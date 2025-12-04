Cosa dice l’oroscopo del 5 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 5 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Gli aspetti astrali odierni accentuano la vostra autostima, la determinazione e la motivazione. Dovete solo riflettere su ciò che desiderate davvero e a quel punto adotterete un’ottima strategia. E’ il momento ideale, dunque per entrare in azione e fare passi avanti nel lavoro, apprendere competenze utili e acquisire conoscenze che vi aprono nuove porte. Oggi attraete nella vostra vita, persone e circostanze positive. Amore: in coppia, oggi non prendete niente alla leggera, tutto è pensato, tutto è analizzato. Il partner approva le vostre scelte,vi sostiene. Siete una sola persona. Soli: avete deciso di dire addio alla solitudine, gli incontri saranno numerosi. Sfruttate le opportunità a vostra disposizione!

Oroscopo 5 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui vi sarà utile riflettere su un’abitudine, una preoccupazione o un segreto di cui non parlate con nessuno ma che esaurisce le vostra energie. E’ arrivato il momento di affrontare la situazione, è l’unica direzione da seguire. I transiti odierni vi dotano della forza interiore per andare a fondo alla questione, esaminarla con attenzione e la massima chiarezza, così da sentirvi finalmente liberi. Amore: in coppia, forse dimenticate che di tanto in tanto dovreste di fare dei complimenti al partner. Ricambierà: è l’equilibrio dare-avere. Soli: non frequentate chi pensate non vi meriti e il grande incontro non sarà per oggi. Se, infine, state vivendo una storia complicata, prendere una pausa è la cosa migliore.

Oroscopo 5 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui non siete dell’umore giusto per perdere tempo: andrete al sodo, alla radice di qualsiasi problema o opportunità nella vostra vita personale e professionale. I passaggi odierni vi rendono determinati, farete azioni mirate ed efficaci. Su un altro piano: se in una relazione sono presenti delle tensioni, dare il via a una conversazione sincera vi metterà in grado di ritrovare la perduta armonia. Amore: in coppia, le conversazioni sono piene di umorismo e spensieratezza, dissiperanno le preoccupazioni che vi hanno appesantito. Soli: incontri con nuove persone e mostrerete le vostre qualità. Seguite la voce del cuore e sarete sicuri di non commettere errori in amore o nell’amicizia.

Oroscopo 5 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

I passaggi astrali accentuano la sicurezza in voi stessi, vi spingono a rimboccare le maniche, a impegnarvi seriamente e a concentrarvi sulle questioni importanti. Avete riflettuto il tempo necessario e ora è tempo di agire, spazzare via eventuali dubbi che vi hanno bloccato. Dite no ai ripensamenti e fidatevi dell’istinto. Lasciare il passato alle spalle non è sempre facile, ma oggi guardate avanti e provate fiducia. Amore: in coppia, se avete discusso è la giornata giusta per una riconciliazione, rafforzerete ulteriormente l’attaccamento alla dolce metà. Soli: negli affari di cuore soffia un vento di rinnovamento. Siete socievoli, con grande senso dell’umorismo. Lasciatevi andare, uscite dalla routine!

Oroscopo 5 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ la giornata ideale per mettere dei limiti a persone e situazioni che rappresentano un peso. Evitate dunque di dedicare del tempo a essere gentili o ad assecondare le persone che non vi offrono la giusta attenzione o il loro sostegno. Puntate a relazioni autentiche: non dovete inoltre spegnere la vostra luce per compiacere chi vi circonda ma mantenere intatta la sicurezza in voi stessi. Amore: in coppia, particolarmente premurosi con il partner. Agirete in modo spontaneo senza porvi migliaia di domande. Soli: potreste dare il via a una storia d’amore che sembra promettente. Sarete disposti a impegnarvi e, rispetto al passato, a dare a questo potenziale legame romantico una possibilità in più.

Oroscopo 5 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un venerdì in cui la vostra creatività è accentuata: fate dunque qualcosa di nuovo, di diverso, uscite dalla routine e sarete molto soddisfatti di voi stessi. Il vostro segno spesso si crogiola nelle abitudini, vi rassicurano, ma non facendo lavorare la creatività rischiate di inserire il pilota automatico. Cosa che oggi non dovreste fare! Oltretutto in questo modo, avrete la possibilità di aprire nuove porte. Amore: in coppia, tra le tante attività, lavoro ecc., ritagliate del tempo per ripristinare l’equilibrio nella relazione: è essenziale per il vostro benessere emotivo. Soli: senza sapere bene perché non darete seguito a un flirt che peraltro sembra promettente. Paura di impegnarvi seriamente?

Oroscopo 5 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Siete spinti ad abbassare la guardia ma solo con persone che vi fanno sentire al sicuro. In ogni caso, è la giornata ideale per lasciare alle spalle l’eventuale rancore del passato priguardo a una persona. Nel lavoro oggi sarete pronti a difendere la vostra posizione, fornirete delle argomentazioni convincenti che andranno a beneficio della vostra crescita professionale. E stasera, accettate un invito, uscite! Amore: in coppia, voglia di far evolvere la relazione, vivere bei momenti con il partner all’altezza delle vostre aspettative. Potete farcela ma dovete crederci! Soli: non dovete cercare di accontentare tutti, ma pensare a voi stessi e alle vostre esigenze. Mettetevi dunque al centro della scena!

Oroscopo 5 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Più coraggiosi del solito, all’occorrenza a rischiare e mostrare agli altri che avete la forza per raggiungere qualunque obbiettivo, anche riguardante il denaro. Potreste essere irrequieti e in questo caso impegnate le energie per prendere l’iniziativa e progredire. Anziché aspettare che lo faccia qualcun altro, date voi il via a qualcosa. Non dovete aver timore di fallire. Provateci! Amore: in coppia, l’amore e la solidità che vi uniscono non hanno più bisogno di essere provati, sono reali. Non ponetevi troppe domande, vivete l’attimo! Soli: negli affari di cuore sentite che può accadere un evento particolare, ed è possibile. Tuttavia non fidatevi della prima impressione, approfondite le conoscenze.

Oroscopo 5 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui impegnate tempo, energia ed eventualmente denaro per il vostro benessere. I passaggi odierni rappresentano un’opportunità per ottimizzare la vostra salute. Tenete a mente che il relax è importante tanto quanto mangiare in modo sano e dormire a sufficienza. Dedicatevi ad alcune attività d’aiuto a rilassarvi. E stasera no alle discussioni, in casa create un’atmosfera armoniosa. Amore: in coppia, una messa a punto non è necessariamente negativa. Vi metterà al riparo da futuri conflitti, sarà d’aiuto a rafforzare il legame. Soli: un/a ex tornerà e scoprirete che i sentimenti non sono cambiati! Entrambi parlerete sinceramente, vi perdonerete gli errori passati e non li ripeterete.

Oroscopo 5 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un venerdì in cui vi sentite più forti e determinati del solito, soprattutto riguardo a progetti o persone che vi entusiasmano. I transiti odierni sono d’aiuto anche ad abbattere eventuali barriere che vi hanno bloccato e agire con audacia. Sarete orgogliosi di voi stessi! In serata concedetevi una pausa di relax, prendete cura di voi stessi e date la priorità alle vostre esigenze, ai desideri personali. Amore: in coppia, spinti dal desiderio di piacere, di sedurre, saprete come sorprendere piacevolmente il tuo partner. Soli: avvertite il bisogno di testare il vostro potere di seduzione. Andrete dritti al punto e nel corso di una conversazione intrigante proporrete a chi vi corteggia un prossimo incontro.

Oroscopo 5 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Siate cauti nel condividere i vostri segreti, scegliete con cura le persone. I passaggi odierni potrebbero farvi parlare con qualcuno dalla lingua biforcuta. E’ un buon momento per rimanere temporaneamente in silenzio. Nel pomeriggio, via libera per confidarvi con gli amici più leali. Ma non solo, offrirete conforto e buoni consigli alle persone care. Su un altro piano: evitate spese superflue. Amore: in coppia, la tenerezza occupa un posto importante nella vostra relazione. I sentimenti sono forti, sinceri e reciproci. Soli: negli affari di cuore, la fortuna arriva attraverso le amicizie: vi presentano nuove persone, arrivano inviti piacevoli. In programma c’è l’inizio di una nuova storia d’amore.

Oroscopo 5 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

È un buon momento per concentrarvi sulle questioni pratiche, oggi vedete le questioni finanziarie e lavorative con maggiore chiarezza. In mattinata potreste essere impazienti o provare delle tensioni interiori ma con il trascorrere delle ore svilupperete ottimismo riguardo alla carriera, le ambizioni saranno alte e sarete pronti a mettere in pratica le idee o a entrare in azione per risolvere delle questioni importanti. Amore: in coppia, con il partner vi comporterete in modo stravagante: passerete passando da uno stato d’animo molto affettuoso a un altro freddino. Avrà difficoltà a capire cosa sta frullando nella vostra mente. Soli: stringerete nuove relazioni: sarà amicizia o amore? Lo capirete in seguito.