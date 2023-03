Oroscopo, amicizia, amore e sesso. Vuoi scoprire se con la persona che ti attrae, o con cui hai una relazione, siete anime gemelle, migliori amici o una coppia disastrosa?

Mese per mese andremo alla scoperta delle affinità tra i 12 segni zodiacali nel loro oroscopo. Precisiamo che per avere indicazioni più attendibili è indispensabile la lettura del tema natale di due persone ma la posizione del Sole e dell’Ascendente – se sai qual è – già offre un’interessante panoramica sulle affinità di coppia. Dopo l’Ariete, il Toro e il Gemelli andiamo alla scoperta del Cancro, quarto segno dello Zodiaco.

Per quanto riguarda l’amore.

E’ un segno d’Acqua governato dalla Luna. Nelle relazioni d’amore è un partner generoso, passionale – anche in camera da letto dove peraltro intuisce i desideri del partner – ma si aspetta che l’altro/a abbia lo stesso atteggiamento. Dare e ricevere vere attenzioni per questo segno è essenziale. La reciprocità è fondamentale. Nella fase del corteggiamento detesta le strategie di conquista, inseguire una persona: quando si ama qualcuno, perché non dirlo subito? Non è raro che il Cancro decida di impegnarsi in una storia nel giro di pochi giorni e anche se è una decisione improvvisa, può durare tutta la vita. Non è fatto per vivere relazioni mordi e fuggi, desidera l’amore vero e duraturo! In coppia è felice, si sente rassicurato e appagato ma attenzione ha un lato molto indipendente e bisogno di tempo per fare le cose da solo. Molto sensibile, pronto a dare tutto alla persona che ama, desidera avere accanto un partner tranquillo che ama trascorrere del tempo in casa con la famiglia. Un consiglio: attenzione alle chele del granchio: quando è infastidito da qualcosa che fai o dici è pronto virtualmente a stringerle con forza e fare male.

Cancro e Capricorno, oroscopo

I segni opposti si attraggono e Cancro e Capricorno formano una coppia che condivide grande tenacia e determinazione. Il Capricorno, segno di Terra, è focalizzato sulla logica, la concretezza, il senso della realtà. Il Cancro introduce nella relazione una carica di intensità emotiva. Quando l’acqua Cardinale del Cancro e la Terra cardinale del Capricorno si uniscono, molti pensano che “non potrebbero essere più diversi” eppure provano una forte attrazione e la relazione resiste nel tempo. Cancro e Capricorno sono entrambi legati alla tradizione e a eventi come festività, anniversari e altre date importanti. Il Capricorno nel Cancro trova dedizione e ama la tenacia del segno d’Acqua. E’ una relazione di successo se c’è un impegno ferreo e un ambiente familiare stabile e tradizionale.

Nell’eros, i due segni fanno scintille! Sono amanti perfetti perché sono entrambi appassionati. Il Capricorno tende a prendere l’iniziativa e ciò piace al sensuale Cancro che a letto non ha problemi a cedere lo scettro del comando. Il segno d’Acqua sa come far rilassare il partner a suon di coccole e massaggi sensuali alla schiena. Aiutano il Capricorno a scatenare il suo lato sensuale. Per mantenere nel tempo una relazione o un matrimonio la chiave è nel rispetto reciproco. Entrambi segni devono dare uguale peso alle esigenze emotive e fisiche di ciascuno, senza far pensare al partner che i suoi valori non sono così importanti. Se riescono a capirlo insieme, la loro storia d’amore può essere meravigliosa.

Cancro e Acquario, oroscopo

All'apparenza non sembrano compatibili ma c'è la possibilità che questi segni possano imparare ad andare d'accordo e godere di una relazione appagante. Il Cancro ha un approccio emotivo alla vita, l'Acquario un approccio originale e non convenzionale. Il segno d'Acqua spesso si ritira nel suo carapace mentre l'Acquario è estroverso, al segno d'Aria piace ritrovarsi tra amici, avere una vita sociale movimentata. Sia il Cancro che l'Acquario sono ambiziosi e determinati. Vogliono fare a modo loro e a nessuno dei due piace entrare in conflitto. Il Cancro è attaccato al passato, alla tradizione e alla routine mentre l'Acquario trova il tutto abbastanza noioso e inoltre detesta la possessività del Cancro. Se un Cancro e un Acquario riescono a trovare un modo per combinare queste diversità in modo positivo, possono vivere una bella storia. Nell'eros, hanno un approccio diverso. Al Cancro piace un'intimità lenta e romantica perché vedono il sesso come un modo per esprimere un coinvolgimento emotivo. Un Acquario è in genere più distaccato, meno affettuoso e rispetto al Cancro a letto ha bisogno di più varietà, di stimoli, di sperimentare. Il Cancro di solito considera l'Acquario freddo o pensa che sia sbrigativo, mentre l'Acquario ritiene il Cancro un po' appiccicoso. Tuttavia il Cancro può insegnare all'Acquario come le emozioni aggiungono un'intensità unica al sesso. L'Acquario può insegnare al Cancro che il sesso non deve essere solo e sempre seguire le regole. Per mantenere nel tempo la relazione: l'Acquario ha bisogno di muoversi, mantenere la libertà mentre il Cancro vuole restare a casa e costruire una vita stabile. Sotto pressione o in disaccordo, il Cancro si chiude mentre l'Acquario diventa aggressivo. A meno che non ci sia un amore vero e profondo è improbabile che la relazione duri a lungo.

Cancro e Pesci, oroscopo

Dolcezza e sensibilità sono i tratti distintivi della relazione tra Pesci e Cancro. Sono due segni d’Acqua empatici, intuitivi e si capiscono al volo senza quasi parlare. Entrambi sono fondamentalmente tolleranti e comprensivi e il Pesci è stimolato dalle idee del Cancro. Un partner Pesci può aprire gli occhi di un Cancro al mondo della creatività e della spiritualità. A sua volta, la praticità del Cancro può essere una guida, aiutare il Pesci a realizzare qualche idea che altrimenti sognerebbe soltanto. Il Cancro apprezza molto i beni materiali, desidera il comfort e una casa bella e per questo non capire lo stile di vita minimalista del partner. Ma a unirli è la profondità emotiva e ciò rendere la loro relazione molto gratificante.

Nell’eros, tra i due segni c’è grande attrazione, per loro il sesso è coinvolgimento emotivo. La vita sessuale forse potrebbe mancare della scintilla che potrebbe introdurre un segno zodiacale più focoso ma una volta che Pesci e Cancro sono sincronizzati in camera da letto, il sesso è incredibile, lento e sensuale. Il Pesci sessualmente è più disinibito del Cancro ma mostrando tenerezza sarà disposto a sperimentare. Per mantenere a lungo la relazione: sebbene entrambi chiedano molto alla relazione d’amore, il Cancro deve stare attento a non diventare egocentrico soffocando il Pesci con troppe richieste. Il Pesci dovrebbe rimanere con i piedi per terra poiché alla lunga il partner potrebbe stancarsi della personalità poco concreta. Ma per questa coppia è facile trovare un compromesso.