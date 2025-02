Cosa dice l’oroscopo del 8 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 8 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La giornata si apre con la dissonanza tra la Luna in Cancro e Venere nel vostro segno: l’aspetto potrebbe scatenare sbalzi d’umore e spingere a entrare in contatto con le vostre emozioni. Potreste essere un po’ meno socievoli rispetto agli ultimi giorni, poiché i passaggi odierni accendono il desiderio di trascorrere del tempo con i familiari, con persone care legate al vostro passato. Amore: in coppia, dedicherete più tempo alla dolce metà. Questi momenti intimi vi permetteranno di sentirvi al sicuro e di affrontare tutto il resto. Soli: se avete discusso con qualcuno vorreste fare il primo passo. Ma non è così semplice, il timore è quello di essere respinti.

Oroscopo 8 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Se in questo momento avete in cottura nuovi progetti, nuovi interessi cercate di procedere senza fretta. Con l’assetto astrale attuale togliendo il piede dall’acceleratore avrete la possibilità di esaminare degli aspetti che porteranno a una svolta e ciò cambiare in meglio la vostra situazione. Calma, dunque, e tenete presente che le persone care sono pronte a offrire il loro sostegno. Amore: in coppia, con i passaggi odierni potreste avere una percezione distorta e pessimistica delle cose. Sarà difficile mantenere il controllo. Rimanete zen. Soli: fate attenzione a non offendervi per qualsiasi piccola cosa e reagire in modo eccessivo con chi vi corteggia.

Oroscopo 8 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I pianeti puntano i riflettori su alcuni aspetti della vostra vita che ultimamente avete trascurato, non ultimo anche le finanze e che oggi dovrete sistemare. Potrebbe riemergere un problema del passato ma avrete nuove informazioni, ciò sarà d’aiuto a risolvere le cose. Con la Luna in Cancro è probabile vi concederete un regalino ma la dissonanza con Venere non ne trarrete il piacere che vi aspettavate. Amore: in coppia, puntate sul senso dell’umorismo e sarà un sabato top! Il partner vi seguirà a occhi chiusi… Soli: l’umore è un po’ mutevole ma saprete come reagire: affascinerete chi vi circonda con una battuta umoristica. E pochi/e vi resisteranno!

Oroscopo 8 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Venere in Ariete: il transito vi rende ipersensibili, scatena discussioni con le persone care e forse riguardo il programma della giornata. Non è escluso che vi offenderete per un nulla, un piccola critica e ne farete un dramma. Visto che rischiate di litigare, fino a lunedì cercate di mantenere la calma, meglio ancora trascorrendo un po’ di tempo da soli. Amore: in coppia, rischiate di scatenare qualche battibecco. Non userete mezzi termini… Tiratevi su, non dovete scaricare il malumore sul partner. Soli: è un sabato in cui non accettate consigli da amici o familiari che vedono il male ovunque. E fate bene.

Oroscopo 8 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Cancro sosta alle spalle del vostro segno: cercate di trascorrere un fine settimana tranquillo, lontani dal caos e dal ritmo frenetico del quotidiano. E’ un’ottima giornata per prendere cura di voi stessi e stare in compagnia di persone a cui volete bene ma soprattutto che non tentano di coinvolgervi nelle loro discussioni. Dite no al ruolo di pacieri! Avete bisogno di pace. Amore: in coppia, siete partner perfetti. Avrete un ottimo tempismo, capirete che il partner chiede tenerezza, affetto e tanta complicità. Soli: avrete un approccio originale che potrebbe piacere o meno. Ma almeno saprete cosa aspettarvi. E se funzionerà… top!

Oroscopo 8 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Cancro punta i riflettori sul vostro settore dell’amicizia, della solidarietà, dell’aiuto reciproco. Dedicherete parecchio tempo agli altri e ciò vi renderà felici. E’ noto quanto il vostro segno abbia bisogno di sentirsi utile, dimostrare che siete interessati a chi vi circonda, capire con affetto la situazione che attraversa o quali sono le sue esigenze. Ma ricordate che c’è chi ne approfitta. Amore: in coppia, sintonia perfetta e prenderete in considerazione qualche progetto un po’ “folle”… Soli: un incontro o una buona notizia, in entrambi i casi avrete la sensazione che negli affari di cuore il vento finalmente stia girando a vostro favore.

Oroscopo 8 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Le energie non sono al top ma con la Luna in Cancro ad appesantirvi è il senso del dovere che vi costringe a svolgere comunque compiti e sentirvi responsabili di tutto. Tuttavia sapete bene voi per primi che ritagliare del tempo per riposare e distrarvi è molto importante.. Non è necessario essere sempre in prima linea. Soprattutto dal pomeriggio rilassatevi! Trascorrete la serata in compagnia di amici cari. Amore: in coppia, dopo un risveglio caotico, l’umore migliora e torna la positività. I passaggi rafforzano il sex appeal, con il partner è passione. Soli: i passaggi scatenano malinconia ma la buona notizia è che in serata tornerà la voglia di conquistare.

Oroscopo 8 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Cancro annuncia un fine settimana positivo, avrete voglia di ampliare gli orizzonti ed evadere dal solito quotidiano, cambiare ambiente e forse anche partire per un viaggio. Tuttavia la Luna è in dissonanza con Venere: evitate di stressarvi per cose di poco conto o pensando a manetta a compiti che potreste rimandare. Pianificate una serata tranquilla in casa con le persone care. Amore: in coppia, potreste vivere la relazione con un po’ di distacco e il partner farvelo notare. Per cui, dedicate l’attenzione che merita. Soli: le occasioni di incontro ci sono e dare il via a una storia d’amore è possibile ma dovete metterci del vostro, datevi da fare!

Oroscopo 8 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se oggi o nei prossimi giorni e settimane qualcuno dovesse farvi una proposta, non rifiutate immediatamente. Con Giove in Gemelli che ha ripreso il moto diretto, accettare potrebbe essere molto positivo. Anche se con ciò che vi propongono non avete grande dimestichezza, vale la pena di correre il rischio. Potreste dover imparare qualcosa ma ricordate che volere è potere! Amore: in coppia, anziché dire “ti amo” mattina, mezzogiorno e sera, date al partner la certezza di essere fedeli e di sostenerlo/a in ogni circostanza. Soli: con una persona scatterà un’attrazione di Fuoco – come il vostro segno – sarà calda, passionale, unica…

Oroscopo 8 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Cancro sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali ed è in dissonanza con Venere in Ariete. Avrete degli sbalzi d’umore da tenere sotto controllo, in particolare se un familiare vi sembrerà lunatico o permaloso, vi provocherà e ferirà il vostro orgoglio. Dimostrate che tenete a lui/lei con gesti d’affetto e l’atmosfera tornerà serena, appianerete qualsiasi nervosismo. Amore: in coppia, se per qualche motivo ce l’avete con il partner, oggi parlerete francamente. Ma non ha senso rivangare il passato: per andare avanti, la cosa migliore è spiegarsi. Soli: smettete di pensare alle brutte esperienze. Lasciatele alle spalle, voltate pagina.

Oroscopo 8 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Cancro rappresenta un invito a prendere cura di voi stessi, seguire abitudini salutari: una dieta sana e praticare esercizio fisico. Al contempo, il luminare è in dissonanza con Venere: potreste essere più emotivi del solito, sentirvi stressati, soprattutto se in questi ultimi tempi state vivendo dei momenti di tensione. Per questo, evitate di essere puntigliosi con chi vi circonda. Amore: in coppia, cercate di mantenere disteso il dialogo, non partite in quarta. È raddoppiando le attenzioni che appianerete eventuali conflitti. Soli: un po’ demotivati, cercate dunque di essere amichevoli, originali e aperti, mostrate le vostre qualità.

Oroscopo 8 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una bella giornata, con la Luna in Cancro avete via libera per divertirvi e distrarvi! Tuttavia prima di lanciarvi nella vita sociale, la dissonanza con Venere rappresenta un’opportunità per concedervi il tempo indispensabile per riprendere fiato dopo una settimana di lavoro impegnativa e coccolarvi senza provare sensi di colpa. Incontrerete gli amici in serata con uno stato d’animo più rilassato. Amore: in coppia, molto romantici farete al partner delle promesse importanti così da superare insieme qualsiasi difficoltà. E’ grande amore. Soli: è una giornata in cui potreste incontrare l’anima gemella e dare il via a una storia che durerà per sempre…