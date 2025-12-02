Cosa dice l’oroscopo del 3 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 3 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Luna-Mercurio, questo mercoledì si apre a un ritmo veloce, avvertite l’urgenza di sistemare alcune questioni rimandate da troppo tempo. Occhi, tuttavia a cedere alla tentazione di fare tutto di testa vostra: qualcuno oggi potrebbe aver ragione più di voi e in questo caso cercate di trovare un compromesso, soprattutto se riguarda una questione di denaro. Amore: in coppia, evitate toni da caporale di giornata: il partner desidera collaborazione e non ordini da eseguire. Soli: uno scambio di messaggi può essere molto intrigante ma evitate di andare subito al sodo.

Oroscopo 3 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Mercurio in Scorpione: alcuni impegni professionali potrebbero richiedere una trasformazione, un aggiustamento, soprattutto se lavorate in team o con socio. Non temete, vi esprimerete nel modo giusto e le persone saranno d’accordo con voi. In ogni caso, prima di firmare un accordo in tutta fretta, prendete il tempo per riflettere. Amore: in coppia, giornata serena, ma se il partner non “indovinerà” i vostri desideri, evitate di offendervi e parlatene. Soli: un invito potrebbe rivelarsi più promettente del previsto ma dite no alla fretta.

Oroscopo 3 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio vi spinge a parlare più del solito ma fate attenzione a promesse che in seguito vi sarà difficile mantenere. Al contempo, con la dissonanza tra la Luna e il pianeta, nel lavoro evitate di concentrare l’attenzione su dettagli e questioni di poco conto: è un’inutile perdita di tempo e serve solo a scatenare stress. In serata, concedetevi un po’ di tempo libero così da ricaricare le batterie. Amore: in coppia, rischiate di parlare troppo e ascoltare troppo poco. Un chiarimento fatto con dolcezza evita inutili giri di parole. Soli: che si tratti di un flirt o una storia recente, evitate di forzare la situazione.

Oroscopo 3 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Giornata condita da forti emozioni, con la dissonanza Luna-Mercurio che si tratti di lavoro o vita privata, vi sarà difficile andare d’accordo con chi vi circonda. Tuttavia anziché dare il via a discussione accese o criticare, la cosa migliore è fare leva sull’atocontrollo e stabilire dei limiti. Gestire la situazione con delicatezza, sarà d’aiuto a mantenere il vostro equilibrio così da poter raggiungere gli obbiettivi. Amore: in coppia, cercate di creare un’atmosfera accogliente, parlate di un prossimo progetto a due. Soli: potreste pensare a un/a ex ma riuscirete a guardare avanti senza nostalgia.

Oroscopo 3 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza tra la Luna in Toro e Mercurio in Scorpione, siete ipesensibili, un po’ permalosi e al contempo metterà a dura prova la prova la vostra pazienza. Se con chi vi circonda inizierete ad avere un atteggiamento fumantino, prendete le distanze così da darvi un calmata. Stare un po’ per conto vostro vi gioverà e stasera tornerete i Leone ottimisti di sempre, sarete più accoglienti. Amore: in coppia, qualche scintilla, ma erotica più che polemica. Sfruttate la serata per vivere momenti intimi intensi. Soli: una persona potrebbe sorprender­vi con una proposta intrigante.

Oroscopo 3 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Oggi siete più che mai un esempio di precisione ed è una giornata perfetta per affrontare tutto ciò che richiede calcolo, oroganizzazione e disciplina. E’ inoltre un buon momento per essere generosi con amici e familiari, dimostrare che per loro siete sempre pronti a offrire il vostro sostegno. Riuscirete infine a risolvere una questione spinosa e ciò rappresenterà un autentico sollievo. Amore: in coppia, una piccola tensione svanisce con un gesto gentile. Ritroverete la serenità. Soli: negli affari di cuore, tutti vi vogliono, tutti vi cercano. La vostra eleganza è un’arma imbattibile.

Oroscopo 3 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Toro è in dissonanza con Mercurio in Scorpione: tenete a mente che lavoro o vita personale tutto ciò che vi diranno o che ascolterete, sarà esagerato. Cercherete di leggere tra le righe, di filtrare le parole per capire quali cose sono possibili, ma non ancora concrete. Vivete il momento, senza prendere decisioni importanti. E stasera concedetevi un po’ di divertimento. Amore: in coppia, le esigenze del partner potrebbero pesarvi. Non abbiate timore di chiedere con garbo un po’ di spazio solo per voi. Soli: in caso di incontro, andateci piano. Approfondite la conoscenza.

Oroscopo 3 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui esaminate le situazioni con la lente di ingrandimento per cui è possibile che metterete uno stop temporaneo a un progetto per dedicare la vostra attenzione a impegni che ritenete siano più urgenti. Le relazioni con chi vi circonda, in particolare con gli amici leali, sono piacevoli, riceverete buoni consigli che dovrete ascoltare e poi decidere se vale la pena di seguire. Amore: in coppia, il dialogo è profondo: un segreto, una verità o una sensazione emerge e unisce ancora di più. Soli: occhio a idealizzare una persona dopo un solo sguardo. Dite sì alla passione ma no all’illusione.

Oroscopo 3 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Questo mercoledì, evitate di fare come gli struzzi e affrontate con determinazione qualsiasi problema dovesse presentarsi. Tanto più che in seguito vi accorgerete che le questioni che eravate pronti a eludere erano meno pesanti di quanto pensavate. Una volta risolto proverete sollievo e andrete avanti come treni. E stasera rilassatevi in buona compagnia, cercate di rafforzare quei legami che per voi sono importanti. Amore: in coppia, evitate battutine ironiche. Cercate di avere un atteggiamento diretto e dolce: funzionerà. Soli: una nuova conoscenza ha del potenziale. Non raccontate immediatamente tutto di voi.

Oroscopo 3 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Non siete dell’umore giusto per perdere tempo dietro relazioni superficiali, dunque se qualcuno dovesse dare il via a pettegolezzi spiacevoli o parlare male di un collega, mettete uno stop senza esitare. Sembrerete più che antipatici ma è l’unico modo per mantenere il vostro benessere. Al contempo, se una persona cara dovesse chiedervi un consiglio sarete pronti a offrire il vostro supporto. Amore: in coppia, siete un po’ “manager” anche nella relazione. Cercate di essere più romantici. Soli: gli incontri romantici ci sono ma dovete cogliere i segnali. Date il via a qualche gioco di seduzione…

Oroscopo 3 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza tra la Luna in Toro e Mercurio in Scorpione, oggi provate emozioni forti dunque evitate di mettervi mentalmente sotto pressione e nel lavoro privilegiate un ritmo lento. Meglio ancora se accantonerete le piccole preoccupazioni ed eventuali sensi di colpa. Concedervi del tempo tranquillo per ricaricare le batterie vi farà sentire più forti e più sicuri di voi stessi. Amore: in coppia, oggi il desiderio è quello di trascorrere del tempo con il partner. E non solo per parlare… Sfruttatelo al meglio! Soli: pronti a tutto pur di non tornare a casa da soli. Avete un solo obbiettivo: conquistare un cuore.

Oroscopo 3 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un mercoledì in cui sarete spinti più del solito a prendere cura di chi vi circonda. E’ lodevole ma assicuratevi di farlo in modo tale da non esaurire le energie. La cosa migliore è offrire dei consigli e poi prendere le distanze dalla situazione. Non siete responsabili delle azioni degli altri. Offrite delle informazioni ma lasciate la decisione finale alla persona che state cercando di aiutare. Amore: in coppia, farete di tutto per scatenare l’attrazione, l’eros e ci riuscirete. Soli: invierete un sms a una persona che ha conquistato il vostro cuore. Aggiungiamo che farete centro!