Cosa dice l’oroscopo dell’8 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 8 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Cancro vi rende più emotivi del solito, un po’ permalosi e molto reattivi: quando vi esprimete dovete stare attenti a non offendere i vostri interlocutori o avere reazioni aggressive. La tendenza odierna sarà quella di prendervela con chi vi circonda mentre invece la cosa migliore sarebbe quella di impegnare le energie a vostro vantaggio- Ad esempio, concentrarvi sulla gestione di questioni lasciate in sospeso. Amore: in coppia, con il partner darete il via a conversazioni positive. In particolare le giovani coppie parleranno del futuro. Soli: non volete una semplice avventura, sperate di incontrare una persona capace di soddisfarvi a tutti i livelli. E uscirete per scovare le opportunità.

Oroscopo 8 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Cancro sosta nel vostro settore della comunicazione ed è un sabato in cui avete voglia di uscire e socializzare. Tuttavia, la Luna è in dissonanza con Venere in Ariete: potreste passare molto tempo al telefono cercando di contattare alcuni amici, ma non avere molta fortuna. Se sono occupati, potreste richiamarli ma sentirvi un po’ frustrati dal loro atteggiamento. Ma potete pur sempre prendere accordi per domani. Amore: in coppia, sensazione di benessere e saprete farne buon uso. Insieme volerete in alto e lontano. Con il partner circola grande sensualità. Soli: vi sentite in grado di fare qualsiasi cosa e ciao ciao cautela. Potreste lanciarvi in una storia senza pensare al domani.

Oroscopo 8 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Cancro sosta nel vostro settore delle finanze: dopo una settimana di duro lavoro il passaggio vi dà il via libera per rilassarvi, spendere una somma di denaro, viziare voi stessi e le persone care. In serata è probabile che annullerete un’uscita con gli amici ma siete pregati di non sentirvi in colpa. I passaggi astrali al vostro segno chiedono di mettere al primo posto il benessere, la cura di voi stessi! Amore: in coppia, sarete propositivi, ma fate attenzione a non imporre nulla. Il partner potrebbe prenderlo, giustamente, come un ordine. Soli: desiderio di libertà e al contempo quello di vivere una storia d’amore seria. Ma è evidente che non è facile conciliare questi due aspetti.

Oroscopo 8 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna nel vostro segno in dissonanza con Mercurio e Venere in Ariete, indica una giornata con alti e bassi d’umore, non è escluso che nel lavoro potreste sentirvi sottovalutati oppure più generale, essere insoddisfatti di ciò che fate. Non è escluso che potreste sentirvi combattuti riguardo a un accordo o a una collaborazione. Da una parte vorreste accettare con slancio ma da un’altra avere dei dubbi: per oggi non prendete impegni. Amore: in coppia, particolarmente efficaci a esprimere ciò che pensate. Se, ad esempio avete qualcosa da farvi perdonare è la giornata ideale. Soli: se fino a oggi non avete osato farvi avanti con la persona che vi attrae oppure dichiararvi, bando all’esitazione!

Oroscopo 8 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Probabilmente siete annoiati dalla vostra situazione e desiderate fare qualcosa per uscire dalla routine e oggi sognate a occhi aperti di vivere nuove situazioni. Ma in questo momento potreste non avere idea di come concretizzare. Non forzate nulla. Trascorrete, ad esempio, il pomeriggio in un luogo in cui di solito non andate oppure dedicatevi a un hobby che vi entusiasma. Amore: in coppia, se avete la sensazione di non avere abbastanza tempo per voi stessi, avete diritto a rimediare senza per questo portare scompiglio nella relazione. Il partner capirà bene questa esigenza. Soli: essere liberi di andare dove volete, non avere responsabilità vi faranno pensare che dopotutto il vostro status offre molti vantaggi.

Oroscopo 8 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con i passaggi odierni se nelle relazioni di lavoro o personali ci sono state tensioni, incomprensioni o emozioni represse è il momento ideale per chiarire così da ripristinare l’armonia e provare leggerezza. Un semplice messaggio o una conversazione sincera potrebbero facilmente colmare il distacco. Più in generale è un’ottima giornata per uscire e socializzare, entrare a far parte di una nuova cerchia di amicizie. Amore: in coppia, comunicazione al top, in compagnia del partner provate un grande senso di benessere, vi sentite compresi e protetti. Soli: ciao ciao alla riservatezza e timidezza: oggi sono in secondo piano, vi adattate a qualsiasi situazione. Non cambiate nulla, siete perfetti.

Oroscopo 8 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Spesso vi impegnate a fare delle cose pensando che sia un vostro preciso dovere ed è un errore. Cercate di eliminare dalla lista quelle responsabilità che non sono vostre, che vi obbligate a sostenere e stabilite dei limiti a chi vi circonda. E’ evidente che dicendo sì potrebbe subentrare insoddisfazione e esporvi allo stress. Essere gentili con voi stessi è importante tanto quanto esserlo con gli altri. Amore: in coppia, con il dialogo cercherete di appianare determinate situazioni. Avete capito che il silenzio non risolve niente, anzi è esattamente il contrario! Si alza un muro di incomprensione. Soli: la persona che vi attrae lancerà finalmente un segnale positivo e ciò vi metterà di buon umore!

Oroscopo 8 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Cancro per il vostro segno ha un messaggio di cui dovete tenere conto: il divertimento, un hobby che vi entusiasma non sono solo cose in più nella vostra vita ma fondamentali. Per oggi date la priorità a tutto ciò che vi regala benessere e gioia. Su un altro piano: la dissonanza tra la Luna e Venere in Ariete, indica che è il momento di prendere delle iniziative e agire riguardo al vostro benessere. Amore: in coppia, emergono delle preoccupazioni domestiche e frenano i momenti romantici. Pazientate, avrete modo di recuperare. Soli: non programmate niente e seguite il vostro leggendario istinto. Potrebbe portarvi verso un incontro d’amore. In ogni caso, lasciatevi andare di più e mollate le paure.

Oroscopo 8 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Un familiare potrebbe avere un atteggiamento scontroso e il fatto disorientarvi. Non sarete in grado di trovare il modo migliore per capire cosa è che lo infastidisce. Evitate di analizzare eccessivamente la situazione e affrontatela apertamente. L’atteggiamento più giusto è quello di chiedere liberamente. Probabilmente scoprirete che deve soltanto risolvere dei piccoli problemi, nulla di così serio di cui preoccuparvi. Amore: in coppia, è tra le braccia del partner che troverete conforto. Insieme vi divertirete a pregustare il fine settimana, due giorni di totale intimità. Soli: i passaggi odierni vi mettono in grado di conquistare, di vivere un’intensa passione! Farete il primo passo senza esitare.

Oroscopo 8 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con i passaggi odierni potreste sviluppare un’ottima idea che vi permetterà di dare il via a un’attività da casa oppure per guadagnare più denaro vendendo oggetti che non vi servono più. Se avete intenzione di iniziare un secondo lavoro, nei prossimi giorni sarete spinti all’azione. Al contempo, non tutti hanno il vostro livello di autocontrollo e qualcuno potrebbe aver bisogno di più pazienza e comprensione. Siate gentili. Amore: in coppia, l’intesa con il partner è perfetta, darete il via a una conversazione seria sul futuro. Non preoccupatevi, tutto andrà bene. Soli: avvertite il bisogno di stabilità e di sicurezza. E’ molto probabile che chiuderete un flirt che non vi porta da nessuna parte.

Oroscopo 8 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui rifletterete molto sui problemi riguardanti il denaro, forse più del necessario. Potreste avere la tendenza a gonfiarli a dismisura e considerarli peggiori di quanto siano nella realtà. Sforzatevi di essere obiettivi. Potrebbe essere solo necessario eliminare qualche spesa superflua, stringere temporaneamente la cinghia ma nel giro di pochi giorni la situazione tornerà alla normalità. Relax! Amore: in coppia, con Venere in Ariete c’è il risveglio del romanticismo, torna la dolcezza dei primi incontri. Il partner sarà pieno di attenzioni. Soli: fascino al top, in serata avrete voglia di divertirvi, moltiplicare gli appuntamenti e le opportunità di incontri. E uno in particolare vi colpirà.

Oroscopo 8 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un bel sabato, cercate di sfruttare i passaggi astrali per distrarvi, divertirvi e stare in buona compagnia. Ovunque andrete il vostro ottimismo sarà contagioso! Le vibrazioni odierne sono ideali per parlare dei vostri progetti, stringere nuove relazioni con persone stimolanti che hanno i vostri stessi interessi. Unica accortezza: evitate acquisti impulsivi o uscite che costano un occhio della testa. Amore: in coppia, trascorrete momenti di puro relax con il partner, conditi da tanto romanticismo! Soli: desiderio di novità, di vivere una passione. E lancerete chiari segnali di interesse a chi vi attrae. Più in generale, vi troverete nel posto giusto al momento giusto per incontrare la persona…giusta!