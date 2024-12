L’oroscopo del 6 dicembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 6 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 6 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con Marte retrogrado in Leone, fino al 23 febbraio, potreste ignorare ciò che solitamente vi diverte, perdere interesse per i vostri hobby, per le uscite con gli amici o i familiari. Il motivo? Vi dedicherete solo ed esclusivamente al lavoro, ai progetti. Il transito rappresenta invece un invito a godere dei momenti di leggerezza, a scoprire cosa davvero può entusiasmarvi! Amore: in coppia, i pianeti accendono il desiderio, la sensualità e la voglia di ri-conquistare la dolce metà! Soli: molto intraprendenti, sarà difficile resistervi! E’ la giornata ideale per dichiarare i vostri sentimenti.

Oroscopo 6 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con Marte in Leone retrogrado, fino al 23 febbraio, alcuni progetti riguardanti la casa potrebbero rimanere in sospeso. Un trasloco o altri progetti domestici andranno rivisti alla luce di nuove circostanze e dovrete forse modificarli. Al contempo con le persone care l’atmosfera sarà un po’ elettrica, potreste provare un po’ di rancore che farete bene a elaborare. Amore: in coppia, entrambi innamorati e attenti alla felicità dell’altro/a! Conversazioni dolci, complici e molto sensuali. Soli: avrete l’opportunità di dare il via a una storia nuova, solida, che andrà avanti nel tempo o di riaprire una chiusa qualche tempo fa.

Oroscopo 6 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Riguardo a una questione importante che vi sembra profondamente ingiusta potreste sentirvi in dovere di tacere. Ma con Marte in Leone fino al 23 febbraio in moto retrogrado, al contempo capirete che state pagando un prezzo. Parlarne con le persone coinvolte potrebbe essere imbarazzante, rischiare anche un litigio ma sicuramente riuscirete a chiarire! Amore: il partner potrebbe sembrarvi un po’ troppo riservato/a o troppo esigente. Non reagite con aggressività ma dite cosa lui/lei spera di ascoltare… Soli: non è giornata di incontri, uscite con gli amici più cari per tirare su il morale!

Oroscopo 6 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Marte in Leone entra in moto retrogrado nel vostro settore delle finanze: fino al 23 febbraio riguardo alle questioni di denaro prestate maggiore attenzione, cercate di valutare puntigliosamente le entrate e le uscite. Ma fatelo con la massima calma, senza stress e ansie poiché state andando verso un futuro migliore! In ogni caso, evitate acquisti impulsivi. Amore: in coppia, altro che calma piatta! Oggi la passione è al top e il partner vi seguirà. Alle parole seguirà l’azione! Soli: siete in ottima forma, di buon umore, pronti a conquistare e se ne avrete la possibilità, a dichiarare il vostro amore.

Oroscopo 6 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Marte nel vostro segno entra in moto retrogrado: fino al 23 febbraio potrebbe essere più difficile prendere l’iniziativa o portare a termine i vostri progetti. Non dovete temere di fermarvi o forse fare un passo indietro. Anche se vorreste procedere alla velocità della luce, per ora non accadrà: il ritmo dovrà essere lento e costante ma avrete dei vantaggi. Amore: in coppia, cercate di tener conto della vostra sensibilità e quella partner stabilendo il rispetto reciproco. Soli: lo stato d’animo odierno non è il massimo per lasciarvi andare e dare il via a una relazione romantica. Non avete fretta…

Oroscopo 6 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

L’entrata di Marte in Leone, fino al 23 febbraio in moto retrogrado rappresenta un’opportunità per affrontare tutto ciò che ha scatenato frustrazione o preoccupazione. Potrebbe trattarsi di una situazione, di una persona con cui avete un problema o di un evento del passato. Sia che abbiate bisogno di mettere dei limiti o affrontare le vostre paure, è il momento di farlo. Amore: dovrete mostrare grande autocontrollo poiché il dialogo sarà un po’ elettrico. Per esprimervi trovate dunque le parole giuste. Soli: questo venerdì non è favorevole agli incontri. Senso dell’umorismo pari a zero…

Oroscopo 6 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste sentirvi insoddisfatti riguardo alcuni aspetti della vita sociale o le amicizie, fino al 23 febbraio vi sentirete incompresi, avrete difficoltà a stringere nuove relazioni. Ma voi come vi comportate? In ogni caso con Marte in Leone in moto retrogrado è possibile che eliminerete qualche contatto che ritenete superficiale e inutile. Amore: in coppia, la vita a due richiede delle concessioni ma non deve costringere al sacrificio. E’ questione di rispetto reciproco! Soli: chiedetevi perché non avete una storia. Il rifiuto di cambiare vi allontana dall’amore. Cercate di essere più flessibili, più concilianti.

Oroscopo 6 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Non vedendo progressi nel lavoro, potreste sentirvi un po’ frustrati: è l’effetto Marte in Leone in moto retrogrado fino al 23 febbraio. Potreste provare stanchezza psicofisica ma sfruttate questo transito come un momento di riflessione. Non spendete dunque del tempo e le energie in situazioni che non favoriranno la vostra carriera. Amore: in coppia, la convivenza non è facile ma nulla è perduto… se attualmente state attraversando un periodo critico provate a stabilire un dialogo sincero. Soli: sognate una nuova storia ma dovete aspettare. Nel frattempo, cercate di stringere nuove conoscenze.

Oroscopo 6 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con Marte in Leone fino al 23 febbraio in moto retrogrado, prendere delle decisioni di lavoro non sarà facile. In alcuni momenti penserete di dover cercare nuove opportunità e cambiare strada mentre in altri che è meglio rimanere dove siete. Riflettete con calma così da mettervi al riparo dallo stress: la soluzione anche se ci vorrà un po’ di tempo, al momento giusto arriverà. Amore: in coppia, bella serata, vi divertirete e rilasserete insieme, voi due da soli! Gli astri vogliono vedervi felici e innamorati. Soli: alla ricerca di nuove sensazioni e incontrerete l’amore. Vivrete splendide emozioni, non rimarrete delusi!

Oroscopo 6 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Fino al 23 febbraio, con Marte in moto retrogrado sarete spinti a riflettere sulle finanze e gli affari. Avrete maggiore consapevolezza riguardo ad alcune situazioni che hanno fatto il loro tempo e vi stanno bloccando. Il transito rappresenta un invito a mollarle. Non sarà facile ma farlo vi permetterà di rigenerare le energie e andare incontro al progresso. Amore: in coppia, splendida serata! Avete entrambi voglia di uscire per sfuggire alla routine e lo farete! Soli: negli affari di cuore è possibile un incontro con una persona speciale, romantica e sensibile. Avrete parecchi argomenti di cui parlare.

Oroscopo 6 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con Marte retrogrado in Leone fino al 23 febbraio, nelle relazioni di lavoro e personali sarete molto combattivi e ciò comportare stress. Avrete voglia di parlare chiaramente e ciò cambiare in positivo o negativo qualche rapporto. In ogni caso, essere diretti e dire apertamente ciò che non va e che pensate da tempo, vi gioverà. Ma fate attenzione a non essere aggressivi. Amore: in coppia, l’amore è nel programma della giornata, insieme al partner condividerete momenti dolci e complici. Soli: è un venerdì favorevole agli incontri. Non rimanete chiusi a casa. L’amore non è lontano.

Oroscopo 6 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con Marte retrogrado in Leone fino al 23 febbraio, ogni tanto a causa del ritmo serrato nel lavoro, sentirete che le energie non sono al top. Potreste avere delle difficoltà a svolgere i compiti, sentirvi esausti e vorrete apportare dei miglioramenti al quotidiano, allo stile di vita. Sperimentate pure nuove idee e guardate cosa funziona meglio per voi. Amore: in coppia, i pianeti rendono questo venerdì un giorno speciale. L’amore è al centro dei vostri pensieri, con il partner c’è una splendida armonia. Soli: le conversazioni con una persona sono promettenti! Mollate i timori: la paura non evita il pericolo anzi…