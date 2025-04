Cosa dice l’oroscopo del 7 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 7 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio da oggi torna nel vostro segno e sosterà fino al 1 maggio: dopo una fase in moto retrogrado, la ripresa in moto diretto del pianeta indica che finalmente sarà più facile fare un notevole scatto in avanti nei progetti rimasti chiusi in un cassetto oppure che si erano arenati. Più in generale, lavoro o affari qualsiasi incontro andrà bene. Per oggi, fate attenzione a come vi esprimerete e tenete presente che i recenti malintesi si chiariranno nei prossimi giorni e settimane. Amore: in coppia, la comunicazione non è il punto forte della giornata, l’orgoglio potrebbe giocare un brutto scherzo. Cambiate atteggiamento. Soli: affascinanti ma mancate di diplomazia. Così fate scappare chi vi corteggia.

Oroscopo 7 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio in Ariete, fino al 1 maggio sosterà alle spalle del vostro segno. Nelle prossime settimane, esaminerete i progetti, lavorerete dietro le quinte e smetterete di rimuginare. Guardate la vita in modo leggermente diverso e raccogliete informazioni perse in passato, forse perché troppo occupati per notarle. Riguardo le questioni di denaro, è un buon momento per pensare fuori dagli schemi e trovare soluzioni e idee creative. Il progresso ora è a portata di mano. Amore: in coppia, oggi siete un po’ agitati ma esprimerete i vostri sentimenti e lo farete in modo dolcissimo. Soli: con la sicurezza in voi stessi di cui siete dotati, farete il primo passo, soprattutto se navigherete su un sito di incontri.

Oroscopo 7 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio rientra in Ariete, fino al 1 maggio, e fa brillare la vita sociale, promette incontri stimolanti, divertenti, avrete l’opportunità di stringere nuove amicizie. Avrete nuove idee e riceverete delle informazioni, sarete spinti a esplorare nuovi territori. Per quanto riguarda un progetto personale o di lavoro, vi sentirete pronti a riprenderlo da dove eravate rimasti. Se avete avuto qualche incomprensione è un ottimo momento per tendere la mano e riannodare i legami. Amore: in coppia, mostrate al partner che siete in grado di discutere di argomenti spinosi senza arrabbiarvi! Soli: sarete voi a stabilire le regole del gioco. Siete fortunati, poiché una persona che desidera flirtare, accetterà di giocare.

Oroscopo 7 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio torna in Ariete, nel vostro settore della carriera e vi spingerà a entrare in contatto con persone influenti che potrebbero essere d’aiuto a concretizzare le ambizioni o a raggiungere un obiettivo personale. Anche i social media potrebbero essere un valido mezzo per promuovere le vostre abilità, il talento. Fino al primo maggio, potreste inoltre sentirvi pronti a esplorare le vostre idee non convenzionali o atipiche che tuttavia nel tempo faranno arrivare ottimi risultati. Ariete: in coppia, su alcuni punti non sarete d’accordo, in particolare per quanto riguarda il quotidiano. Cercate di sdrammatizzare. Soli: il malumore non rende facili le conversazioni. Queste ultime potrebbero prendere una piega aspra.

Oroscopo 7 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Mercurio torna in Ariete, per il vostro segno è una transito eccellente, sarete soddisfatti dei risultati che otterrete nel lavoro, in particolare grazie alla creatività. Ma i complimenti che riceverete non riguarderanno solo il lavoro ma anche la vostra immagine, il fascino, il modo in cui vi esprimerete. Più in generale avrete la possibilità di viaggiare, provare opportunità e interessi di buon auspicio per il futuro. Nei prossimi giorni un incontro si rivelerà molto significativo. Amore: in coppia, atmosfera molto romantica, esprimerete di più i vostri sentimenti, il che rafforzerà il legame e favorirà momenti appaganti. Soli: utilizzerete il potere di seduzione per mostrare a chi vi corteggia tutta la sensualità.

Oroscopo 7 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il ritorno di Mercurio in Ariete – fino al 1 maggio – è il momento giusto per esaminare quelle questioni che esauriscono le vostre risorse, anche in termini di tempo ed energia. Ciò sarà d’aiuto a individuare i vostri punti di forza e come sfruttarli. Il pianeta accentua il vostro senso critico e con alcune persone potreste essere un po’ aggressivi. Sarete alla ricerca della perfezione e noterete immediatamente ciò che non va. In ogni caso, evitate di spaccare il capello in quattro! Amore: in coppia, atmosfera armoniosa, con il partner vivrete momenti dolcissimi, avrete mille reciproche attenzioni. Soli: un grande incontro d’amore cambierà la vostra vita. Uno sguardo basterà a rivoluzionare tutto!

Oroscopo 7 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il ritorno di Mercurio in Ariete, fino al 1 maggio, torna la chiarezza riguardo alle relazioni personali e di lavoro: attraverseranno una fase positiva, riprenderanno slancio, emergerà l’opportunità per parlare, negoziare e lavorare su dei progetti insieme ad altre persone. Potrebbero arrivare delle notizie, probabilmente positive, di una proposta che risale a mesi fa. Potreste essere stati voi oppure vi è stata fatta un’offerta: se è rimasta lettera morta, ora avrete buone nuove. Amore: in coppia, complicità, risate, piacere, passione, romanticismo e felicità con la F maiuscola. Soli: una persona sarà attratta in modo irresistibile dal vostro fascino ma non vi lancerete, per ora osserverete, prenderete del tempo.

Oroscopo 7 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Dopo una fase in moto retrogrado, Mercurio rientra in Ariete – fino al 1 maggio – nel vostro settore dello stile di vita, del benessere, del lavoro. Potreste voler cambiare qualcosa nell’organizzazione, nel modo di lavorare. Deciderete ad esempio, per ragioni pratiche o perché avete bisogno di più tempo libero per voi, di modificare le abitudini quotidiane così da svolgere impegni e responsabilità e semplificare la vostra vita. Se avete dei progetti ora riprendono slancio! Amore: in coppia, la Luna in Leone vi permette di brillare, di ri-conquistare con sicurezza il cuore del partner. E’ il momento di approfittarne. Soli: contattate gli amici e uscite: troverete benessere ed energie per ripartire alla conquista.

Oroscopo 7 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il ritorno di Mercurio in Ariete – sosterà fino al 1 maggio – oltre che dotarvi di ottimismo vi spingerà a prendere in considerazione strade insolite o opportunità atipiche così da poter progredire in vari settori della vostra vita, lavoro compreso. Avrete idee nuove e radicali mirate a permettervi di imboccare diversi percorsi più in linea con la vostra esperienza e le competenze. Sebbene alcune opportunità o idee inizialmente potrebbero sembrare un po’ folli, andranno seguite. Amore: in coppia, una splendida serata, è possibile che stravolgerete la routine. Non vi diremo di più… Soli: uscite, accettate gli inviti! I pianeti promettono un incontro con una persona speciale e scatterà un’attrazione!

Oroscopo 7 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il ritorno di Mercurio in Ariete, vi rende ipersensibili e un po’ permalosi. Lavoro o vita privata prenderete di traverso qualsiasi semplice commento, anche il più innocente. Poiché sarete nervosi, amplificherete tutto! Soprattutto con le persone care quando si tratterà di esprimere le vostre opinioni lo farete cercando di imporvi. Cercate al contrario di trovare un compromesso che vada bene a tutti, soprattutto se siete sul punto di realizzare un progetto riguardante la casa. Amore: in coppia, la passione è al top, i sentimenti sono intensi. Altro che solita routine, in programma c’è ben altro… Soli: voglia di amare ed essere amati. Sfruttate gli incontri romantici senza pensare al domani. Vivete il presente!

Oroscopo 7 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il ritorno di Mercurio in Ariete, positivo per il vostro segno, nel vostro settore della comunicazione, gli intoppi e i ritardi che hanno messo a dura prova la vostra pazienza scompariranno e potrete riprendere con successo una o più negoziazioni che si erano bloccate e avere in questo modo la possibilità di rimettere in sesto il budget. Le conversazioni di lavoro o personali si snoderanno con maggiore chiarezza, senza intoppi e sarà facile raggiungere un accordo. Amore: in coppia, in splendida forma e motivati ad agire per migliorare la relazione, abbattere quei muri che impediscono di evolvere. Soli: è una giornata in cui sarete molto corteggiati/e e l’intuito vi aiuterà a fare la scelta giusta.

Oroscopo 7 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il ritorno di Mercurio in Ariete, fino al 1 maggio, annuncia la fine dei ritardi nelle finanze e, al contempo rappresenta un invito a fare un po’ di pianificazione, considerare dei modi per risparmiare denaro riducendo le spese. Potrebbe trattarsi di piccole cose ma una volta eliminate faranno una differenza sostanziale. Nel quotidiano fare meno di qualcosa vi permetterà di spendere una somma di denaro per una vacanza o l’acquisto di un oggetto che desiderate da tempo. Amore: in coppia, il barometro dell’amore è sul bello/stabile. La relazione si sta muovendo nella giusta direzione. Soli: avete la possibilità di fare un incontro romantico memorabile. Siete pronti a dare il via a una nuova storia.