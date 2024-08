L’oroscopo del 8 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 8 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Avvertite il desiderio di contattare un vecchio amico o un collega che non sentite da tempo? Qualunque sia il motivo per cui vi siete allontanati, entrate in azione: avrete parecchie cose da raccontare dall’ultima volta che vi siete parlati e se avevate litigato, il buon aspetto Luna-Plutone rappresenta un’eccellente opportunità per appianare la situazione. In generale, oggi siete ottimisti, curiosi e la vita sociale brilla: è un ottimo momento per stringere nuove relazioni anche professionali, potrebbero arrivare delle occasioni di lavoro fortunate. Amore: in coppia, se nella relazione circola un po’ di noia oggi avete la possibilità di dare nuovo slancio. Trovate gli argomenti giusti, pianificate una gita romantica. Il partner vi seguirà a occhi chiusi. Soli: fate attenzione: a forza di voler trovare la persona perfetta rischiate di perdere tempo. Siate pazienti. .

Toro (22 aprile-20 maggio)

Se avete la sensazione di non fare progressi, di trovarvi di fronte a numerose difficoltà, mantenete la calma e tenete presente che è una giornata in cui siete in grado di attirare persone e situazioni d’aiuto a fare passi avanti e che potrebbero persino ispirare un nuovo obbiettivo da raggiungere. L’opportunità di collaborare o mantenere i contatti con qualcuno potrebbe far emergere alcune delle vostre qualità fino a oggi rimaste inespresse. Potrebbe essere l’inizio di un percorso che vi cambierà e vi permetterà di realizzare il vostro vero potenziale. Amore: in coppia, se avete sbagliato chiederete scusa sperando di essere perdonati. Ma il partner non cadrà tra le vostre braccia e non reagirà alle parole dolci. Soli: una persona che vi corteggiava svanirà nel nulla. Oltre alla delusione, la cosa che vi dispiacerà è che non vi abbia dato uno straccio di spiegazione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un bel mercoledì: iniziate la giornata di buonumore e forse perché sapete che ad attendervi c’è qualcosa di piacevole. Potreste ad esempio, aver programmato un’uscita con alcuni amici e sapete che trascorrerete bei momenti. I pianeti annunciano due giornate brillanti, vivaci soprattutto se entrerete in contatto con persone nuove: qualsiasi incontro avrà il potere di farvi vedere le cose da un’altra prospettiva ed essere entusiasti rispetto a nuove possibilità. Ma non solo la vostra visione unica sulle questioni accentua il vostro fascino, il magnetismo! Amore: in coppia, nella relazione sono presenti armonia e tanto amore. Soli: se avete avuto una storia d’amore che si è chiusa in modo doloroso, le ferite si stanno gradualmente rimarginando e iniziate a pensare che la vita a due può, nonostante tutto, essere ancora un viaggio dolce ed emozionante.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Bilancia accentua la vostra sensibilità, potrebbero riemergere vecchie ansie ma evitate di rimuginare poiché non servirebbe a nulla. Al contempo, lavoro o vita privata, non dovete indossare il carapace per timore che gli altri vi aggrediscano e, da parte vostra, non provocateli! In caso contrario, non dovrete stupirvi se reagiranno. Potreste essere convinti – sbagliando – che una persona sia contro di noi. Evitate, dunque, di essere eccessivamente reattivi e prima di scattare come molle, trasformare tutto in un dramma, riflettete. Amore: in coppia, vorreste stare un po’ per conto vostro ma il partner la penserà diversamente. Affinché capisca le vostre esigenze dovreste essere più espliciti. Soli: se non incontrate l’amore, vietato scoraggiarvi: da qualche parte, non molto lontano, c’è sicuramente una persona che aspetta soltanto voi.

Leone (23 luglio-23 agosto)

In programma avete un incontro importante o dovete affrontare una conversazione delicata oppure avete bisogno di chiedere un aiuto? Evitate che l’inquietudine prenda il sopravvento poiché con la Luna in Bilancia nel vostro settore della comunicazione, direte le cose giuste al momento giusto e tutto andrà alla grande. L’atteggiamento migliore è quello di mostrare un buon equilibrio, evitare di trasmettere la vostra ansia: ed è nel vostro interesse se non volete che l’altro/a, anche se si tratta di un amico, si senta messo sotto pressione. Amore: in coppia, è una giornata romantica, concedetevi la possibilità di essere felici, di distrarvi insieme al partner. È tempo di guardare al futuro. Soli: deciderete di moltiplicare gli incontri, scommetterete molto sul fascino, sul sex appeal e potreste innamorarvi, ricambiati, forse di una persona più grande di età.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

I transiti odierni accentuano la vostra vitalità, la creatività e potreste avere il desiderio di impegnare le energie in vari progetti. Che si tratti di un hobby o di uno sport competitivo, potreste scoprire delle abilità e dei desideri fino a oggi rimasti chiusi in un cassetto. Su un altro piano: con la Luna in Bilancia potrebbe entrare una somma di denaro ma al contempo sul fronte finanze occhio alle spese impulsive: siete più generosi del solito e difficilmente saprete resistere di fronte a un oggetto che siete sicuri piacerà a una persona cara. Amore: in coppia, se non avete gli stessi sogni del partner, non ne fate una tragedia. La complicità e l’amore sono sufficienti per mantenere un buon equilibrio nella relazione. Soli: è una giornata favorevole ai nuovi incontri romantici, dunque concedetevi qualche piacere inedito e andate incontro alle novità.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto a Plutone in Acquario: se siete incerti, esitanti, avete delle difficoltà a esprimervi, che si tratti di lavoro o vita personale, trovate il modo per sentirvi più forti e determinati, sicuri di voi stessi. Ad esempio, apportando qualche piccolo ma originale cambiamento nel look o facendo leva sui vostri punti di forza, le qualità: chi vi circonda vi apprezzerà più del solito. E’ una giornata importante per studiare delle strategie, fare passi avanti nei progetti futuri ed evitare di mandarli all’aria con iniziative basate sulla paura. Amore: in coppia, una conversazione sincera con il partner avrà il potere di chiarire eventuali malintesi. Soli: l’atmosfera profuma d’amore, siete sul punto di vivere una bella storia con una persona che potrebbe far parte del vostro mondo lavorativo. Vivrete splendide e inedite emozioni!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Bilancia alle spalle del vostro segno è una giornata in cui avvertirete il bisogno di stare un po’ per conto vostro. Potreste ricevere una risposta positiva a una questione di lavoro o di affari ma, chissà per quale oscuro motivo, farete i misteriosi. Perché non dire semplicemente che è arrivata la risposta che aspettavate? E’ noto che al vostro segno piace parlare poco delle situazioni personali, pensate che vi appartengano e che abbiate la possibilità, in questo modo, di assaporarle con piacere. Ma ricordate che gioia condivisa è gioia doppia. Amore: in coppia, se il partner farà un piccolo commento spiacevole nei vostri confronti cercate di non trasformarlo in una dramma. Soli: mostrare la vostra fragilità, parlare apertamente delle emozioni a una persona che vi attrae, non è dare prova di debolezza ma esattamente il contrario!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Bilancia e Plutone in Acquario sono in armonia con il vostro segno: potete sfoggiare il lato più affascinante della vostra personalità, ovvero quello che, lavoro o vita privata, vi mette in grado di sedurre praticamente l’universo mondo. Come il Gemelli, avete più sfaccettature che esprimete in base all’umore del momento o alle persone che incontrate: siete affascinanti o, al contrario, totalmente indifferenti il che, per gli altri, è il peggior insulto. Ma oggi, siete in vena di affascinare, il che vi permetterà di stringere nuove e utili relazioni. Amore: in coppia, se circola qualche turbolenza è necessaria una messa a punto per ritrovare l’intesa. Dovrete parlare con franchezza. Soli: avvertite il bisogno di staccarvi dai social network e vivere nel mondo reale. All’amore versione 2.0 non ci credete più! E spinti dagli amici, moltiplicate le uscite.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Bilancia, oggi potreste trovarvi di fronte a una scelta ma non sarà facile, non saprete che pesci prendere. Non è escluso che dobbiate riconciliarvi con una persona che si è offesa per qualcosa che avete detto o fatto… Ma non sarà semplice poiché il vostro è un segno molto orgoglioso! Ed è proprio questo atteggiamento che spesso vi impedisce di fare il primo passo, di andare incontro agli altri quando invece sarebbe la cosa più semplice del mondo. Il punto è che volete, anzi pretendete, che a muoversi per prima sia l’altra persona. Amore: in coppia, sebbene la routine e i problemi quotidiani incidano sull’atmosfera, la situazione migliora: esprimete i sentimenti al partner, fate evolvere la relazione! Soli: potreste prendere una cotta ma la persona che vi attrae può essere già impegnata o non ricambiare il vostro interesse.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Bilancia circola buonumore, oggi rimuginate di meno, siete più rilassati, in sintonia con chi vi circonda e con voi stessi. E’ inoltre il momento giusto per concretizzare alcuni progetti, raggiungere degli obbiettivi di lavoro o personali per cui evitate di rimandare ed eventualmente, se arrivano, accettate le offerte di aiuto. Il buon aspetto Luna-Plutone annuncia inoltre la possibilità di firmare degli accordi, ricevere delle proposte d’affari o di lavoro oppure, più semplicemente, di avere una vita sociale più attiva, ricca di incontri nuovi e stimolanti. Amore: in coppia, nella relazione circola allegria, l’amore è reciproco e siete entrambi ottimisti, motivati a far evolvere il legame. Soli: più sicuri di voi, più simpatici e gli altri, compresa una persona che vi attrae, lo avvertono chiaramente. C’è l’alta possibilità che darete il via a una storia d’amore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Volete mantenere armoniose le relazioni di lavoro o personali? Cercate di essere diplomatici e pazienti. Per dare il meglio di voi stessi, fate leva sulla vostra naturale generosità e benevolenza: senza risparmio di tempo ed energie e senza aspettarvi nulla in cambio. Sarete ripagati con gli interessi. Su un altro piano: se dovete collaborare un progetto o portare avanti uno vostro, oggi potreste sentirvi poco disposti a impegnarvi. In questo caso, fermatevi e concedetevi una pausa: non dovete essere troppo esigenti con voi stessi. Amore: in coppia, nella relazione circola armonia. Non mancano piccoli battibecchi ma niente di serio tornerà subito il sereno. Soli: come pensate di riuscire a conquistare una persona se voi per primi non credete nel vostro fascino? Mancanza di fiducia in voi stessi o paura di fallire non vi permetteranno di fare passi avanti.