Cosa dice l’oroscopo del 5 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 5 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto Mercurio-Marte oggi prendete decisioni rapide ma pratiche, avete un approccio diretto e positivo. È un ottimo momento per occuparvi degli affari o per fare chiarezza su una questione oppure per mettere ordine nella vostra vita. Oggi siete inclini a dire le cose come stanno e gli amici e i social network potrebbero essere una fonte di arricchimento. Attraverso una conversazione promettente potrebbe presentarsi un’occasione imperdibile! Amore: in coppia, è una buona giornata per far pace con i capricci reciproci. Più gesti di dolcezza. Una carezza mentre passate uno accanto all’altro può dire tutto. Soli: oggi vi dedicherete agli amici. Sembra che ultimamente li abbiate trascurati.

Oroscopo 5 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

L’armonia tra Mercurio e Marte rappresenta un invito a esaminare il budget, andrete dritti al punto e sarete in grado di capire cosa eventualmente modificare nelle spese oppure dove eventualmente impegnare una somma di denaro. Potrebbe trattarsi di una questione domestica e di spese riguardanti la casa, oppure del costo di un’eventuale ristrutturazione dell’abitazione. In ogni caso, avete belle energie, entusiasmo e risolverete rapidamente il problema. Amore: in coppia, questo giovedì il desiderio è decuplicato! Sarete particolarmente intraprendenti e vivrete momenti magici! Soli: che fascino! E’ difficile resistervi. Sfruttate questa giornata romantica favorevole per dichiarare il vostro amore!

Oroscopo 5 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una splendida giornata! Con il buon aspetto tra Mercurio nel vostro segno e Marte in Leone, siete di buon umore, pronti a entrare in azione. E’ un ottimo giovedì per portare a termine velocemente i compiti, concentrarvi sugli obbiettivi da raggiungere e portarli avanti o per concretizzare le vostre idee. Anche se potreste comunicare più rapidamente e francamente del solito, tenete presente che da qualsiasi conversazione, di lavoro o personale, ne uscirete vincenti. Amore: in coppia, la carta vincente è la motivazione! I pianeti danno grande slancio alla relazione, la voglia di entrambi è di concretizzare nuovi progetti. Soli: Il richiamo dell’amore è forte ma ora il vento cambia e desiderate una storia seria.

Oroscopo 5 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Bilancia sosta nel vostro settore della casa e della famiglia: alcune conversazioni con le persone care finalmente vi metteranno in grado di chiarire positivamente una situazione spinosa. Fate il primo passo: troverete il bandolo della matassa e favorirete un bel cambiamento! Meno permalosi, oggi apprezzerete la sincerità delle persone care. Troverete inoltre rapidamente e facilmente le soluzioni ai problemi domestici riguardanti il budget. Amore: in coppia, la passione è ben presente e rafforza i sentimenti! La serata si annuncia bollente, con dolci parole sussurrate… Soli: oggi pensate solo a una cosa: scoprire chi entrerà nella vostra vita. E’ una giornata in cui avete le carte in regola per conquistare.

Oroscopo 5 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Con il buon aspetto tra Mercurio in Gemelli e Marte nel vostro segno, una conversazione può essere costruttiva a patto di non criticare con estrema franchezza ciò che una persona vi proporrà per dare una mano ed essere d’aiuto a risolvere un problema. Cercate di esprimere la vostra gratitudine con parole gentili anziché soffermarvi su dettagli di poco conto e avrete accanto un amico che sarà sempre disposto a sostenervi. In serata coccolatevi, ricaricate le batterie. Amore: in coppia, smettete di guardare ciò che hanno gli altri e apprezzate ciò che avete voi! In questo risiede il segreto della felicità. Soli: fate i/le rubacuori, flirtate a tutto spiano e per il momento non volete impegnarvi, volete godervi la vita.

Oroscopo 5 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Che si tratti della vostra situazione di lavoro o di fare passi avanti nella carriera, l’armonia tra Marte e Mercurio oggi potrebbe spingere a parlare apertamente con il boss o una persona che conta. E fate bene poiché le cose cambieranno in positivo! L’importante è non avere dubbi e comunicare con sicurezza in voi stessi, nelle vostre parole e la convinzione che farete centro. Esprimetevi con coraggio, sincerità e avrete la concreta possibilità di aprire alcune porte. Amore: in coppia, non siete in sintonia con il partner e oggi al riguardo non volete fare sforzi. Mantenete la calma… Soli: vi ponete parecchie domande sul futuro quando invece dovreste notare chi prova interesse nei vostri confronti. Lo farete?

Oroscopo 5 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Al contrario di ieri, la Luna nel vostro segno non forma aspetti negativi ed è in buon aspetto con il Sole in Gemelli: dovete credere al massimo in voi stessi, nei progetti su cui avete lavorato sodo poiché arriverà il desiderato successo. Andate oltre l’esitazione tipica del vostro segno, di preoccuparvi di ciò che potrebbero dire gli altri: entrate in azione e promuoveteli. Anche se dovessero arrivare delle critiche – frutto sicuramente di invidia – ignoratele e andate avanti. Amore: in coppia, non vi annoierete, con il partner avrete conversazioni costruttive mirate a rafforzare la relazione! Soli: siete in ottima forma e determinati a trovare l’anima gemella. E con questi passaggi astrali positivi potrebbe accadere…

Oroscopo 5 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Una persona o una situazione potrebbe essere motivo di preoccupazione o di irritazione ma con il buon aspetto Mercurio-Marte sarete finalmente spinti a fare il primo passo e parlarne. Troverete sicuramente le parole giusta! Tuttavia, se riguarda un fatto personale prima di entrare in azione cercate di scegliere una persona a cui potrete confidare la situazione con sicurezza, perché così facendo potreste sentirvi più leggeri, vi sentirete decisamente meglio. Amore: in coppia, tra le lenzuola avete intenzione di fare scintille! I passaggi accentuano il vostro lato passionale e il partner sarà pronto/a a seguirvi. Soli: una persona vi intrigherà e non resisterete alla tentazione di conoscerla! Sarete ben accolti/e!

Oroscopo 5 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

L’immaginazione oggi è al top ma al contempo siete pronti anche a mettere in pratica le vostre idee cercando di stringere alcune relazioni pronte al riguardo a dare una mano. Con il buon aspetto Mercurio in Gemelli-Marte in Leone potete star certi che vi ascolteranno con attenzione, ciò che proporrete sarà apprezzato ed è fortemente probabile che riuscirete a dare il via con entusiasmo. Amore: in coppia, circola un po’ di aggressività, un’atmosfera che detestate e il partner sembra faccia di tutto per provocarvi. Uscite da questo conflitto! Soli: la giornata non è assolutamente favorevole né agli incontri né alle conversazioni. Oggi negli affari di cuore purtroppo rischiate di superare alcuni limiti.

Oroscopo 5 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata fitta di impegni di lavoro, produttiva e soddisfacente! Rimboccherete le maniche e per i colleghi sarete un esempio da imitare. In ogni caso, se il boss dovesse chiedere di assumere nuove responsabilità, assicuratevi di accettare senza che questo in seguito incida sul vostro benessere psicofisico. Ricordate che mantenere un buon equilibrio tra lavoro e vita personale permette di sentirvi forti e sicuri di voi stessi, nonché di essere tranquilli e sereni. Amore: in coppia, con il buon aspetto Mercurio-Marte, oggi avrete la possibilità di far passare qualsiasi messaggio con dolcezza e tenerezza! Soli: è un bel giovedì per registrarvi su un sito di incontri, se non altro conoscerete nuove persone…

Oroscopo 5 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con un familiare o un amico potreste avere una conversazione positiva, probabilmente mirata a un chiarimento. Con il buon aspetto tra Mercurio in Gemelli e Marte in Leone, è la giornata ideale per sgombrare il campo dagli equivoci a patto di non concentrarvi su tutto ciò che non va ed evitare di citare tutto ciò che è positivo. Troppe critiche da parte di entrambi potrebbero peggiorare la situazione mentre una conversazione costruttiva permetterà di ripartire da zero. Amore: in coppia, che si tratti di una situazione che si assesta o di un progetto che si concretizza, il futuro della relazione si prospetta roseo. Soli: oggi la voglia di cedere alla passione è forte. Un incontro vi farà girare la testa, scatterà un’attrazione!

Oroscopo 5 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Che si tratti di lavoro o vita personale, con una persona potreste non essere d’accordo su una questione che a entrambi sta fortemente a cuore. Sarete spinti a parlare con estrema franchezza ma se l’atmosfera dovesse diventare carica di tensione, la conversazione potrebbe prendere una piega pericolosa. La cosa migliore sarebbe quella di uscire e dedicarvi ad altro che vi permetta di placare le emozioni Lasciate correre, non vale la pena rovinare la relazione. Amore: in coppia, i sentimenti reciproci vi stimolano e cementano la relazione. Avete entrambi voglia di raggiungere nuovi obbiettivi. Soli: potreste provare a contattare un/a ex ma in fondo sapete bene che guardare indietro è un errore.