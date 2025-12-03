Cosa dice l’oroscopo del 4 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 4 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna Piena in Gemelli davanti a voi si aprono numerosi percorsi, potreste chiedervi se nel lavoro vi trovate nel posto giusto o se per progredire sarebbe più saggio cambiare. Il Plenilunio rappresenta anche un invito a essere elastici, accettare che le persone abbiano idee diverse dalle vostre. In poche parole, modificare la modalità di comunicare. Ne trarrete vantaggio nelle relazioni. Amore: in coppia, se state pensando di realizzare un progetto a due non esitate: è il vostro momento. Soli: ottimismo, simpatia e curiosità vi permettono di stringere nuove relazioni. Brillate, non passate inosservati.

Oroscopo 4 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Plenilunio in Gemelli punta i riflettori sul vostro settore del denaro e nel corso della prossima settimana e dintorni avrà un impatto sulle vostre decisioni. Il transito vi spingerà a riflettere sul modo in cui gestite il denaro e al contempo potreste sentirvi pronti a impegnarvi in nuove esperienze di lavoro più gratificanti! Capirete chiaramente quali sono le modifiche che dovrete apportare. Amore: in coppia, la complicità con il partner è totale, nella relazione c’è equilibrio e armonia. Soli: anziché cercare il vero amore, deciderete di godervi la vita con leggerezza e volerete disinvoltamente da un flirt a un altro.

Oroscopo 4 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Piena nel vostro segno rappresenta un invito a riflettere su quanto negli ultimi sei mesi siete cresciuti da un punto di vista professionale. Mollate qualsiasi abitudine o atteggiamento che non serve più al vostro futuro e al contempo cercate di sviluppare più sicurezza in voi stessi. Al contempo, cercate di esprimere apertamente le emozioni, condividerle senza paura con le persone a cui volete bene. Amore: in coppia, smettete di pensare che il partner non riconosca ciò che fate per lui/lei. Soli: circola un po’ di insicurezza e se non cambiate atteggiamento la conquista sarà una mission impossible.

Oroscopo 4 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna Piena in Gemelli, alle spalle del vostro segno, sarete pronti a dire addio a quei pensieri che hanno avuto un impatto negativo sulla vostra vita lavorativa. Riflettete su quanto è cambiato il vostro atteggiamento negli ultimi sei mesi e se avete mostrato il vostro talento! Se non l’avete fatto, dopo aver sistemato alcune cose lasciate in sospeso, potrete dare il via a nuove iniziative. Amore: in coppia, parlando con chiarezza eviterete che il partner interpreti in modo sbagliato ciò che direte. Soli: un/a ex potrebbe contattarvi ma non capirete il motivo della chiamata, il che non vi darà serenità.

Oroscopo 4 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Piena in Gemelli rappresenta un’opportunità per riflettere su dove siete arrivati, chi fa parte dei contatti professionali e il successo che avete ottenuto negli ultimi sei mesi. Un bilancio che sarà molto probabilmente positivo! Al contempo, potreste aver rafforzato o cambiato alcune amicizie, esservi avvicinati a determinati colleghi.I contatti professionali si sono ampliati in nuove direzioni. Amore: in coppia, piccoli imprevisti familiari avranno il potere di rafforzare la relazione, renderla più solida. Soli: questa scintillante Luna Piena, potrebbe dare il via a una storia d’amore con chi vi attrae da un po’ di tempo.

Oroscopo 4 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il vostro è un segno che nel lavoro e nella vita personale è sempre disposto a fare più del dovuto. A volte per soddisfare le esigenze del boss o delle persone care, vi fate carico di numerose responsabilità e dedicate poco tempo a voi stessi. Con il Plenilunio in Gemelli se avete esagerato potreste avvertire lo stress. In questo caso fatevi un regalo: per una volta pensate alle vostre esigenze. Amore: in coppia, il romanticismo non è al top, preferirete dimostrare l’amore in modo pratico. Soli: una persona è attratta da voi, vi pensa, desidera avervi accanto. Dichiarazione in vista ma voi sarete disponibili?

Oroscopo 4 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il Plenilunio in Gemelli è una giornata particolarmente stimolante, emergerà ancora di più la capacità di entrare in contatto con chi vi circonda. Il modo di fare, la vostra calma e leggerezza, sugli altri agiscono come un raggio di sole, soprattutto se stanno attraversando un momento difficile. Il consiglio è di stare accanto a chi vi fa sentire bene ed evitare chi cerca di oscurare la vostra luce. Amore: in coppia, esprimete l’amore: anche se la relazione è di lunga data è importante dire “ti amo”. Soli: siete pronti a dare il via a una storia d’amore per cui cercate di ampliare il raggio d’azione, andate oltre le solite amicizie.

Oroscopo 4 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il vostro segno rappresenta il grande principio della trasformazione e, dunque, il Plenilunio in Gemelli fa proprio al vostro caso. Può rivelare ciò che il vostro istinto vi ha sempre detto, ovvero che qualcosa deve cambiare. Potreste avere un attaccamento emotivo a una situazione o una persona ma al contempo capire che per andare avanti e progredire è necessario un cambiamento. Amore: in coppia, con il partner pianificherete un lungo e romantico fine settimana: avete entrambi voglia di ritrovarvi. Soli: siete alla ricerca del vero amore. Accanto volete una persona ambiziosa, con gli stessi obiettivi di vita e di carriera!

Oroscopo 4 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Piena in Gemelli potrebbe mettervi di fronte a una scelta e toccherete con mano che nessuno può decidere per voi, il timone è nelle vostre mani. Al Sagittario piace delegare e sapete farlo con maestria ma potrebbe trattarsi di una questione personale e non avrete idea di cosa sia meglio per voi. Prima di decidere qualcosa di rivoluzionario, il consiglio astrale è quello di riflettere e prendere tempo. Amore: in coppia, se desiderate più gesti di tenerezza che aspettate a fare voi il primo passo? Soli: negli affari di cuore, un flirt o un’attrazione è possibile. La voglia di vivere momenti di passione sarà appagata.

Oroscopo 4 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Piena in Gemelli sosta nel vostro settore dello stile di vita, del benessere e del lavoro. Sarete irrequieti, i pensieri continueranno a girare come criceti nella ruota. Praticare esercizio fisico potrebbe essere un modo per canalizzare le energie: vi sentirete più calmi e leggeri. Infine, evitate di mettere le distanze tra voi e gli amici, i familiari, anche se potreste farlo senza nemmeno rendervene conto. Amore: in coppia, dite no alla voglia di stare per conto vostro, mantenete alta la fiamma della passione! Soli: darete inizio a una storia e proverete felicità. Tuttavia, evitate che amici o familiari si intromettano.

Oroscopo 4 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il Plenilunio in Gemelli, la vita sociale è al centro della scena e sarete impegnati in vari eventi, arriveranno inviti divertenti ed è probabile che parteciperete volentieri. Diciamo che è probabile poiché potreste anche aver voglia di concentrarvi su un progetto o un hobby che vi appassiona. E in effetti potrebbe avere il potere di ricaricare le batterie e comunque vi divertirete. Amore: in coppia, il partner non resisterà al vostro fascino e trascorrerete una splendida serata: la parola d’ordine sarà il piacere. Soli: uscite divertenti, sarete ammirati da chi vi circonda. Avete intenzione di lanciarvi nella conquista, di flirtare.

Oroscopo 4 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste avere responsabilità urgenti ma una parte di voi potrebbe desiderare ardentemente godere del comfort della casa. Se è possibile ridurre il vostro programma, prendete pure in considerazione questa ipotesi. Con il Plenilunio in Gemelli i livelli di energia sono bassi e anche stasera cercate di rilassarvi. In ogni caso trovate uno sbocco creativo o artistico che vi metta in grado di aumentare l’autostima. Amore: in coppia, con il partner oggi sarete espliciti, il che rischia di scatenare delle tensioni. Vi fissate su problemi di poca importanza. Soli: una persona che vi attrae finge indifferenza e otterrà il solo effetto che la eviterete.