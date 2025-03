Cosa dice l’oroscopo del 4 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 4 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Toro è in buon aspetto con il Sole e Marte: sul posto di lavoro sarete molto concentrati, precisi, direte la vostra e vi imporrete. Chi vi circonda apprezza i vostri consigli, le opinioni ed è dunque un buon momento per uscire, scambiare idee e informazioni. Potreste, infine, essere dell’umore giusto per fare in base alle vostre possibilità, tutto il necessario per far sentire speciali le persone care. Amore: in coppia, con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda, il che potrebbe spingervi a fare progetti. Soli: potreste avere una bella sorpresa, qualcosa che davvero non vi aspettavate! Una romantica dichiarazione?

Oroscopo 4 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una bella giornata per staccare dal solito quotidiano, soprattutto perché ne avete voglia, volete muovervi, anche nel lavoro potreste avere il desiderio di fare qualcosa di diverso. La Luna nel vostro segno in buon aspetto con Sole e Marte, può essere d’aiuto a scegliere su cosa concentrarvi e cosa invece mollare. Rappresenta anche un invito a pensare a voi e non a quello che gli altri vogliono da voi. Amore: in coppia, adottate un atteggiamento positivo e incoraggiate il partner a fare lo stesso. È bello l’amore quando c’è sintonia. Soli: oggi vi fate notare immediatamente. Avete in mano le carte vincenti e potete conquistare.

Oroscopo 4 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un martedì in cui vi esprimete in modo diretto senza giri di parole ma fate attenzione a non pestare i piedi a qualcuno o a respingere le opinioni degli altri. Con i pianeti in Pesci potreste inoltre avere in cantiere dei progetti ma con qualche difficoltà a portarli avanti. Ciò potrebbe scatenare frustrazione ma tenete presente che le cose procederanno comunque al loro ritmo e provare ad accelerare sarà inutile. Amore: in coppia, nella relazione c’è comprensione, complicità e sincerità. L’intesa è al top. Soli: torna la voglia di conquistare ma senza impegno. Non siete ancora pronti per vivere una storia d’amore importante.

Oroscopo 4 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto tra la Luna in Toro con Sole e Marte annuncia una giornata positiva, mente e cuore sono in armonia. Il vostro mondo interiore sarà totalmente in sintonia con il mondo esterno, in particolare con chi vi circonda – sarà più accomodante e gentile del solito – e avete grande facilità a comunicare. Sapete inoltre cosa dovete fare e vi muoverete al meglio, senza provare sensi di colpa o indecisione! Amore: in coppia, finalmente guardate alcune questioni in modo diverso. Nella vita ci sono cose più importanti dei “piccoli” rimproveri che fate al partner. Soli: lo status attuale è una vostra scelta e oggi lo godrete in totale libertà!

Oroscopo 4 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Nel lavoro potreste avere un’idea redditizia e parlarne con le persone giuste vi porterà alla concretizzazione e al successo. Che si tratti di amici o familiari, potrebbero offrire delle intuizioni che vi permettono di andare avanti. La collaborazione è la vostra arma vincente. Che riguardi un’iniziativa imprenditoriale, un progetto creativo o un’opportunità finanziaria, il loro supporto sarà prezioso. Amore: in coppia, momenti complici, vi raccontate tutto, condividete tutto e tutto di conseguenza diventa più semplice. Soli: giornata favorevole agli incontri o alle dichiarazioni. E’ tempo di esprimere apertamente i vostri sentimenti.

Oroscopo 4 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un periodo molto positivo, la forte determinazione a costruire un nuovo percorso potrebbe già mostrare dei risultati. La vostra pazienza è premiata e più manterrete un approccio coerente e costante e tanto più raggiungerete il successo. Tuttavia oggi vi irritate più facilmente del solito, ma è possibile che qualcuno vi provochi. Distacco, non abbassatevi al suo livello e a entrare in un conflitto peraltro inutile. Amore: in coppia, con il partner è intesa a tutto campo! E’ la giornata ideale per esprimere l’amore che provate. Soli: moltiplicate gli inviti e ci sono incontri, appuntamenti romantici. Di sicuro, conquisterete un cuore.

Oroscopo 4 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Un progetto di lavoro o personale che avete in mente potrebbe permettervi di fare dei progressi, preparare il terreno per una crescita che andrà avanti nel tempo. Qualunque cosa abbiate intenzione di fare, avete semaforo verde per migliorare ed evolvere. Tenete inoltre presente che la vostra innata capacità di collaborare con chi vi circonda, di stringere nuove relazioni in questo momento può rivelarsi preziosa. Amore: in coppia, gli sbalzi d’umore del partner potrebbero irritarvi. Date prova di comprensione e tolleranza. Soli: potreste essere tentati da una relazione occasionale e intrigante. Che aspettate ad agire?

Oroscopo 4 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la creatività al massimo è il momento ideale per scoprire nuove tecniche e per affinare le vostre abilità così da ottenere splendidi risultati. La Luna in Toro è in buon aspetto con il Sole e Marte. dunque potreste avere delle conversazioni importanti in merito a cambiamenti nell’ambiente di lavoro. E’ una giornata inoltre in cui capirete definitivamente chi vi sostiene veramente e chi si defila nei momenti difficili. Amore: in coppia, desiderate pace e armonia ma potrebbe circolare un po’ di tensione e solo perché sarete pignoli sulle sciocchezze! Soli: incontro con una persona interessante o approfondirete una relazione appena sbocciata.

Oroscopo 4 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il buon aspetto tra la Luna in Toro e il Sole e Marte indica che la giornata sarà positiva, siete di buonumore, ovunque portate l’allegria. La razionalità oggi va a braccetto con l’immaginazione e la creatività, Potreste avere delle idee diverse dal solito che sembrano un po’ fuori dal vostro solito schema, ma non dovete chiuderle in un cassetto. Cercate di concretizzarle. E’ il momento di essere coraggiosi, sognare in grande. Amore: in coppia, pace non significa noia ma equilibrio e sostegno reciproco. Ricordate di valorizzare il partner. Soli: un/a amico potrebbe presentarvi una persona. Sarà reciproca e immediata attrazione!

Oroscopo 4 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata eccellente per concentrarvi sul vostro benessere, sulle esigenze psicofisiche per cui muovetevi a un ritmo che vi consenta di svolgere quanto è necessario ma senza stressare il corpo e la mente. Nel pomeriggio per quanto riguarda il lavoro e gli affari avrete alcune conversazioni produttive che vi metteranno in grado di modificare delle regole o strategie e ciò garantirvi il successo! Amore: in coppia, il partner rappresenta un grande sostegno, tra voi c’è una bella complicità, le conversazioni sono armoniose. Soli: potrebbe tornare un/a ex ma voi ora pensate a un’altra persona… Per oggi non prendete decisioni.

Oroscopo 4 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata eccellente per concentrarvi sul vostro benessere, sulle esigenze psicofisiche per cui muovetevi a un ritmo che vi consenta di svolgere quanto è necessario ma senza stressare il corpo e la mente. Nel pomeriggio per quanto riguarda il lavoro e gli affari avrete alcune conversazioni produttive che vi metteranno in grado di modificare delle regole o strategie e ciò garantirvi il successo! Amore: in coppia, il partner rappresenta un grande sostegno, tra voi c’è una bella complicità, le conversazioni sono armoniose. Soli: potrebbe tornare un/a ex ma voi ora pensate a un’altra persona… Per oggi non prendete decisioni.

Oroscopo 4 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con gli attuali passaggi astrali è possibile che vi proiettate verso il futuro con maggiore ottimismo. Anche se al momento non ci sono chiari segnali di progresso potete contrastare l’eventuale pensiero negativo. Ed entrare in azione anziché bloccarvi sarà di grande aiuto. Infine, grazie a un mix di sensibilità e praticità avrete la possibilità di stringere nuove relazioni positive o rafforzare quelle presenti. Amore: in coppia, intesa totale, anche sul fronte eros, la serata si annuncia promettente anzi, bollente! Soli: anche se a volte è una tecnica di seduzione che spesso funziona, evitate di giocare a nascondino. Cercate di essere spontanei!