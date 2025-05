Cosa dice l’oroscopo del 5 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 5 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La settimana si apre con il buon aspetto Mercurio-Giove: avrete ancora di più la voglia di uscire dalla vostra zona di comfort lavorativa e sarete pronti ad ampliare la cerchia delle conoscenze così da poter raggiungere gli obbiettivi che avete in mente! Niente oggi potrà fermarvi, poiché sarete spinti dalla curiosità e dal coraggio. Con chi vi circonda, inoltre, vi esprimerete con franchezza e senza complessi. Amore: in coppia, le decisioni che prenderete oggi saranno sempre nell’interesse della vostra relazione e nel rispetto delle reciproche aspettative. Soli: potreste innamorarvi di un amico/a, scoprire che andate d’accordo su qualsiasi argomento. Forse vale la pena di andare avanti…

Oroscopo 5 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Grazie al buon aspetto Mercurio-Giove la creatività sarà al top: un’idea vi permetterà di fare passi da gigante nella carriera oppure di sviluppare un’idea per guadagnare di più e sarà molto più semplice e pratica da realizzare di quanto possa sembrare inizialmente. Attingendo all’esperienza e alle competenze potrete inoltre raggiungere con successo un obiettivo professionale. Amore: in coppia, infinita dolcezza e una bella complicità. C’è fusione, comprensione e/o tenero riavvicinamento sensuale. Soli: berrete un elisir d’amore: vi innamorerete – ricambiati – di una persona amorevole e premurosa. Grande attrazione, grandi sentimenti.

Oroscopo 5 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il buon aspetto Mercurio-Giove avrete splendide e originali idee, ovunque saranno apprezzate quanto i vostri punti di vista. Non esitate dunque a sorprendere il boss e i colleghi o i clienti! E’ il momento ideale anche per ampliare la cerchia dei contatti, anche online, e stringere nuove amicizie. Il sostegno degli amici o le notizie e i consigli che arriveranno avranno un ruolo importante. Amore: in coppia, l’atmosfera è molto romantica, ma non solo con il partner formate una coppia glamour, siete invidiati! Soli: Venere e Nettuno vi rendono irresistibili, attraenti: nella vostra vita potrebbe arrivare una storia d’amore importantissima.

Oroscopo 5 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto Mercurio-Giove è di ottimo auspicio per la carriera: le persone saranno particolarmente interessate a investire nelle vostre iniziative professionali! Esprimete dunque le vostre idee e mettetevi al centro della scena: sarete notati, ascoltati e ammirati. Tenete presente che il potere del pensiero positivo può far sì che in questo momento tutto sembri a portata di mano, sia possibile. Amore: in coppia, serata dolce, romantica che permetterà a entrambi di vedere la vita in rosa. Sfruttate l’atmosfera godendo del reciproco amore! Soli: fatevi belli, mostrate il vostro fascino, il carisma: è un periodo ideale per fare nuovi incontri e mettere fine alla solitudine!

Oroscopo 5 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Il buon aspetto Mercurio-Giove vi dota di ottimismo e del desiderio di ampliare gli orizzonti, vivere nuove esperienze. E’ un buon momento per pianificare un viaggio personale o per motivi di studio o di lavoro, per promuovere le vostre idee, fare progetti e pensare in grande ma soprattutto quello di abbattere eventuali dubbi ed entrare in azione con coraggio con la certezza che sarete premiati. Amore: in coppia, nella relazione c’è un netto miglioramento grazie al vostro atteggiamento. Ascolterete il partner tanto quanto vi esprimerete: il che favorirà un ottimo dialogo. Soli: giornata d’amore appagante! Avete molto da offrire e a corteggiarvi saranno parecchie persone!

Oroscopo 5 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il fortunato aspetto Mercurio-Giove, siete di buon umore, ottimisti, avete idee brillanti nonché grande chiarezza mentale. Non è il momento di rimanere dietro le quinte, essere modesti ma quello di mettervi sotto i riflettori e mostrare le vostre capacità e competenze. Su un altro piano: un problema complicato, forse riguardante le finanze, potrebbe essere risolto più facilmente del previsto! Amore: in coppia, con il partner è amore incondizionato, le parole che vi direte saranno dolci come il miele! Momenti caldissimi. Soli: se state cercando l’amore, è una giornata meravigliosa per un nuovo incontro. Una persona vi farà perdere completamente la testa.

Oroscopo 5 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un lunedì in compagnia del buon aspetto Mercurio-Giove, rappresenta uno splendido momento per stringere nuove relazioni, anche online, di lavoro o di amicizia. Qualsiasi conversazione sarà stimolante e vi metterà in grado di far fluire la creatività. La capacità di mettere le cose in prospettiva può aprire porte che prima erano chiuse, chi vi circonda è più disposto a considerare il vostro punto di vista. Amore: in coppia, con il partner parlerete dei vostri obiettivi e delle vostre speranze per il futuro. In ogni caso cercate di diversificare le attività e uscite con gli amici! Soli;: i passaggi astrali moltiplicano le occasioni di incontro ma cercate di essere un po’ audaci.

Oroscopo 5 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto Mercurio in Ariete-Giove in Gemelli, avrete idee brillanti, un approccio ottimista e aperto alla comunicazione. Sarete produttivi al punto che deciderete di aggiungere altri impegni alla già nutrita lista di cose da fare. In ogni caso, cercate di non esagerare. Mercurio nel vostro settore del lavoro e del benessere indica che idee e progetti che avete in mente accenderanno il vostro entusiasmo. Amore: in coppia, per il partner provate un amore talmente forte che la sua felicità è tutto ciò che conta! Soli: un incontro con una persona nuova vi farà battere il cuore. A presentarvi potrebbe essere un amico e darete il via a una conversazione.

Oroscopo 5 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Grazie al buon aspetto Mercurio-Giove oggi circolerà un’energia più leggera, rappresenterà una ventata di freschezza. Nella vita sociale potreste ricevere un invito, anche via mail o sms, a un evento entusiasmante! Con questo transito siete ottimisti, aperti e simpatici a tutti ma con una persona in particolare, potrebbe emergere il desiderio di collaborare a un progetto. Seguite l’istinto. Amore: in coppia, organizzate una cena romantica: fiori, champagne, candele e il partner apprezzerà. Venere e Nettuno illuminano la serata, riscalderà il vostro cuore! Soli: se vi sentiti presi in giro da qualcuno girate i tacchi senza esitare! Avrete incontri più interessanti.

Oroscopo 5 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il buon aspetto Mercurio-Giove annuncia l’arrivo di buone notizie e ciò farvi sentire di buonumore! In casa e in famiglia circolerà un’atmosfera simpatica e rilassata, ideale per condividere momenti di felicità, siete inclini a parlare apertamente dei problemi e risolverli. Al vostro segno, il transito chiede di concentrarvi sulla salute e sul benessere, di trovare un modo per gestire lo stress. Amore: in coppia, è una serata speciale e non capita tutti i giorni di vivere momenti così romantici, dolci, in perfetta fusione con il partner. Soli: l’aspetto estremamente romantico Venere-Nettuno fa entrare l’amore nella vostra vita! Nascerà una storia sincera e profonda!

Oroscopo 5 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Mercurio-Giove vi dota di ottimismo, siete espansivi e disponibili con chi vi circonda. Lavoro o vita personale è un momento entusiasmante per stringere nuove relazioni e potreste al contempo ricevere splendide notizie. E’ un transito molto positivo, rappresenta anche un’opportunità per promuovere con successo un’idea o un progetto oppure per chiedere e ottenere l’aiuto di una persona. Amore: in coppia, serata romantica da assaporare con la dolce metà senza moderazione! Vivrete momenti di piacere indimenticabili. Soli: siete convinti che i vostri sogni d’amore si avvereranno. E Cupido assicura che accadrà. Un incontro sarà molto coinvolgente!

Oroscopo 5 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Sfruttate le vibrazioni positive del buon aspetto Mercurio-Giove per esaminare i vostri obbiettivi riguardanti le finanze e il lavoro ma evitate di prendere decisioni affrettate. Con questo transito avete l’entusiasmo e l’energia per portare avanti un progetto, concludere un affare o risolvere una questione finanziaria ma dovete avere ancora pazienza e dare il via solo nel momento in cui saranno perfetti. Amore: in coppia, la relazione ritrova nuovo slancio! Con il partner c’è una splendida intesa, rinnovate l’amore, l’eros e il dialogo è profondo. Cosa chiedere di più? Soli: siete affascinanti, magnetici, il potere di seduzione è al top! In programma c’è una strage di cuori.