Il 2025 sarà un anno di espansione e nuove opportunità! Giove in Gemelli, fino al 9 giugno, vi spingerà a uscire dalla vostra zona di comfort e a esplorare nuovi orizzonti, sia in ambito lavorativo che personale. Il pianeta della fortuna farà arrivare nuove opportunità nel lavoro, potreste finalmente concretizzare un progetto che avete in mente da tempo. In ogni caso, stimolerà nuove opportunità, specialmente in ambito lavorativo: un progetto a lungo coltivato potrebbe finalmente vedere la luce.

Tuttavia, Saturno in Ariete da fine maggio a fine agosto, rappresenta un invito a mantenere i piedi per terra, bilanciando l’entusiasmo con la prudenza. Altro aspetto importante del 2025: dopo anni passati compiacere le persone, state diventando sempre più consapevoli della necessità di soddisfare i vostri bisogni. In ogni caso non diventate troppo intransigenti con chi vi circonda. il transito di Plutone in Acquario vi spingerà a riflettere sulle vostre priorità. È un anno perfetto per lasciar andare ciò che non vi serve più e abbracciare nuove possibilità con fiducia.

Oroscopo Bilancia 2025: denaro

Le prospettive finanziarie potrebbero essere interessanti. Nel lavoro potreste ricevere offerte vantaggiose o sarete in grado di monetizzare abilmente le vostre competenze. In generale, è un anno in cui potete stabilire una maggiore sicurezza economica. L’armonia nelle finanze potrebbe anche riflettersi nella vita personale, dunque cercate di mantenere un equilibrio tra il lavoro e il tempo per voi stessi e le persone care.

Amore

Se siete soli, l’estate farà arrivare dolci sorprese, incontri emozionanti con la possibilità di nuove storie importanti. Con il fascino attirerete la persona giusta. In coppia, prenderete in considerazione dei passi importanti, ad esempio il matrimonio o un cambiamento di casa. .

Forma fisica

Dal mese di giugno, la forma psicofisica chiederà maggiore attenzione: ascoltate i segnali del corpo e non sottovalutate lo stress. Prendere del tempo per voi, praticare delle attività creative sarà un ottimo modo per ritrovare equilibrio.

Prima decade

Il 2025 si preannuncia un anno di trasformazioni importanti: Plutone in Acquario per tutto l’anno in buon aspetto con la vostra decade rappresenta un invito a mollare vecchi schemi o situazioni del passato poiché il cambiamento sarà liberatorio, in particolare dal 7 luglio all’8 novembre, con Urano in Gemelli. Sfruttate l’energia positiva per avviare nuovi progetti o migliorare la vostra routine. Ma c’è un mano; avrete a che fare con la dissonanza di Saturno in Ariete dal 25 maggio al 1 settembre che frena il vostro slancio e di Nettuno in Ariete dal 30 marzo al 22 ottobre che potrebbe spingervi a essere idealisti o ad avere una visione irrealistica delle situazioni. Fate dunque attenzione e tenete presente che la determinazione e la pazienza supereranno la frustrazione e l’incertezza iniziali e verso novembre riuscirete a concretizzare con soddisfazione ciò che avete in mente.

Seconda decade

Da gennaio e fino al 25 aprile il buon aspetto di Giove in Gemelli fa arrivare opportunità, contatti, successo nella vita sociale e nelle finanze, avrete la possibilità di dare il via a nuovi progetti, di aprire nuove porte con ottimi risultati, ottenere la sperata promozione. Ma non si tratterà solo di fortuna: Saturno in Pesci dal 1° gennaio al 25 febbraio, vi renderà determinati, vi spingerà a portare a termine con costanza che inizierete e, non ultimo, farete le scelte giuste. Il periodo meno esaltante del 2025, sarà dal 24 luglio al 13 settembre, quando Giove sosterà in Cancro e guarderà di traverso la vostra decade. Il transito vi renderà permalosi, un po’ agitati, pronti ad andare oltre i vostri limiti ma senza conseguenze sul piano pratico. Tra il 22 agosto e il 7 settembre sarete di nuovo inarrestabili: riuscirete a imporvi, rivendicare i vostri diritti, a convincere. A novembre, la presenza di Marte in Sagittario vi permetterà di raggiungere un obbiettivo ambizioso. Punterete in alto!

Terza decade

Da gennaio e fino a metà aprile, Marte in Cancro potrebbe farvi sentire un po’ stressati, rendervi impulsivi. Ritagliate degli spazi di relax per evitare tensioni e conflitti nelle relazioni, soprattutto familiari. L’atmosfera sarà di nuovo splendida con l’arrivo di Giove in Gemelli sui gradi della vostra decade, dal 25 aprile al 9 giugno: il pianeta farà arrivare occasioni inaspettate, troverete la soluzione a eventuali problemi, vi sentirete più leggeri. Il settore delle finanze sarà stabile, ma richiederà prudenza nelle spese, soprattutto tra la maggio e la prima metà di agosto, quando Marte in Leone potrebbe spingere a decisioni impulsive. Investite con saggezza e pianificate con lungimiranza. Dal 13 settembre, con Giove in Cancro nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, nel lavoro sarete notati, vi troverete sotto i riflettori e otterrete il successo. L’anno si chiuderà con un clima più sereno, sarete pronti per le nuove avventure che vi aspettano nel 2026.