della comunicazione: è una giornata in cui potete trovare gioia e conforto con belle conversazioni nell’ambito delle amicizie. In buon aspetto con Venere e Nettuno in Ariete, vi mette in grado di distinguervi dalla massa grazie all’eloquio sciolto e stringere nuove relazioni che nel tempo si riveleranno importanti. Dedicate del tempo ad attività che vi distraggono, anche se all’apparenza sembrano superficiali, placheranno il nervosismo. Amore: in coppia, un po’ agitati, dunque cercate di mettere da parte le tensioni interiori e fate spazio all’amore, all’eros! Soli: la voglia di flirtare c’è tutta e forse vi lancerete nella conquista ma occhio al nervosismo, non facile da gestire e che può rappresentare un ostacolo.

Oroscopo 3 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna esce dal vostro segno e sosta in Leone, nel vostro settore delle finanze: prestate attenzione alle spese, poiché a casa dell’irrequietezza la tendenza è quella di lanciarvi negli acquisti impulsivi. Su un altro piano: se avete perso di vista i vostri obbiettivi personali o professionali, da oggi tornerete in carreggiata, proverete un bel senso sollievo! E’ inoltre il momento ideale per ricucire i rapporti di lavoro o rafforzarli. Lavorare in team sarà molto produttivo. Amore: in coppia, atmosfera gioiosa! Provate entrambi la felicità di stare insieme, la felicità che porta alla passione, quella che cementa per sempre la relazione. Soli: nessuno oggi è in grado di resistervi. Attraverso un bellissimo incontro romantico, riuscirete a credere nuovamente nell’amore!

Oroscopo 3 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna nel vostro segno è una giornata in cui dovete mettere al primo posto voi stessi, le vostre esigenze! Evitate dunque di assumere così tante responsabilità al punto di sentirvi stressati. La congiunzione Luna-Marte in Leone, potrebbe scatenare nervosismo, collera con chi vi circonda: cercate di mantenere la calma, anche se non è escluso che sarà necessario fare qualche respiro profondo. Il vostro atteggiamento ostinato potrebbe creare tensioni nelle relazioni. Amore: in coppia, è una giornata di riflessione che potrebbe non piacervi perché la realtà non sempre corrisponderà a ciò che sperate… Soli: se una persona vi attrae, impegnata o meno, con i passaggi odierni proverete l’impulso improvviso di dichiararvi. Siete sicuri che sia una buona idea?

Oroscopo 3 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Leone sosta alle spalle del vostro segno: avete voglia di prendervela comoda e in effetti ne avete un gran bisogno. Non è escluso che il desiderio sia quello di stare un po’ per conto vostro per risolvere un problema rimasto in sospeso. Infine, nel caso doveste trovarvi di fronte a una decisione importante, che potrebbe persino cambiare la vostra vita, è indispensabile seguire l’intuito. Non dovrete aver timore di ascoltarlo: vi farà imboccare la strada giusta! Amore: in coppia, con il partner torna la complicità, proporrete di fare qualcosa di inedito e l’idea funzionerà. Soli: vi ponete mille domande, forse siete attratti da due persone ma la situazione è ferma, forse perché potrebbero non essere disponibili o esitanti. I consigli degli amici oggi saranno preziosi!

Oroscopo 3 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui evitare di premere l’acceleratore per risolvere una questione poiché potrebbe subentrare un po’ di frustrazione. Al contempo cercate di prendere definitivamente le distanze da situazioni o persone che non aggiungono nulla di positivo alla vostra vita. In serata, con la Luna in Leone, organizzate un’uscita con gli amici cari e se vivete una situazione poco chiara, ad esempio riguardo a una relazione, parlatene poiché saranno di grande aiuto. Amore: in coppia, pronti a contrastare la routine, pianificherete una gita o proporrete al partner un programma a sorpresa, che vi permetterà di aggiungere un po’ di pepe alla relazione. Soli: lancerete un invito a un/a ex. Forse, al contrario, dovreste guardare intorno. Potrebbe esserci di meglio.

Oroscopo 3 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Nei prossimi giorni potreste essere in lizza per un’opportunità, un lavoro o una possibilità collegata alla carriera ed entrare in competizione con altre persone. Il che potrebbe creare una certa tensione. La voglia di progredire sarà forte ma questo atteggiamento competitivo al contempo scatenerà parecchio stress. Puntare al primo posto è una cosa comprensibile ma tenete presente che approccio più rilassato potrebbe farvi ottenere senza tanta ansia, un ottimo risultato. Amore: in coppia, l’amore del partner vi farà sentire al top! Tra le braccia della dolce metà, dimenticherete tutto. Quanto meno per oggi… Soli: se siete in attesa di qualche segnale – un sms o una telefonata – da una persona incontrata di recente, oggi potrebbero arrivare buone notizie!

Oroscopo 3 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Leone la creatività al top, siete ottimisti e avrete idee brillanti che potrebbero riguardare un cambiamento nelle abitudini, il modo in cui gestitele vostre risorse e come sfruttate le vostre capacità. Il transito, per il vostro segno eccellente, vi consente di vedere il quadro più ampio e di capire cosa dovete fare per migliorare la vostra vita. Potrebbe comportare un po’ di trasformazioni ma ne varrà la pena. Stasera uscite e concedetevi un po’ di divertimento. Amore: in coppia, l’amore e la gioia di vivere illumineranno questo sabato! Progetti e un pizzico di follia sono nel programma della giornata! Soli: il cuore si apre, finalmente guardate al futuro con fiducia. Volete esprimere tutta la tenerezza che provate e che volete dare. È una rinascita.

Oroscopo 3 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un fine settimana in cui concedervi del tempo per eliminare totalmente lo stress provocato dal lavoro. Godete del comfort della casa in compagnia delle persone care. Con la Luna in Leone se state decidendo di portare avanti o meno un progetto, potreste chiedervi se è un buon investimento, soprattutto per quanto riguarda il costo. Procedete con calma, evitate di affrettare le cose, poiché nei prossimi giorni avrete le energie e il sostegno per renderlo fattibile. Amore: in coppia, nella relazione cercherete di introdurre qualche piacevole imprevisto e un po’ di pepe. È la giornata ideale per recarvi in un posto inedito e trovare un angolo di verde da condividere in due. Soli: la ricerca dell’amore sta andando bene. Potreste incrociare uno sguardo intrigante.

Oroscopo 3 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Leone potrebbero emergere emozioni forti e pensare a una situazione che rappresenta una minaccia alla vostra stabilità, forse anche finanziaria e avvertire un po’ di stress, di agitazione. Siete in una fase positiva, dunque non sono previste tragedie. E’ solo una giornata no! Rilassatevi, non prendete iniziative sull’onda delle emozioni e con i familiari, visto che siete un po’ irascibili, mantenete la calma. Se c’è qualcosa che non va, parlatene ma con gentilezza. Amore: in coppia, circolano tensioni, avete degli sbalzi d’umore che potrebbero portare a discussioni accese e freddezza. Occhio a ciò che direte… Soli: con i passaggi odierni, gli affari di cuore non saranno al top, penserete che gli incontri siano uno meno intrigante dell’altro. E allora, viva le amicizie.

Oroscopo 3 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Leone vi dota di sicurezza e motivazione per affrontare al meglio questo sabato, seppure attraverso piccoli passi e molti respiri profondi. E’ il momento di recuperare i piccoli progetti e le liste di cose da fare che avete accantonato. In ogni caso, tra un compito e un altro concedetevi delle pause di tranquillità, dedicatevi delle coccole. Concentratevi e porterete a termine tutto! Sul piano personale: mettete dei limiti a qualcuno che ha un atteggiamento un po’ invadente. Amore: in coppia, i pianeti danno una scossa a quotidiano e sostengono tutte le vostre iniziative romantiche. Belle emozioni. Soli: il cuore batterà per una persona incontrata con gli amici. Ma anziché flirtare apertamente sarete pazienti e cercherete di approfondire la conoscenza.