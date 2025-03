Cosa dice l’oroscopo del 7 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 7 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se siete preoccupati per una questione di lavoro o personale e non pensate ad altro, la Luna in Gemelli rappresenta un invito a parlarne con una persona di cui vi fidate. Prima che nel pomeriggio la Luna entri in Cancro, esprimervi sarà d’aiuto a guardare la situazione in prospettiva e sentirvi positivi. Eviterete di rimanere impantanati nel dubbio e sarete in grado di prendere una decisione. A quel punto sarà chiaro il percorso per trovare un soluzione e risolvere definitivamente. Amore: in coppia, il vero piacere sarà parlare apertamente delle emozioni e dei progetti con il partner, apportare dei cambiamenti positivi. Soli: un incontro potrebbe essere significativo e stimolante. Le conversazioni saranno particolarmente interessanti! Giocate bene le vostre carte.

Oroscopo 7 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Prima di iniziare la giornata di lavoro concedetevi qualche minuto per entrare in contatto con il vostro mondo interiore. Evitate di tuffarvi immediatamente nella lettura delle mail, dei post sui social media e notizie in generale. Visto che la Luna in Gemelli è in dissonanza con Nettuno rischiate di essere un po’ distratti ma in questo modo ritroverete la concentrazione, la motivazione e porterete a termine con successo qualsiasi compito! E stasera con la Luna in Cancro, uscite e divertitevi! Amore: in coppia, siete più che mai protettivi nei confronti del partner ma attenzione a non diventare soffocanti. Soli: conoscersi e apprezzarsi, scoprirsi sono passaggi che contribuiscono a costruire una relazione intima bella e duratura. Indispensabili prima di finire tra le lenzuola.

Oroscopo 7 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se al momento siete coinvolti in qualcosa d’importante è altrettanto importante essere coerenti. La Luna nel vostro segno indica che nel corso della mattinata potreste cambiare idea continuamente e ritardare dunque il progresso. La cosa migliore è prendere una decisione e rimanere saldi, anche se pochi istanti dopo penserete a mille ragioni per cui ritenete di aver sbagliato. Fermezza e andrà tutto bene. Nel pomeriggio con la Luna in Cancro vi sentirete pronti a perseverare con tenacia. Amore: in coppia, il partner accende i vostri sensi, vi piacerà giocare al gatto e al topo. Tra voi regna la fiducia. Soli: sbagliate a pensare che una persona sia solo di passaggio nella vostra vita. Una semplice cotta potrebbe benissimo trasformarsi in una vera relazione romantica.

Oroscopo 7 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se siete alle prese con una decisione di lavoro o personale, non lasciatevi ingannare da alcuni fatti che potrebbero essere fuorvianti. Potreste rimanere intrappolati nei pro e nei contro e finire per girare in tondo. Il cuore sa cosa è meglio per voi. Nel pomeriggio la Luna entra nel vostro segno: seguite l’intuito, tutto ciò che deciderete vi spingerà nella giusta direzione. E stasera concedetevi di rilassarvi in compagnia degli amici cari e/o i familiari o dedicatevi a un’attività che vi appassiona. Amore: in coppia, l’amore è presente, il partner è la vostra boccata d’aria fresca. Insieme esaminerete nuovi progetti. Soli: incontro con una persona veramente interessata a impegnarsi. Oltretutto, vi farà sicuramente riflettere sui vostri desideri. In ogni caso, la storia andrà avanti.

Oroscopo 7 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Luna-Nettuno, in mattinata prendete una pausa dai social media poiché potrebbero esserci dei problemi di comunicazione. Dovreste inoltre evitare di pubblicare dei post poiché rischiate di condividere emozioni di cui in seguito vi pentireste. Nel pomeriggio, la Luna entra in Cancro alle spalle del vostro segno: svolgete quei compiti che non richiedono troppa attenzione e concedetevi una serata tranquilla così da ricaricare le batterie. Amore: in coppia, il lavoro vi impegna molto ma in serata cercate di introdurre nella relazione un po’ di romanticismo. Soli: interessati a una persona, forse diversa da quelle che solitamente vi piacciono. Sarete affascinati e vivrete qualcosa di nuovo. Al contempo, potreste essere contattati da un/a ex ma lo/a bloccherete.

Oroscopo 7 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Gemelli sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni ed è in dissonanza con Nettuno: prima di impegnarvi per raggiungere un obbiettivo personale o di lavoro insieme ad altre persone, assicuratevi di essere tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Se ci fossero delle obiezioni, il passaggio è un’opportunità per parlarne e trovare una soluzione. Tuttavia, la vostra attenzione è più concentrata sugli altri ma è importante far sentire la vostra voce! Amore: in coppia, con il partner mirate entrambi all’armonia. Il posto d’onore oggi spetta alle emozioni, alle dichiarazioni d’amore, ai brividi di passione! Soli: potreste incontrare una persona dolce, amabile. Darete il via a un amore sano, pulito. Vi sembrerà di conoscerla da sempre.

Oroscopo 7 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se avvertite il bisogno di esplorare nuovi percorsi che porteranno fuori dalla vostra zona di comfort, la Luna in Gemelli indica che potrebbe essere un fatto molto positivo! È tempo di fare nuove scoperte, cogliere le opportunità che si presentano e accogliere l’idea di una evoluzione personale. Se qualcosa suscita il vostro interesse, seguitela. Non potete sapere dove vi porterà. Tranquilli, non ci saranno ostacoli e sarà uno splendido viaggio. Amore: in coppia, avete il desiderio di parlare di questioni importanti e non prenderete nulla alla leggera. In ogni caso, evitate di diventare pesanti… Soli: giornata ideale per lanciare inviti, per proporre uscite anche a chi vi attrae. Prendete l’iniziativa e farete centro: potreste dare il via a una relazione importante.

Oroscopo 7 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza tra la Luna in Gemelli e Nettuno rappresenta un’eccellente opportunità per capire definitivamente ciò di cui non avete bisogno e liberarvi dalla zavorra. Nel pomeriggio, la Luna entrerà in Cancro: le conversazioni, personali o di lavoro, saranno molto piacevoli, andrete d’accordo con chi vi circonda e non ci saranno discussioni di alcun tipo. Il transito inoltre accentua il vostro già potente intuito. Ascoltatelo perché vi permetterà di brillare! Amore: in coppia, aspettate il supporto del partner ma sarete delusi. Anziché parlare vi chiuderete in un ostinato silenzio. Soli: se state iniziando una nuova relazione, dubiterete della sincerità della persona. Ripenserete alle storie passate, forse ai tradimenti subiti. Il vostro atteggiamento lascerà l’altro/a sconcertato/a.

Oroscopo 7 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Gemelli in mattinata sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: il passaggio potrebbe comportare molte conversazioni. Potrebbe infatti essere necessario affrontare alcune questioni così da poter prendere una decisione o andare avanti con un’idea. Se volete raggiungere il vostro scopo, ascoltare l’opinione di altre persone potrebbe essere fondamentale. Se qualcuno sarà volutamente vago, fare delle domande mirate, vi eviterà eventuali ritardi. Amore: in coppia, un po’ lunatici, occhio ai vostri sbalzi d’umore, perché potrebbero avere ripercussioni negative sull’accordo con il partner. Soli: un nuovo incontro sarà un balsamo per il cuore, darete il via a un flirt. Il consiglio astrale è quello di vivere alla giornata. Per il momento non impegnatevi.

Oroscopo 7 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Prima di andare avanti con un progetto o un obbiettivo potrebbe essere necessario chiarire con voi stessi cosa state facendo. Se avete intenzione di progredire, la Luna in Gemelli in dissonanza con Nettuno al vostro segno consiglia di approfondire i dettagli di qualsiasi passaggio. C’è la possibilità che vi sia sfuggito qualcosa di importante che in seguito potrebbe bloccarvi. Il tempo trascorso a riesaminare vi permetterà di individuare alcuni errori che potrete risolvere. Amore: in coppia, le parole che direte oggi sia voi che il partner, saranno profonde, e sincere. E nei prossimi giorni qualche sogno potrebbe diventare realtà. Soli: potrebbe esserci un incontro romantico con una persona speciale e questa volta vi sarà difficile scappare…

Oroscopo 7 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza tra la Luna in Gemelli e Nettuno in Pesci, anche se il vostro è un segno che guarda sempre al futuro in mattinata potreste sentirvi bloccati. Forse il raggiungimento degli obiettivi è lento e ciò potrebbe indurvi a dubitare delle vostre capacità. Stop! Evitate i pensieri negativi che rischiano di minare la vostra autostima. Nel pomeriggio la Luna entra in Cancro, nel vostro settore dello stile di vita: il benessere è una priorità, concedetevi qualche coccola. Amore: in coppia, oggi siete un po’ pessimisti: potreste avere la sensazione che il partner sia distratto/a, poco disponibile. Ma senza rendervene conto forse siete voi a prendere le distanze. Soli: è un venerdì in cui non sapete bene nemmeno voi cosa volete… Anche se non è facile, pensate positivo!

Oroscopo 7 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Gemelli può coincidere con una svolta riguardante un progetto familiare. Se dopo una conversazione con le persone care sarete tutti soddisfatti le cose andranno a gonfie vele. In caso contrario dovrete necessariamente cambiare qualcosa, trovare un compromesso. Nel pomeriggio la Luna entra in Cancro e in serata sarà in dissonanza con Mercurio in Ariete: avrete voglia di godere delle cose buone e belle della vita ma evitate di andare oltre il budget stabilito. Amore: in coppia, serata all’insegna della complicità ma non solo: insieme, con calma e amore, affrontate argomenti molto importanti. Soli: credete ancora nell’amore e avete ragione. Se una persona vi sta facendo gli occhi dolci, non resisterete al suo fascino! Lasciatevi andare, non c’è alcun rischio.