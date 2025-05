Cosa dice l’oroscopo del 6 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 6 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto tra Venere nel vostro segno con Plutone in Acquario annuncia un’ottima giornata, ideale per socializzare, ampliare la cerchia delle conoscenze e stringere nuove amicizie. Queste relazioni potrebbero cambiare in meglio la vostra vita. Non dovete aver paura di chiudere quei legami con persone o situazioni ormai superate. Mollate il vecchio così da fare spazio a ciò che di nuovo arriverà sul vostro cammino. Amore: in coppia, date nuovo slancio alla relazione con nuovi progetti. Il partner apprezzerà. Soli: osare è il verbo che più vi si addice. Abbiate il coraggio di avventurarvi fuori dai soliti posti, uscire e dare una mano al destino!

Oroscopo 6 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un martedì in cui qualcuno nella cerchia delle vostre conoscenze potrebbe darvi una mano nel settore della carriera. Che si tratti di un amico che vi segnala per un lavoro o di una persona influente che vi permetterà di ottenere un colloquio, oggi tutto ruota attorno a chi conoscete. Attirerete l’attenzione di chi conta, che ha potere e che potrebbero essere pronti a dare una mano, anche per realizzare un progetto. Amore: in coppia, momenti di felicità insieme al partner, siete entrambi motivati a realizzare progetti a due. Circola romanticismo. Soli: entusiasmo e fascino oggi sono le carte vincenti per andare alla ricerca dell’amore.

Oroscopo 6 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il buon aspetto Venere-Plutone per quanto riguarda le amicizie state entrando in un nuovo ciclo: quelle che si sono esaurite cadranno nel dimenticatoio e nella vostra vita entreranno nuove persone con cui sarete in sintonia. E’ un momento in cui una relazione di lavoro o con un socio può diventare ancora più importante e se giocherete bene le vostre carte ne deriveranno grandi risultati. Amore: in coppia, il buon umore è palpabile e trascorrete una serata come piace a voi! Sapete di essere irresistibili! Soli: i passaggi accentuano il fascino, il potere di seduzione. E più di una persona cadrà nella vostra rete… Conquiste molto intriganti.

Oroscopo 6 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Cercate il modo per ridurre le spese quotidiane, fare scelte intelligenti e all’occorrenza qualche piccolo sacrificio. Una volta che avrete capito come risparmiare assicuratevi di impegnare il denaro in un investimento o mettere la somma su un conto di risparmio. L’investimento, ad esempio, può essere mirato ad aumentare il valore della vostra abitazione dando il via a qualche lavoro di ristrutturazione. Amore: in coppia, con il partner vi divertite, siete più innamorati che mai! E parlerete di tanti progetti mirati a spezzare la routine. Soli: se una persona vi attrae è il momento di mostrare il vostro interesse. Ci sono molti modi e troverete quello giusto.

Oroscopo 6 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Se avete intenzione di dare il via a una conversazione importante, è il momento giusto, soprattutto se avete in mente un risultato da raggiungere sarete motivati a mandarla nella direzione da voi desiderata. Le cose potrebbero andare per il verso giusto, soprattutto se non cercherete di forzare la situazione, ma sarete invece disposti a fare alcune concessioni. Funzionerà, utilizzando un mix di sensibilità e forza. Amore: in coppia, i pianeti favoriscono la stabilità emotiva, insieme ritaglierete del tempo per parlare del futuro. Soli: gli incontri recenti evolveranno notevolmente e deciderete di dare una possibilità alla persona che ha attirato la vostra attenzione.

Oroscopo 6 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se state cercando di eliminare una cattiva abitudine, è il momento di prendere finalmente sul serio questo obbiettivo. Il buon aspetto Venere-Plutone al vostro segno invia vibrazioni utili, mirate a migliorare la salute e l’organizzazione ma in generale lo stile di vita, il benessere. Al contempo, con questo aspetto un’opportunità per concludere un affare redditizio potrebbe essere vostra e potrebbe valere molto di più di quanto pensiate. Amore: in coppia, potreste provare gelosia, rancore o sospetto: trappole da evitare! Soli: un/a collega potrebbe corteggiarvi ma prima di impegnarvi, vorrete capire bene a che gioco sta giocando.

Oroscopo 6 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il buon aspetto Venere-Plutone, avete la possibilità di rafforzare alcune relazioni mentre altre, se non funzionano, potrebbero uscire dalla vostra vita. In prospettiva ci sono dunque dei cambiamenti, tante novità! Al contempo potreste anche stringere nuove amicizie, entrare in società con una persona, dare il via a collaborazioni di lavoro. E’ un momento in cui il vostro lato diplomatico potrebbe rivelarsi molto utile, soprattutto se siete sul punto di trovare un accordo o al contrario volete rinunciare. Amore: in coppia, non dubitate di nulla, né di voi né della dolce metà che trascorrerà la giornata tra le vostre braccia protettive. Soli: col fascino che avete potete conquistare! Aprirete una pagina importante della vostra vita affettiva.

Oroscopo 6 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto Venere-Plutone, potreste riflettere su un cambiamento nello stile di vita che sembra essere benefico. È possibile che possa riguardare un trasloco, soprattutto se state cercando un luogo che offra molti vantaggi, tra cui delle maggiori possibilità di lavoro. Siete pronti per cambiare qualcosa e una serie di aspetti positivi lo rende possibile. Dovete solo organizzarvi e fare il primo passo. Il resto verrà da sé. Amore: in coppia, con il partner vi completate meravigliosamente a vicenda. Nel vostro caso l’amore fa rima con per sempre! Soli: sex appeal al top e lo sfrutterete al massimo. Non avete esitazioni, niente e nessuno può resistervi!

Oroscopo 6 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere in Ariete è in buon aspetto con Plutone in Acquario: siete più affettuosi del solito, che si tratti di parole o gesti, con gli amici e familiari oggi mostrerete apertamente il vostro attaccamento. Al contempo, con questo aspetto astrale positivo potreste appagare un desiderio che forse avete da tempo! Non è escluso che rappresenti una pausa che vi permetterà di staccare dalla solita routine o dare il via a un hobby. Amore: in coppia, il piacere è nel programma della serata: una cenetta in un ristorante e caldi abbracci tra le lenzuola… Soli: se arriva un invito, accettate: datevi la possibilità di incontrare qualcuno, potrebbe nascere l’amore!

Oroscopo 6 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste dare il via a una conversazione con i familiari riguardo a un acquisto per la casa: qualcosa di utile e al contempo che aggiunga stile e comfort all’abitazione. Il problema potrebbe essere il costo elevato ma se permette di aumentare il valore della casa, potrebbe valere la pena di spendere la somma di denaro. In ogni caso, visto che si tratta di un investimento, cercate di fare le opportune ricerche. Amore: in coppia, i pianeti vi invitano a favorire il dialogo, a prestare attenzione ai desideri del partner e ad ascoltarlo! Soli: siete in grado di esprimere le vostre emozioni e ciò sarà d’aiuto a segnare alcuni punti con la persona che vi attrae!

Oroscopo 6 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto tra Venere in Ariete e Plutone nel vostro segno, nella vita sociale potrebbero arrivare delle conversazioni e opportunità che accenderanno il vostro entusiasmo. Al contempo potreste avvertire la pressione dovuta a quanto dovete fare e che richiede tempo. Se qualcosa vi attira, apportare alcune modifiche alle priorità può darvi il margine di manovra necessario per esplorare nuove possibilità. Amore: in coppia, vi prendete sempre cura degli altri ma oggi sarà il partner a prendere cura di voi. E ogni tanto non fa male lasciarsi andare… Soli: potreste rifiutare gli inviti ma sarebbe un errore: potrebbe esserci un incontro romantico!

Oroscopo 6 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il buon aspetto tra Venere e Plutone, quando si tratta di questioni finanziarie o di lavoro, migliora la vostra capacità di comunicare. Se avete intenzione di chiedere un aumento di stipendio al boss, è la giornata giusta per farvi avanti o fissare un incontro. È la giornata ideale per dare slancio ai progetti, prendere nuove decisioni e agire tenendo conto dei desideri di chi vi circonda. C’è comprensione e complicità! Amore: in coppia, accordo e armonia, farete del vostro meglio per rendere felice il partner! Soli: in programma c’è un incontro romantico, preparatevi a vivere la passione, l’attrazione, belle emozioni. Una giornata davvero indimenticabile!