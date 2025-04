Cosa dice l’oroscopo del 4 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 4 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Quando, come oggi, la Luna sosta in Cancro, l’umore è altalenante, siete molto emotivi e provate un po’ di nostalgia, dei ricordi che ritenete più piacevoli dell’attuale realtà. Al contempo, con il buon aspetto tra Marte e Saturno potreste avere voglia di apportare dei miglioramenti nell’ambito domestico, ma con spirito critico e molto realistici. Avere una vita domestica stabile e buone relazioni con i familiari oltre che garantirvi la serenità vi permetterà di risparmiare e ottenere la sicurezza. Amore: in coppia, puntate sull’amore, la generosità e il buonumore. Tenete sotto controllo l’impazienza. Soli: e se cambiaste la modalità di conquista? La ricerca dell’amore deve essere spontanea e naturale, mostrate dunque il lato tenero.

Oroscopo 4 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ uno splendido venerdì: c’è la forte possibilità di guadagni imprevisti, di veder realizzati alcuni desideri. Con la Luna in Cancro siete di buon umore, pronti a rilassarvi e a uscire con gli amici, soprattutto se avete bisogno di ricaricare le batterie dopo un’intensa settimana di lavoro. E’ una giornata in cui avrete l’opportunità di fare amicizia con persone influenti dunque fate in modo di distinguervi dalla massa. Volendo potete sistemare eventuali problemi presenti nelle relazioni. Amore: in coppia, circola romanticismo, gli incontri con gli amici regalano a entrambi belle energie e vitalità! Soli: l’aria profuma di cambiamento, la promessa di una relazione intensa e appassionata! Potrebbe essere per sempre.

Oroscopo 4 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ il periodo ideale per rimboccare le maniche nel settore della carriera, lavorare sodo poiché questo atteggiamento potrebbe cambiare la vostra vita. Fidatevi del vostro istinto quando vi dice che è il momento di cambiare direzione, impegnarvi nel presente o prendere posizione. Ricordate che il primo passo per raggiungere il progresso è coltivare un sogno e poi seguirlo. Su un altro piano: con la Luna in Cancro odierna occhio a spendere troppo o esagerare con il cibo e le bevande. Amore: in coppia, voglia di amare ed essere amati. E’ perfetto per una giornata romantica solo per voi due. Soli: siete attraenti, simpatici ma non per questo tutto vi è concesso. Nella conquista ci sono dei limiti che non vanno superati.

Oroscopo 4 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste essere impazienti di vedere il mondo con occhi nuovi: se è così questo è un ottimo momento per pianificare un viaggio importante o iniziare lo studio di qualcosa di nuovo. Se ultimamente alcune situazioni si sono bloccate, da oggi potrebbe esserci una svolta. La Luna, oggi e domani sosta nel vostro segno dunque sarete più emotivi del solito, persino un po’ aggressivi. La cosa migliore è osservare le situazioni con distacco e all’occorrenza indossare il carapace per proteggervi. Amore: in coppia, l’amore per il partner è inesauribile, volete sentire sempre la sua presenza. Occhio a non soffocare la dolce metà! Soli: rifiutate gli inviti, ogni scusa è buona pur di non uscire. Volete stare per conto vostro e limitare i contatti.

Oroscopo 4 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Cancro che sosta alle spalle del vostro segno, organizzatevi e trovate il modo per trascorrere questo venerdì all’insegna del relax. Evitate di sentirvi in colpa nei confronti di amici e familiari, pensate prima di tutto a voi! Semmai dovete ricordare alle persone care le responsabilità che hanno nei vostri confronti e mettere ordine nella relazioni. Nel lavoro, non mischiatevi nelle discussioni tra i colleghi in modo da svolgere quanto dovete in piena tranquillità. Amore: in coppia, voglia di fare qualcosa che vi permetta di spezzare il quotidiano. Pianificare un viaggetto è una buona idea. Soli: ci sono belle possibilità per impegnarvi seriamente con una persona che conoscete o che incontrerete oggi.

Oroscopo 4 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Nel lavoro, per oggi e domani evitate di prendere decisioni, a meno che in seguito abbiate la possibilità di fare un passo indietro. Non dovete lanciarvi in qualcosa che potrebbe mettere a repentaglio la vostra sicurezza! Prima di firmare un accordo o un contratto leggete con attenzione, anche le clausole scritte in caratteri minuscoli. I passaggi odierni, rappresentano inoltre un’opportunità per chiarire con il boss o un superiore eventuali problemi di lavoro. Amore: in coppia, l’atmosfera è idilliaca, insieme al partner, apporterete piccoli cambiamenti necessari per vivere in piena armonia. Soli: darete il via a una storia d’amore. Probabilmente avrete emozioni e sentimenti forti, mai provati prima d’ora.

Oroscopo 4 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi astrali odierni fanno pensare che siete motivati all’idea di fare un cambiamento e nel settore della carriera potrebbero emergere nuovi orizzonti che accenderanno il vostro entusiasmo. E’ il momento di concretizzare le vostre idee attraverso una solida pianificazione e l’impegno. Su un altro piano: tenete presente che i pianeti vi mettono in grado di introdurre nel programma quotidiano delle abitudini positive mirate a migliorare il vostro benessere. Amore: in coppia, amate il partner e ricambia con grande passione, tenerezza e dolcezza! L’eros è al top e condividerete qualche fantasia… Soli: oggi potreste essere tentati da un’avventura passeggera ma potrebbe anche essere clandestina.

Oroscopo 4 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con i passaggi odierni, un’ottima attività per tenere sotto controllo l’eventuale stress potrebbe essere quella di dedicare l’attenzione e le energie ai progetti che avete a cuore. Avete grandi idee e ora è il momento di mettere nero su bianco e trasformarle in realtà. Per oggi, con la Luna in Cancro che vi dota di buon umore e accende il desiderio di divertirvi, cercate di distrarvi in compagnia di amici e familiari. Fate tutto ciò che vi regala gioia, piacere e permetta di rilassarvi! Per alcuni, è possibile che partirete per un viaggio. Amore: in coppia, con il partner c’è grande complicità e farete progetti sul futuro. Soli: darete il via a una storia: finalmente vi regalerà il benessere e l’amore che desiderate da tempo.

Oroscopo 4 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

I passaggi astrali rappresentano un’opportunità per riflettere su ciò di cui avete bisogno per sentirvi in salute, positivi e al sicuro. Esaminate la vostra situazione con sincerità, prendete in considerazione le abitudini, la mole di lavoro e le relazioni di lavoro e personali. Stabilendo delle nuove regole vi sarà facile accettare il cambiamento. E’ una fantastica giornata per ripartire da zero dunque impegnatevi a fondo per migliorare voi stessi, evolvere e dare il meglio. Amore: in coppia, dite addio alle contrarietà, l’atmosfera profuma d’amore e di felicità. Romantici, pronti a fare mille cose insieme al partner! Soli: accettate gli inviti, ovunque potrebbe nascere l’amore. Non fatevi tentare dal ritorno di un/a ex.

Oroscopo 4 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Cancro scatena un po’ di tensioni nelle relazioni, soprattutto in serata cercate di mantenere sotto controllo gli alti e bassi nelle emozioni e anziché discutere siate comprensivi, meglio ancora ascoltate ciò che hanno da dire le persone care, senza inalberarvi. Al contrario, è possibile avere delle conversazioni importanti in modo che tutti vi troviate sulla stessa lunghezza d’onda. Per sentirvi più leggeri e mantenere l’equilibrio uscite e accettate gli inviti. Amore: in coppia, con il partner troverete attività nuove e appaganti da fare insieme. L’amore è ben presente! Soli: un flirt diventerà una storia ufficiale e ne sarete felici, le vostre ansie svaniranno! La vita amorosa finalmente ritrova slancio.

Oroscopo 4 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Cancro circola agitazione e questo stato d’animo potrebbe spingere a velocizzare il ritmo di lavoro col risultato che vi metterete sotto pressione. In mente avrete mille pensieri, ad esempio come dare un nuovo slancio alla professione. Per alcuni Acquario sembra ci siano stati dei blocchi nella carriera, negli affari oppure dei cambiamenti poco graditi. Ma ora è il momento in cui avete la possibilità di ricostruire, tornare sulla scena alla grande! Amore: in coppia, il vostro stato d’animo forse non è al top ma oggi deciderete di andare oltre e inventerete un programma originale. Soli: poche persone resisteranno al vostro fascino. Sfruttate qualsiasi incontro e occasione per distrarvi e flirtare.

Oroscopo 4 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Le vibrazioni astrali odierne vi dotano di sicurezza in voi stessi, grande intuito, ingegno e al contempo accentuano il vostro fascino. E’ una giornata in cui brillate!. I pianeti vi mettono in grado di risolvere definitivamente una situazione di lavoro o personale che vi pesa da un po’ di tempo. Potreste, ad esempio, voler chiudere una relazione ma senza creare problemi né tanto meno litigare. Grazie a un mix di gentilezza e determinazione vi permetterà di farlo con maestria! Amore: in coppia, c’è magia d’amore! I momenti di coccole sono numerosi e l’eros è al top! Concedetevi una serata romantica. Soli: è la giornata ideale per conquistare. Uscite, stringete nuove conoscenze. L’amore è a portata di mano.