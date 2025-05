Cosa dice l’oroscopo del 4 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 4 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Leone oggi scatena delle tensioni interiori, fate attenzione poiché rischiate di essere ostinati e provocare delle discussioni accese con chi vi circonda e che in quanto a testardaggine non sarà da meno. Cercate di capire per cosa vale davvero la pena di impuntarvi e litigare. Dedicatevi ad attività creative che permettono di rigenerare le energie oppure vi farà una gran bene trascorrere del tempo con un amico caro. Amore: in coppia, tenete sotto controllo il nervosismo poiché potrebbe esplodere un uragano… Oggi non siete molto lucidi. Soli: tutti vi danno fastidio e non riuscite a vedere il lato positivo delle persone e situazioni.

Oroscopo 4 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Leone fa emergere emozioni forti, andate oltre alcune situazioni che hanno ferito il vostro orgoglio e provocato delusione e cercate dei modi per mantenere un buon buon equilibrio. Tanto più che nel pomeriggio, le conversazioni con le persone care saranno utili a un positivo chiarimento. A rompere il ghiaccio su qualsiasi argomento spinoso potreste essere voi e ciò aprire la strada ad alcune soluzioni utili. Amore: in coppia, l’ottimismo è latitante, circola ansia, vi lamentate di tutto. Cercate di esprimervi con calma. Soli: la solitudine vi pesa ma ciò non significa che sarà sempre così. Siate pazienti ma soprattutto positivi.

Oroscopo 4 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Nella vita sociale potreste un po’ di frustrazioni a causa di punti di vista diversi ma siete pregati di evitare accuratamente i pettegolezzi: parlare male degli amici con cui c’è disaccordo potrebbe ritorcersi contro di voi. Nel pomeriggio ci sarà una schiarita, sarete positivi e pronti a entrare in contatto con gli amici sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Se in mente avete qualche idea e vi sembra buona, è il momento di parlarne. Amore: in coppia. cambierete spesso atteggiamento: un minuto teneri e un altro distanti. Difficile capirvi… Soli: i passaggi odierni vi destabilizzano un po’: è una domenica in cui non sapete bene cosa volete.

Oroscopo 4 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Concedetevi una pausa di relax, distaccate l’attenzione dai social, fate una passeggiata all’aria aperta. Per oggi non pensate al lavoro da svolgere all’inizio della settimana, alle responsabilità, ma solo a voi, ai vostri bisogni e alle vostre esigenze. Nessuno lo farà al posto vostro. Prendete le distanze da tutto ciò che vi agita, è motivo di contrarietà e per quanto vi è possibile, rimanete dietro le quinte, stabilite dei limiti con chi vi circonda. Amore: in coppia, non siete di malumore ma molto sensibili all’atmosfera circostante. Lo stato d’animo sarà variabile. Soli: potreste cambiare radicalmente idea su una persona che fino a ieri vi intrigava.

Oroscopo 4 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Pensiero e azione oggi vanno a braccetto e se un’idea dovesse intrigarvi sarete pronti a seguirla, soprattutto se vi permette di uscire dalla vostra zona di comfort. Siete pronti per nuove sfide e cambiamenti, determinati a raggiungere la destinazione prescelta. Al contempo, oggi la Luna nel vostro segno vi metterà in grado di trovare una brillante soluzione alternativa a un problema che è diventato un chiodo fisso. Amore: in coppia, desiderate che il tuo partner vi dimostri i sentimenti. Ma il modo migliore per far sì che accada è essere teneri e accessibili. Soli: se volete chiudere con la solitudine cercate di liberarvi di un po’ di zavorra.

Oroscopo 4 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna e Marte in Leone sostano alle spalle del vostro segno: è una domenica in cui rallentare il ritmo, rimanere dietro le quinte e rilassarvi. Non è escluso che rifletterete seriamente sulla possibilità di mollare finalmente qualcosa che non va: potrebbe trattarsi di una relazione, un lavoro, una cattiva abitudine o una convinzione oppure un comportamento che vi limita e impedisce di progredire, di evolvere. Non è facile ma da ora dovete andare avanti. Amore: in coppia, potreste essere un po’ agitati, provare forti emozioni e il partner essere sorpreso. Soli: sognate il grande amore ma se faceste un piccolo sforzo per trovarlo nella realtà?

Oroscopo 4 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Luna-Marte in Leone sosta nel vostro settore della vita sociale, delle amicizie e rappresenta un invito a collaborare in quei progetti e piani di gruppo o a essere più presenti sui social media poiché potrebbe presentarsi un’eccellente un’opportunità. Più in generale è un momento in cui raggiungerete un obbiettivo e ne trarrete vantaggio, anche sul piano delle finanze. Unica accortezza: state alla larga da persone gelose! Amore: in coppia. avete intenzione di organizzare un’uscita romantica. Un ristorantino nel menù della serata? Soli: più motivati, avete il desiderio di un incontro. E oggi non sarete timidi. Avanti tutta!

Oroscopo 4 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Luna-Marte in Leone, sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e oggi anziché rilassarvi, stare in compagnia di amici e familiari, penserete solo agli obbiettivi da raggiungere. Il che va bene ma è importante che non vi metterete sotto pressione. Se da un po’ avete la sensazione di muovervi nel caos, la situazione cambierà: riprenderà lo slancio per la ricerca di un lavoro o arriverà un’offerta e l’acchiapperete al volo! Amore: in coppia, alcune incomprensioni potrebbero ostacolare il dialogo partner. Evitate i non detti, esprimete ciò che provate. Soli: se non volete delusioni, occhio agli incontri che sembrano perfetti.

Oroscopo 4 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Luna-Marte in Leone accende il desiderio di uscire dalla vostra zona di comfort e ampliare gli orizzonti. Cercate di assecondare questa voglia, anche se dovesse trattarsi semplicemente di organizzare una gita o leggere una libro che appaghi la vostra curiosità, vi permetta di apprendere qualcosa di nuovo. Su un altro piano: in serata la presenza di Mercurio in Ariete vi permetterà di vedere i progetti in una nuova prospettiva. Amore: in coppia, spinti a riflettere sulla relazione per capire se è sulla strada giusta e vi appaga totalmente. Soli: in caso di incontro siate voi stessi. L’altro/a non si lascerà ingannare facilmente.

Oroscopo 4 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Luna-Marte in Leone sosta nel vostro settore della trasformazione e accende il desiderio di eliminare la zavorra. Che vi siate imposti la pesantezza o sia il risultato di determinate situazioni o relazioni, avete capito che dovete andare oltre. L’importante è che riusciate a mantenere la sicurezza in voi stessi. Nel pomeriggio, per allontanare eventuali vibrazioni negative, organizzate un’uscita divertente con gli amici. Amore: in coppia, conoscete perfettamente i gusti e i desideri della dolce metà. E l’appagherete. Soli: le vibrazioni astrali odierne sono favorevoli ai nuovi incontri sentimentali, dunque osate e conquisterete!

Oroscopo 4 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna e Marte in Leone, sostano nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: se volete ottenere ciò che desiderate dovrete fare leva sulla pazienza, essere concilianti e scendere a un compromesso. Potreste avere la sensazione di sentirvi in un angolo, di non avere possibilità di scelta e ciò irritarvi ma è con un atteggiamento flessibile- e non puntando i piedi – che raggiungerete l’obbiettivo che avete a cuore. Amore: in coppia, belle e dolci conversazioni vi spingeranno a sviluppare alcuni progetti a due. Soli: forse non avete voglia di incontri ma visto che Venere vi rende irresistibili sarebbe un peccato non approfittarne.

Oroscopo 4 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se avete pensato soltanto al lavoro a discapito del vostro benessere con la congiunzione Luna-Marte nel vostro settore dello stile di vita avete una bella sferzata di energia che vi mette in grado di seguire un’alimentazione sana, fare esercizio fisico: devono essere una priorità assoluta. Otterrete splendidi risultati, vi sentirete più vitali e sarete anche più produttivi anche se, sia chiaro, non dovete cambiare tutto di botto ma passo dopo passo. Amore: in coppia, è il periodo ideale per trasformare un progetto in realtà, per parlare delle vostre idee, dei sentimenti! Soli: un incontro romantico potrebbe cambiare il vostro futuro. Aprite gli occhi!