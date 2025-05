Cosa dice l’oroscopo del 31 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 31 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Leone vi regala buonumore, sarete spinti a dedicarvi a un hobby o a uno sport e vi farà un gran bene, vi permetterà di sgombrare la mente. Il buon aspetto con il Sole e Mercurio in Gemelli accende la vostra curiosità, vi mette in grado di approfondire la conoscenza con le nuove amicizie o quelle di sempre. Ovunque sarete accolti con entusiasmo, ammirati per la vostra personalità e lo stile unici. Amore: in coppia, passione al top e il partner non potrà che assaporare con amore le vostri iniziative. Soli: avete intenzione di testare il vostro fascino e per conquistare chi vi attrae vi metterete emotivamente a nudo.

Oroscopo 31 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna in Leone potreste avvertire il peso delle molte responsabilità ma anziché agitarvi, studiate invece un piano che vi metta in grado di delegarne una parte così da trascorrere un fine settimana tranquillo. Potreste sentirvi pronti a concedervi una pausa per prendere cura di voi stessi e lasciare alle spalle gli eventi recenti o per apportare qualche piccolo cambiamento in casa. Amore: in coppia, dite al partner che siete orgogliosi della vostra relazione, di quello che avete costruito insieme! Soli: il fascino c’è tutto, cercate di aprirvi agli altri con sincerità, lealtà e potreste incontrare l’amore, l’altra metà della mela.

Oroscopo 31 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Leone, annuncia al vostro segno uno splendido fine settimana! Sosta nel vostro settore della comunicazione e condividere idee e opinioni oppure dirne finalmente quattro a una persona vi farà provare una sensazione di benessere. E’ la giornata ideale per chiacchierare, esprimere le vostre idee poiché troverete chi sarà pronto ad ascoltare e ciò migliorare l’umore. Amore: in coppia, mettete in pratica le ultime idee, ravvivate il quotidiano con piccole sorprese. Soli: avete l’opportunità di fare degli incontri interessanti e vivere relazioni piacevoli a tutti i livelli. Aprite dunque gli occhi e il cuore.

Oroscopo 31 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nel fine settimana la Luna in Leone sosta nel vostro settore delle finanze: potrebbe accendere il desiderio di concedervi qualche gratificazione. Non c’è nulla di sbagliato: dedicare a voi stessi un po’ di attenzioni vi permetterà di essere pimpanti anche nei prossimi giorni. Se avete lavorato sodo, organizzare un pranzo con un amico caro o fare po’ di shopping vi farà un gran bene. Amore: in coppia, con il partner mantenete un atteggiamento zen: non c’è bisogno di arrabbiarvi per le piccole cose! Soli: per oggi, non è il momento di dichiararvi né tanto meno quello di conoscere nuove persone. Pazientate.

Oroscopo 31 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna nel vostro segno un atteggiamento aperto e ottimista sarà d’aiuto ad attirare attenzioni positive da parte di chi vi circonda così da sentirvi al centro della scena. Il transito rappresenta inoltre un invito ad ascoltare attentamente le vostre emozioni. Se, ad esempio, avete voglia di dedicare più tempo a un’attività creativa che vi entusiasma: è la giornata giusta per essere gentili con voi stessi. Amore: in coppia, desiderate uscire dalla routine ed è un’ottima idea: progetti, uscite improvvisate? Soli: se desiderate pianificare attività fuori dall’ordinario, non esitate. Potreste incontrare una persona interessante.

Oroscopo 31 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Leone sosta alle spalle del vostro segno: rappresenta un’opportunità per esaminare le vostre esigenze, gli obbiettivi da raggiungere e, al contempo, ricaricare le batterie. Per oggi, la cosa migliore è rallentare il ritmo e stare un po’ di tempo per conto vostro: vi permetterà di trovare soluzioni, idee e, inoltre, avere una visione più chiara del futuro così da raggiungere gli obbiettivi. Amore: in coppia, la relazione sta affrontando alcuni piccoli imprevisti, ma non sono complicati da gestire e risolverete. Soli: avete bisogno di distrarvi! Curate il look, chiamate gli amici e uscite. Tutto andrà decisamente meglio!

Oroscopo 31 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Leone, avete una gran voglia di uscire e comunicare, soprattutto se durante la settimana siete stati per conto vostro o molto impegnati nel lavoro. Chiamare un amico o partecipare a un evento sociale, sarà d’aiuto a rientrare nel ritmo di sempre. Al vostro segno è noto che piace stare in buona compagnia. Infine, un incontro positivo renderà più allegro questo sabato. Amore: in coppia, un piccolo problema familiare da risolvere al più presto e tutto andrà a posto. Soli: una persona che conoscete bene vi sostiene e vi regala benessere. Riscoprirete le gioie di condividere piccoli momenti insieme.

Oroscopo 31 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Leone rappresenta un’opportunità – che ne abbiate o meno l’intenzione – per attirare l’attenzione su di voi. Esprimendo apertamente le vostre emozioni, scoprirete che non siete soli. Chi vi circonda sarà pronto a intervenire e sostenervi! Scoprirete che introdurre le emozioni nelle riunioni di lavoro o in qualsiasi altra circostanza, sarà d’aiuto a convincere gli altri della vostra sincerità. Amore: in coppia, oggi siete un mix di intolleranza e impazienza, atteggiamento non proprio compatibile con l’armonia. Soli: l’amore sembra il grande assente della giornata. In effetti avete ben altro a cui pensare e di cui occuparvi.

Oroscopo 31 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un sabato in cui alcune persone molto influenti potrebbero darvi una mano ad aprire delle porte. Che si tratti di un contatto, una telefonata, un messaggio, lo scambio si rivelerà fruttuoso, in ballo ci sarà il raggiungimento di un traguardo. In ogni caso, evitate di lanciarvi nel progetto in modo impulsivo. La Luna in Leone annuncia anche uno splendido fine settimana, in cui amplierete gli orizzonti. Amore: in coppia, la serata sarà l’occasione per coccolarvi o per rassicurarvi a vicenda su eventuali problemi comuni. Soli: un incontro non sarà vero amore, ma l’altro/a sarà degno del vostro interesse e flirterete.

Oroscopo 31 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Leone è la giornata ideale per creare un’atmosfera calda e rassicurante con le persone care. Le metterete in grado di abbassare la guardia, migliorare il dialogo e a dare il via ad alcune confidenze Dovete solo fare attenzione a non nutrire aspettative irrealistiche nei confronti di voi stessi e di chi vi circonda: è indispensabile accettare le imperfezioni invece di combatterle. Amore: in coppia, il barometro è sul bello/stabile, fiducia è rafforzata, non dubitate del partner. Soli; negli affari di cuore sfruttate i bei momenti che vi regala la vita. Gli incontri sono positivi, accogliete chi vi corteggia.

Oroscopo 31 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il vostro segno in questo periodo non riceve dissonanze astrali, dunque avete la concreta possibilità di liberarvi definitivamente di un problema che vi preoccupa o concretizzare un progetto che avete a cuore. E’ il momento ideale, inoltre, per negoziare buoni affari, avete l’opportunità di migliorare le entrate attraverso varie attività. Potrebbero arrivare attraverso il passaparola, anche navigando in rete. Amore: in coppia, sorridete! Cercate di introdurre nella relazione la gioia di vivere e un atteggiamento positivo! Soli: la solitudine potrebbe pesare parecchio, soprattutto se state aspettando un segnale da chi vi attrae.

Oroscopo 31 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Leone è un sabato da dedicare al vostro benessere, prendere cura di voi stessi e dare il via ad abitudini più sane. Potreste anche avere conversazioni utili a introdurre dei miglioramenti nel vostro quotidiano o riguardo alla vostra salute. Se, inoltre, le faccende domestiche si sono accumulate, è il momento di recuperare. Eventualmente delegata qualche compito ai familiari. Amore: in coppia, sarete molto attenti a ciò che dirà il partner. Anche se non sarete d’accordo su tutto, troverete i giusti compromessi. Soli: anche se sarete molto attratti, occhio a idealizzare eccessivamente chi vi corteggia.