Cosa dice l’oroscopo del 4 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 4 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Bilancia dalle 13:39 sosterà nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali. Potreste chiedere a chi vi circonda più di quanto in realtà possano dare ma il transito rappresenta un invito ad ascoltare con attenzione chi vi circonda, a dare prova di empatia: non parlare dei vostri problemi ma dei loro. In questo modo penderanno dalle vostre labbra e stabilirete delle relazioni armoniose. Amore: in coppia, se desiderate che il partner vi offra più coccole e attenzioni, mostrate che siete totalmente inclini ad ascoltarla e che è al centro del vostro universo. Soli: avete l’effetto calamita e un incontro potrebbe essere magico: sarete immediatamente sulla stessa lunghezza d’onda!

Oroscopo 4 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Nei confronti di un collega o di una persona che incontrate quotidianamente oggi potreste porvi delle domande, vi chiederete che livello di credito potete accordare, se concedere o meno la vostra fiducia. Seppure temporaneamente sarete un po’ confusi ma se sarete attenti al linguaggio del corpo, a leggere tra le righe e a tutto ciò che potrebbe tradire questa persona, nel giro di poco avrete le idee chiare. Amore: in coppia, torna la dolcezza, volete cambiare il quotidiano. Non c’è bisogno di fare grandi cose, una cenetta intima avrà il potere di ravvivare la passione e il partner apprezzerà. Soli: lasciate alle spalle il passato, siate positivi e aprite gli occhi: c’è chi sta tentando di conquistarvi.

Oroscopo 4 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Questo mercoledì si apre all’insegna del buonumore e forse perché sapete che nella vita sociale ad attendervi c’è qualcosa di piacevole. Dalle 13:39 la Luna in Bilancia annuncia due giornate brillanti, vivaci soprattutto se entrerete in contatto con persone nuove: gli incontri avranno il potere di farvi vedere le cose in un’altra prospettiva e accenderanno il vostro entusiasmo rispetto a nuove possibilità. Amore: in coppia, E’ un martedì che vi piacerà, siete allegri, contenti, vi sembra di camminare un metro sopra il pavimento. Probabilmente amate il partner e siete ricambiati… e l’amore rende entrambi migliori. Soli: oggi date prova di discrezione e conquisterete!

Oroscopo 4 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Bilancia accentua la vostra sensibilità ma evitate di mettervi in posizione di difesa per timore che gli altri vi aggrediscano e, da parte vostra, non provocateli! Oggi potreste essere convinti – sbagliando – che una persona sia contro di voi. Evitate, soprattutto in famiglia di essere eccessivamente reattivi e prima di scattare come molle, trasformare tutto in un dramma, riflettete bene. Amore: in coppia, vorreste stare un po’ per conto vostro ma il partner la penserà diversamente e potrebbe offendersi. Ma affinché capisca le vostre esigenze dovreste essere più espliciti. Soli: se non incontrate l’amore, vietato scoraggiarvi: c’è sicuramente una persona che aspetta soltanto voi.

Oroscopo 4 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Se nel programma della giornata c’è un incontro importante o dovete affrontare una conversazione delicata, evitate che l’inquietudine prenda il sopravvento. I passaggi astrali odierni annunciano che direte le cose giuste nel momento giusto e tutto andrà alla grande. L’atteggiamento migliore tuttavia, è quello di essere un po’ vaghi ma sia chiaro è nel vostro interesse se non volete che l’altro/a si senta pressato. Amore: in coppia, fate progetti a due con l’obbiettivo di rinnovare il reciproco impegno all’insegna del “per sempre”. Soli: flirterete a tutto campo, all’apparenza sembrerete appagati e dunque non avrete intenzione di fare una scelta. Dite la verità: è davvero ciò che volete?

Oroscopo 4 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi astrali odierni accentuano la vitalità, la creatività e potreste avere il desiderio di impegnare le energie in vari progetti. Che si tratti di un hobby o di uno sport competitivo, vi darà modo di scoprire delle abilità e dei desideri fino a oggi rimasti chiusi in un cassetto. Dalle 13:39 la Luna entra in Bilancia: è possibile che entri una benvenuta somma di denaro o che concluderete un buon affare. Amore: in coppia, un’uscita romantica con il partner potrebbe apportare una ventata di freschezza nella relazione. Soli: l’indipendenza per voi è importante, diciamo che è una priorità, ma se una persona vi attrae riflettete sulla possibilità di impegnarvi seriamente: non ve ne pentirete.

Oroscopo 4 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

È una bella giornata, ideale per trasmettere in modo positivo e stimolante le vostre idee a chi vi circonda e per raggiungere accordi reciprocamente soddisfacenti. La vostra generosità e l’apertura mentale vi permettono di conquistare l’affetto, l’apprezzamento e la simpatia degli altri che ricambiano il favore. Alle 13:39 la Luna sbarca nel vostro segno: è possibile vi troverete di fronte a una scelta. Amore: in coppia, una conversazione dolce e sincera con il partner oggi avrà il potere di chiarire eventuali malintesi che hanno creato freddezza nella relazione. Soli: siete sul punto di vivere una bella storia d’amore con una persona che potrebbe far parte del vostro mondo lavorativo.

Oroscopo 4 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se state aspettando una risposta positiva a una questione di lavoro oggi potrebbe arrivare ma non direte nulla. Al vostro segno piace parlare poco delle situazioni personali o professionali, pensate che vi appartengano e che abbiate la possibilità, in questo modo, di gustarle con piacere. Ma ricordate che con le persone a cui volete bene, la gioia condivisa è gioia doppia. E migliorerete le relazioni. Amore: in coppia, se il partner farà un piccolo commento spiacevole nei vostri confronti non trasformatelo in un dramma. Evitate il rancore, non ne vale la pena. Soli: essere voi stessi con chi vi attrae, mostrare la vostra fragilità, non è dare prova di debolezza ma esattamente il contrario!

Oroscopo 4 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Dalle 13:39 la Luna in Bilancia nel vostro settore della vita sociale, delle amicizie, è in armonia con il vostro segno: potete sfoggiare il lato più affascinante della vostra personalità, ovvero quello che è in grado di sedurre praticamente l’universo mondo. Accettate gli inviti, siate aperti alle coincidenze e lasciate che a splendere siano il vostro ottimismo e le splendide energie di cui siete dotati. Amore: in coppia, anche se non ne avrete voglia il partner vi costringerà a parlare di alcuni progetti a due. Alla fine ne sarete contenti. Soli: grazie al fascino, oggi potete conquistare chi volete! E’ possibile che da un incontro nasca il vero amore e si tratterà di una storia importante.

Oroscopo 4 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con nuovi progetti di lavoro che prendono forma, in mattinata avrete mille cose da fare: per rimanere in carreggiata, organizzatevi e fate leva – più di sempre – sul vostro senso del dovere. Dalle 13:39 la Luna entrerà in Bilancia in dissonanza con Nettuno e Saturno in Ariete: potreste sentirvi sotto pressione, avvertire in modo forte il peso delle responsabilità, soprattutto se riguardano altre persone. Amore: in coppia, sebbene la routine e i problemi quotidiani incidano non poco sull’atmosfera, la situazione può migliorare. Dovete solo esprimere i sentimenti al partner. Soli: potreste prendere una cotta ma la persona che vi attrae può essere già impegnata o non ricambiare.

Oroscopo 4 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

In mattinata evitate di rimuginare su eventuali preoccupazioni e tenete presente che dalle 13:39 con l’arrivo della Luna in Bilancia circolerà buonumore, sarete più rilassati, in sintonia con chi vi circonda e con voi stessi. In ogni caso, è il momento giusto per concretizzare alcuni progetti, evitate di rimandare ed eventualmente, se arrivano, accettate le generose offerte di amici disposti a dare una mano. Amore: in coppia, la relazione ha una svolta positiva, seppure inattesa: potreste scoprire dei nuovi lati piacevoli del partner che avranno il potere di riaccendere la passione! Soli: non vi piace mischiare lavoro e amore, eppure oggi potreste essere irresistibilmente attratti da un/a collega.

Oroscopo 4 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Aprirete la giornata con uno stato d’animo ultra sensibile, le emozioni saranno eccessive e chi vi circonda non saprà come prendervi… Dalle 13:39 con la Luna in Bilancia, in un vostro settore delle finanze, potreste dover spendere una somma oppure visto che è in dissonanza con Saturno e Nettuno anche se in precedenza vi siete impegnati, sarete costretti a rinegoziare o annullare alcuni accordi. Amore: in coppia, qualsiasi malinteso o difficoltà scompaiono, oggi c’è posto solo per passione e sentimenti profondi! Soli: affascinate, conquistate con sicurezza in voi stessi, senza il timore di ricevere dei rifiuti. E avete ragione: incontrerete una persona e farete vostro il suo cuore!