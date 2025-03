Cosa dice l’oroscopo del 3 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 3 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio entra nel vostro segno e sosterà fino al 30 marzo: sarete più curiosi, loquaci, mentalmente dinamici e farete sentire la vostra voce! Vi esprimerete con estrema franchezza, essere persino un po’ aggressivi verbalmente, ma una cosa è certa: sarete convincenti e direte ciò che pensate. I neuroni brilleranno, avrete voglia di ricominciare da capo e pensare in modo innovativo. Il vostro coraggio, stupirà chi vi circonda. Amore: in coppia, lasciatevi andare alla passione. Al partner piace sicuramente l’intesa cordiale ma ancora di più la vostra sensualità. Soli: potreste ricevere delle notizie sorprendenti o sentirvi desiderati da una persona che già conoscete.

Oroscopo 3 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Fino al 30 marzo Mercurio in Ariete sosterà alle spalle del vostro segno: avrete maggiore bisogno di privacy, di stare per conto vostro così da prendere cura di voi stessi, riflettere o prendere delle decisioni. E in effetti le idee migliori tendono ad arrivare proprio nei momenti di solitudine ed entrando maggiormente in contatto con le proprie emozioni. Per arrivare a conclusioni e decisioni potete affidarvi all’intuito. Amore: in coppia, un po’ lunatici, sarà difficile capire cosa pensate e il partner non saprà come prendervi. Soli: per oggi, rimanete dietro le quinte. Gli aspetti odierni non sono favorevoli a incontri e appuntamenti.

Oroscopo 3 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio sbarca in Ariete, sarete pronti a rendere prioritario un obbiettivo che avete particolarmente a cuore. Sarà più facile trovare delle idee insolite, innovative, progressiste per portare avanti piani e progetti. Ma non solo: avrete voglia di entrare in nuove cerchie, conoscere persone che condividono i vostri stessi interessi. Attraverso le relazioni giuste potreste aprire nuove porte e dare il via a qualcosa di eccezionale. Amore: in coppia, con il partner sarà una giornata super piacevole. La profondità dei reciproci sentimenti rafforza la relazione. Soli: con una persona sarà amore a prima vista, sarete attratti come due calamite!

Oroscopo 3 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio entra in Ariete, sosta nel settore della carriera, delle ambizioni e della reputazione. Fino al 30 marzo penserete a progetti, questioni e obbiettivi professionali. Nelle conversazioni sarete inoltre più attenti e prudenti poiché vi sentirete più responsabili di ciò che direte e di come lo direte. Il transito vi chiede di trasformare i vostri sogni in realtà attraverso il duro lavoro e una attenta pianificazione. Amore: in coppia, il partner potrebbe essere preoccupato/a e leggermente distante. Vorrete saperne di più, ma senza risultato. Soli: molte illusioni e disillusioni. Le vostre esigenze stanno giocando brutti scherzi.

Oroscopo 3 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Con Mercurio in Ariete, da oggi e fino al 30 marzo, potreste aver voglia di apprendere qualcosa di nuovo, il vostro interesse sarà stuzzicato da argomenti che vi appassionano. Se avete intenzione di seguire un corso, fatelo poiché potrebbe ampliare le prospettive future di lavoro. Avrete voglia di vivere nuove esperienze che vi metteranno in grado di aprirvi a nuove idee e farvi conoscere persone interessanti. Amore: in coppia, parlate pure di grandi progetti che entusiasmano entrambi e che nel prossimo futuro vorrete realizzare. Soli: una bella storia può iniziare passo dopo passo attraverso un’amicizia nata di recente.

Oroscopo 3 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con Mercurio in Ariete, fino al 30 marzo, sarete spinti a mettere in discussione qualsiasi situazione abbiate tollerato o volutamente evitato di affrontare. Ora, sarete pronti a esprimere ciò che provate in modo molto diretto: proverete un senso di sollievo e a quel punto potrebbe verificarsi un cambiamento importante. Più in generale, è il momento ideale per elaborare strategie, pianificare e osservare. Amore: in coppia, non saprete bene il motivo ma oggi potreste avvertire il bisogno di stare un po’ per conto vostro. A volte è necessario. Soli: potreste pensare – erroneamente – che il vostro status non cambierà mai. Tiratevi su!

Oroscopo 3 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Fino al 30 marzo, Mercurio in Ariete sosterà nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: a voi chiede di essere aperti al compromesso, alla conciliazione, alle conversazioni costruttive. Il vostro ruolo con chi vi circonda dovrà essere inoltre quello di pacieri. E’ pur vero che questo transito potrebbe scatenare discussioni più accese del solito e quando sarete nervosi dovrete far leva sulla diplomazia. Amore: in coppia, la relazione trova un nuovo equilibrio. E’ una giornata in cui rilassarvi o sviluppare nuovi progetti con il partner. Soli: fatevi belli/e! I pianeti potrebbero mettere sulla vostra strada un incontro magico e indimenticabile.

Oroscopo 3 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio in Ariete fino al 30 marzo punta i riflettori sul vostro settore dello stile di vita, del benessere e del lavoro. Il transito annuncia un periodo di intenso, impegno, a voi chiede di dare la priorità all’efficienza, alla produttività e al vostro benessere: avrete la giusta dose di disciplina mentale per dare il via a quei cambiamenti di cui hanno bisogno la vostra mente e il corpo e di vivere al meglio la vostra vita! Amore: in coppia, conversazioni intense, trovate le parole perfette per confidarvi con il partner. Sarà felice inoltre di affrontare alcune questioni rimaste irrisolte. Soli: la lucidità vi permetterà di fare una saggia selezione tra i contatti.

Oroscopo 3 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio in Ariete per il vostro segno è un transito eccellente! Fino al 30 marzo avrete la possibilità di far passare il vostro messaggio, vi esprimerete con grande sicurezza. Le vibrazioni del pianeta vi rendono molto socievoli ma starete alla larga da relazioni superficiali e più interessati a stare in compagnia degli amici cari. Il pianeta accentua la vostra creatività e non è escluso darete il via a un progetto o a un hobby. Amore: in coppia, riuscirete a percepire i bisogni o le preoccupazioni del partner prima ancora che ve ne parli. Soli: l’atteggiamento spontaneo e la capacità di comprendere gli altri vi permetteranno di conquistare un cuore.

Oroscopo 3 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio in Ariete fino al 30 marzo sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. Il transito vi spingerà a dare il via a progetti riguardanti l’abitazione su cui avete fantasticato, avrete la resistenza mentale e fisica necessaria per realizzarli. Al contempo, avrete voglia di trascorrere più tempo in compagnia delle persone care, condividere idee, avere conversazioni su questioni importanti e trovare una soluzione. Amore: in coppia, proverete autentico piacere nel dare amore alla dolce metà. Piacere che ricambierà e rafforzerete il legame. Soli: altro che cuori solitari infelici! Un incontro divertente sfocerà in una magnifica storia d’amore.

Oroscopo 3 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Ariete fino al 30 marzo sosta nel vostro settore della comunicazione. Le prossime settimane sono perfette per mantenere i contatti, negoziare e stringere preziose relazioni. Avrete buone idee e riuscirete a imporle poiché sarete molto convincenti. Il transito accentuerà la già spiccata curiosità del vostro segno, potrebbe spingervi a praticare un nuovo hobby o ad approfondire lo studio di un argomento. Amore: in coppia, saprete come contrastare la routine e introdurrete momenti di intimità, complicità, romanticismo e passione. Soli: uscite, muovetevi oppure optate per un sito di incontri. Potreste conoscere una persona affascinante.

Oroscopo 3 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio in Ariete, fino al 30 marzo sosta nel vostro settore delle finanze e pur volendo gestire il budget in modo responsabile, spesso sarete tentati da qualche acquisto. Potreste desiderare di risparmiare ma al contempo concedervi un qualcosa che vi gratifichi, soprattutto se attira la vostra attenzione. Il transito, tuttavia, rappresenta un invito a mettere un freno e darvi un limite di spesa. Amore: in coppia, per evitare che nella relazione si insinui la noia, è importante introdurre alcune novità. Soli: questo lunedì potrebbe essere un’occasione per conoscere nuove persone, ma avrete difficoltà a entrare in sintonia.