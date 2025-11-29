Cosa dice l’oroscopo del 30 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 30 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere entra in Sagittario, segno in cui sosterà fino al 24 dicembre: in questo periodo, lo stile di vita di una persona potrebbe dare al vostro segno idee che vi spingeranno a uscire dalla zona di comfort, a fare nuove esperienze. Nel lavoro, il pianeta rosa vi incoraggia a cercare attivamente delle collaborazioni con persone che vi sostengono ma al contempo rispettano la vostra indipendenza. Amore: in coppia, con Venere in Sagittario è possibile che organizzerete un viaggetto. Al contempo, se ci sono stati dei dubbi sulla relazione, li spazzerete via! Soli: è possibile che tra oggi e domani, incontrerete una persona e vivrete una dolce avventura…

Oroscopo 30 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Venere sbarca in Sagittario nel vostro settore della trasformazione dove sosterà fino al 24 dicembre. Il transito a voi chiede di riflettere su cosa volete realizzare, investire e pianificare. Qualunque cosa decidiate il transito avrà un benefico effetto sulle finanze e sulla professione. E’ un ottimo periodo, inoltre per gestire al meglio le emozioni così da raggiungere un accordo nel lavoro o negli affari. Amore: in coppia, dubbi nei confronti del partner? Forse vi dà dei motivi per essere gelosi? Riflettete, potrebbe trattarsi solo di insicurezza. Soli: con Venere in Sagittario, difficilmente concederete la vostra fiducia, manterrete una certa riservatezza.

Oroscopo 30 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

L’arrivo di Venere in Sagittario potrebbe spingervi a cercare nuove opportunità nell’ambito della professione. E’ tempo di stringere nuovi contatti e firmare nuovi contratti! Il pianeta rosa, fino al 24 dicembre, permette di sentirvi liberi di esplorare delle opzioni senza sentire la pressione di un vincolo. E’ infatti un transito eccellente soprattutto per chi svolge un lavoro autonomo. Amore: in coppia, con Venere in Sagittario il partner esprimerà i sentimenti in un modo che vi rassicurerà. Soli: uscite, accettate gli inviti o lanciateli: la dolce Venere promette un incontro speciale, anche divertente.

Oroscopo 30 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Venere in Sagittario, fino al 24 dicembre vi regala un sferzata di energia, vi dota di grande sicurezza. Quella di cui avete bisogno nel lavoro! E finalmente potrete esprimervi in modo più schietto, essere sinceri su ciò che desiderate! Parlerete in modo affascinante, il che potrebbe avere risvolti positivi nelle negoziazioni, contratti, ecc. Approfondirete le conoscenze grazie anche al senso dell’umorismo. Amore: in coppia, con sarete più desiderosi di ricevere prove d’amore, piccole attenzioni, essere rassicurati. Soli: potrebbe esserci un incontro, in ogni caso evitate di idealizzare l’altro/a, avere delle aspettative eccessivamente alte!

Oroscopo 30 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con Venere in Sagittario, fino al 24 dicembre, emerge il vostro lato giocoso, carismatico, avvolgente. La vita sociale brillerà, anche online potreste entrare in contatto con persone stimolanti, affascinanti e ne sarete soddisfatti. Per oggi, cautela quando vi esprimete poiché rischiate di essere impulsivi. I transiti odierni sono d’aiuto a chiarire eventuali malintesi ma occhio a superare i limiti. Amore: in coppia, circola ottimismo, con il partner potreste fare qualcosa di diverso e trascorrerete splendidi momenti. Soli: fascino al top! Se fino a ieri la solitudine vi è pesata parecchio, la musica è cambiata. Con Venere, conquiste a gogo!

Oroscopo 30 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Venere in Sagittario fino al 24 dicembre sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. Se ci sono stati contrasti con le persone care, il pianeta rosa sarà d’aiuto ad appianarli. In questo periodo è probabile che organizzerete delle riunioni con parenti o amici cari che non vedete da tempo. Potreste inoltre dare il via a qualche cambiamento in casa: ad esempio, migliorare l’arredamento. Amore: in coppia, chi meglio di voi conosce la persona amata? Se lo/a vedrete giù di corda saprete come far tornare il sorriso. Soli: con Venere in Sagittario è possibile che il destino metta nuovamente sulla vostra strada un amore del passato.

Oroscopo 30 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Venere, vostro pianeta governatore, entra in Sagittario: fino al 24 dicembre il transito vi esorta a uscire, a vivere nuove esperienze. Il pianeta rosa vi dota di grande fascino, carisma e vi rende molto schietti. Non è escluso che lavoro o vita personale, direte le cose come stanno e… accada quel che accada. E se accadrà, non dovrete sentirvi in colpa, soprattutto se per lungo tempo avete represso le vostre emozioni. Amore: in coppia, è un buon momento per dire ciò che avete nel cuore, esprimere i sentimenti con fiducia e serenità. Soli: atmosfera leggera, divertente, avrete voglia di flirtare. Ma nel giro di breve tempo stabilirete un legame solido!

Oroscopo 30 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Venere esce dal vostro segno e fino al 24 novembre sosterà in Sagittario. In questo periodo avvertirete il bisogno di maggiore sicurezza finanziaria. Se avete intenzione di guadagnare di più non è escluso che darete il via a un’attività extra. Al contempo, potrebbe entrare una somma di denaro che vi devono, forse da tempo. In ogni caso, occhio agli acquisti: rischiate di spendere più del solito! Amore: in coppia, gusterete insieme al partner le cose belle e buone della vita, vivrete la relazione con più ottimismo. Soli: molto selettivi, non vi acconterete meno di ciò che meritate: la persona dovrà essere alla vostra altezza.

Oroscopo 30 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Fino al 24 dicembre, Venere sosterà nel vostro segno. Il pianeta rosa vi dota di grande fascino, ovunque riscuoterete consensi, le persone saranno attratte da voi, dal vostro ottimismo e dalla simpatia. Grazie al carisma potrete ottenere il massimo nella vita lavorativa. E’ il momento ideale per organizzare riunioni o colloqui importanti. Potete avere ciò che desiderate da clienti, colleghi e il boss! Amore: in coppia, circola un po’ di sana follia, avete idee che stupiranno il partner. State progettando qualcosa di singolare per il fine settimana? Soli: Venere risveglia l’amore e Marte il fuoco della passione. Vivrete una grande storia!

Oroscopo 30 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

L’entrata di Venere in Sagittario, fino al 24 dicembre alle spalle del vostro segno, vi spingerà a fare un temporaneo passo indietro per esaminare ciò che davvero desiderate per progredire. Muovervi in mille direzioni potrebbe rendervi dispersivi, rischiate di commettere degli errori o lasciare incompiuto qualche compito. Stilate una lista delle cose da fare e procedete passo dopo passo. Amore: in coppia, una conversazione sincera vi metterà in grado di risolvere eventuali problemi. Soli: con Venere in Sagittario, l’amore non sarà una priorità. Avete ben altro a cui pensare…

Oroscopo 30 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Fino al 24 dicembre, Venere sosta in Sagittario: il transito vi regala fascino, trasmettete una bella energia e attirate l’attenzione in modo positivo. Sono giornate fantastiche per le amicizie di sempre o per le nuove relazioni: potranno contare su di voi e viceversa se avrete bisogno di una mano. In generale, la vita sociale sarà molto dinamica, riceverete e lanciare inviti molto piacevoli. Amore: in coppia, un’atmosfera amorevole e passionale vi permetterà di vivere momenti intimi molto sensuali. Soli: Venere in Sagittario promette molte opportunità di incontro: siate dunque attenti e disponibili all’arrivo di una storia d’amore.

Oroscopo 30 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Venere in Sagittario, fino al 24 dicembre, nel lavoro, nella carriera vi rende più ambiziosi, vi permette inoltre di sviluppare un progetto innovativo. Più in generale, avete la possibilità di ottenere ottimi risultati, raggiungere il successo nel lavoro o nella vita personale. Sarete orgogliosi di voi stessi! Nei prossimi giorni punterete in alto e farete passi da gigante: ciò vi consentirà anche di aumentare le entrate. Amore: in coppia, con il partner guardate avanti, avrete delle conversazioni che non saranno stressanti ma stimolanti! Soli: è sul posto di lavoro che potrebbe nascere una storia d’amore. Accertatevi che non sia un problema per la posizione di entrambi.