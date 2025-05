Cosa dice l’oroscopo dell’11 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 11 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Che si tratti di lavoro o vita personale, se con un’altra persona vi è difficile andare d’accordo potreste provare frustrazione. Non solo, il bisogno di dire ciò che vi frulla nella mente potrebbe essere molto forte ma vale la pena voler vincere a tutti i costi. Un commento tagliente potrebbe avere delle pessime conseguenze. Anche se un compromesso oggi vi sembra impossibile, tra qualche giorno potreste trovarlo. Amore: in coppia, potreste essere inquieti ma è solo il bisogno di rinnovare la relazione. Una piccola sorpresa, riaccende la complicità. Soli: volete essere scelti, non solo notati. Un incontro può accendere forti emozioni ma non correte.

Oroscopo 11 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Il desiderio di migliorare la vostra vita oggi è forte soprattutto per quanto riguarda le questioni familiari o domestiche e le persone care. Al riguardo potreste essere dunque spinti a introdurre dei cambiamenti che saranno la base perfetta per progredire in altri ambiti della vita, per raggiungere un obbiettivo di lavoro che avete in mente. E grazie alla ferrea determinazione, ci riuscirete, passo dopo passo ci riuscirete! Amore: in coppia, desiderate la stabilità, ma non la monotonia. Oggi una semplice attività condivisa può trasformarsi in una coccola per entrambi. Soli: qualcuno vi osserva da tempo e aspetta un vostro segnale. Fatevi avanti!

Oroscopo 11 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Diciamo subito che non sarà una domenica di tutto riposo: finché non avrete portato a termine la lista di cose da fare, sarà difficile godere di un po’ di relax. Tuttavia mentre concludete i compiti, gli impegni, risolvete le questioni lasciate in sospeso durante la settimana, pensate anche a prendere cura del corpo ovvero seguite un’alimentazione sana. Una volta liberi, uscite e frequentate persone che vi fanno stare bene. Amore: in coppia, occorre chiarezza. Se qualcosa vi pesa, ditelo con garbo. Il partner ha bisogno di capire, non di interpretare. Soli: siete affascinanti, con la parlantina sciolta, ma oggi colpite con il silenzio: può essere magnetico.

Oroscopo 11 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Scorpione nel vostro settore creativo e del divertimento, questa domenica rappresenta un invito ad avere un approccio ludico a gran parte della giornata. Al contempo, potreste trovare la soluzione dei problemi riguardanti gli affari, le questioni finanziarie e di tipo pratico: avete ottime idee! Inoltre, ci sono buone probabilità che le persone siano pronte a collaborare e trovare un accordo. Amore: in coppia, reciproca tenerezza. Piccoli gesti, attenzioni sincere: basta poco per sentirsi amati e desiderati. Soli: siete prudenti. Una nuova conoscenza può toccare corde profonde: ascoltate, osservate, senza fretta.

Oroscopo 11 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Scorpione, è una domenica in cui prendervela comoda, trascorrere la giornata privilegiando il riposo, il relax nel comfort della vostra casa. Tuttavia, se ultimamente vi siete sentiti trascurati dalle persone care, potrebbero essere presenti delle frustrazioni, essere irritati rischiando di rovinare la fine del week-end. Evitate di esplodere e chiedete invece con gentilezza ciò di cui avete bisogno. Amore: in coppia, meno orgoglio, più ascolto. Anche chi vi ama ha bisogno di sentirsi speciale. Soli: C’è chi vi guarda con occhi ammirati ma voi siete distratti. Fermatevi, osservate chi vi circonda. Potrebbe essere più di semplice flirt.

Oroscopo 11 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Scorpione nel vostro settore della comunicazione, è una domenica in cui non vi annoierete, sarà una giornata divertente. Le conversazioni con chi vi circonda saranno interessanti, non ultimo riguardo al futuro, potreste stringere una nuova e splendida amicizia o, visto che la curiosità è al top, fare una scoperta affascinante. Potreste infine aver voglia di liberarvi da una cattiva abitudine. Amore: in coppia, la giornata invita al dialogo. Affrontate ciò che rimandate da troppo tempo: con delicatezza ma senza filtri. Soli: un incontro stimolante può far breccia nel vostro cuore. Mollate le difese, nascerà un nuovo amore.

Oroscopo 11 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una domenica in cui godere dei piaceri che offre la vita! L’unica accortezza è quella di non spendere troppo. E’ un buon momento per valutare se le vostre abitudini di spesa sono sostenibili e quale impatto ha la vostra vita sociale sul budget. Potete comunque divertirvi senza per questo spendere un occhio della testa… Evitate infine di fare solo ciò che è un piacere per gli altri ma forse non per voi! Amore: in coppia, cercate un equilibrio tra dare e ricevere. Se non c’è, parlate: il partner può sorprendervi con una nuova dolcezza. Soli: conquistate chi va oltre le apparenze. Una nuova conoscenza può trasformarsi in una storia profonda e intensa.

Oroscopo 11 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna nel vostro segno, oggi proverete piacere, vi divertirete a stare insieme – o semplicemente telefonare – ad amici e familiari: le conversazioni avranno il potere di rafforzare i legami. E’ un’ottima domenica per stare in compagnia delle persone a cui volete bene! Se inoltre avvertite il bisogno di chiarire una situazione, non dovete tacere ma parlare sinceramente. In serata, potreste aver voglia di concedervi una gratificazione: fate pure. E senza sentirvi in colpa. Amore: in coppia, la passione è al top ma fate attenzione ai giochi di potere. Soli: potreste essere attratti da chi, con discrezione, riesce a capire le vostre emozioni. Lasciate che si avvicini.

Oroscopo 11 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Scorpione sosta alle spalle del vostro segno, ritagliate del tempo per rilassarvi. Un po’ di auto coccole vi faranno un gran bene. Al contempo, avvertite il forte bisogno di maggiore equilibrio nel programma quotidiano, nel lavoro e con chi condividete le vostre giornate. Grazie a Marte in Leone, a vostra disposizione avete una splendida energia per risolvere i problemi riguardanti il lavoro. Amore: in coppia, una piccola fuga può riportare gioia e intesa. Ridete insieme alla dolce metà. Soli: desiderate storie vere e non a metà. Un incontro stimolante può trasformarsi in qualcosa di più a patto che sarete pronti a mollare lo scetticismo.

Oroscopo 11 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Scorpione nel vostro settore della vita sociale, delle amicizie, annuncia una domenica piacevolmente movimentata, in programma ci sono molte uscite e belle prospettive, a patto che avrete voglia di accettare. Non è escluso infatti che vorrete trascorrere la maggior parte la giornata nel comfort della casa. Fate un piccolo sforzo e uscite non ultimo per stringere nuove relazioni. Amore: in coppia, il bisogno di concretezza va bilanciato con calore e presenza. Un gesto affettuoso oggi vale più di mille buoni propositi. Soli: un invito inatteso o una persona fuori dai vostri soliti criteri di scelta potrebbe colpirvi. Aprite il vostro cuore.

Oroscopo 11 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una domenica in cui potreste essere incerti se giocare sul sicuro o lanciarvi nel rischio. Una parte di voi, infatti, non vede l’ora di cambiare una situazione e provare qualcosa di inedito. L’unica scelta da fare è seguire l’istinto: se vi dice “procedi”, fidatevi. Al contempo, potrebbero nascere dei problemi nelle relazione care e anziché litigare, per stemperare le tensioni se necessario stabilite dei limiti. Amore: in coppia, sulla relazione non ci sono nuvole ma se volete far passare un messaggio esprimetevi con tenerezza. Soli: desiderate un incontro diverso, più intrigante. E’ possibile un’attrazione irresistibile e perderete la testa.

Oroscopo 11 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Grazie alla Luna in Scorpione è una domenica in cui siete di buon umore e avete la possibilità di appianare i contrasti con chi vi circonda, scendere a patti o esprimervi in modo più eloquente. Amici e familiari apprezzano il vostro punto di vista, l’intelligenza, l’intuito, il senso di equità e l’ imparzialità. È una buona giornata per risolvere un problema ma solo se lo affronterete con pazienza. Amore: in coppia, l’amore oggi è fatto di gesti semplici: cucinare insieme, una carezza, un silenzio condiviso. La poesia è nei dettagli e voi lo sapete bene. Soli: un piccolo segnale dal destino può aprire una porta. Abbiate il coraggio di bussare…