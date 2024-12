Pronti a vivere un 2025 all’insegna della realizzazione? Saturno nel vostro segno per gran parte dell’anno – tranne dal 25 maggio al 31 agosto, quando farà capolino in Ariete – vi metterà in grado di concretizzare alcuni obbiettivi. Potreste, è vero, dover affrontare alcune sfide ma l’intuito vi farà prendere le decisioni giuste, quelle che vi porteranno verso il successo. Nettuno in Pesci farà un’incursione nel segno dell’Ariete e dovrete tenere in piedi per terra, fare leva sulla razionalità così da non imboccare percorsi sbagliati. Quando vi sentite soli o avete bisogno di consigli chiedete il sostegno ad amici e familiari.

E’ un anno in cui anche Urano per qualche mese cambierà segno: dal Toro ai Gemelli: che si tratti di cambiare casa o allargare la famiglia, i vostri desideri diventano realtà, gli ostacoli verranno superati e aprirete la strada a uno stile di vita più autentico per voi e le persone care. Un’ottima presenza sarà Giove in Cancro – a partire dal 9 giugno – il pianeta farà entrare nella vostra vita un’ondata di gioia, creatività. Vi accompagnerà fino all’estate del 2026: un lungo periodo in cui dovete vivere ciò che vi regala piacere ed entusiasmo (tenendo conto del consiglio di cui sopra sul transito di Nettuno).

Oroscopo Pesci 2025: denaro

Fino a giugno, evitate di spendere e spandere, nelle finanze cercate di essere cauti. Ricordate di stabilire un budget e di non lasciarvi tentare da spese impulsive. In seguito, avrete più margine di manovra: potreste trovare nuove fonti di reddito o fare degli investimenti redditizi oppure migliorare le competenze professionali, che vi permetteranno di aumentare le entrate.

Amore

Soli, da giugno a dicembre c’è la concreta possibilità di incontrare una persona che nella vostra vita avrà un ruolo importante. Siate aperti e pronti a cogliere le opportunità: Cupido scoccherà la freccia! In coppia, c’è il rilancio dell’intesa e della passione, da gennaio a dicembre vivrete splendidi momenti di intimità e complicità. Non è escluso un viaggio romantico – o un progetto – che ravviverà il legame.

Forma fisica

Se nei primi mesi dell’anno, le energie saranno altalenanti, da giugno sarete di nuovo pimpanti ed entusiasti! Dedicarvi a sport acquatici, yoga o meditazione vi permetterà di entrare in contatto con il corpo e la mente. Fino a giugno, potreste scoprire che il riposo e il recupero delle energie sono altrettanto importanti quanto l’esercizio fisico.

ro soccorso e sarete in grado di placare l’atmosfera, allentare le tensioni e rilassarvi. Tra il 21 luglio e il 7 agosto vi impegnerete a tutto campo per realizzare le vostre ambizioni, e tra il 21 ottobre e il 4 novembre impegnerete le energie a disposizione per concretizzare un progetto personale o professionale che avete a cuore.

Prima decade

Una nuova vita! Plutone in Acquario sosta alle spalle della vostra decade e vi spinge a un rinnovamento. Finito il tempo di riflettere, ora entrerete in azione. La splendida notizia dell’anno è la presenza di Giove in Cancro dal 9 giugno al 24 luglio. Siamo d’accordo, non è un lungo periodo ma vi permetterà di vivere momenti di gioia, di veder arrivare tante gratificazioni, ottime opportunità e al contempo rafforza i legami con i familiari. Successivamente, dal 7 luglio al 8 novembre, Urano farà capolino in Gemelli e l’atmosfera sarà un po’ elettrica, a sorpresa potrebbero esserci degli eventi che potrebbero scombussolare il quotidiano. Potreste anche provare il bisogno di un cambiamento ma sapere bene cosa fare. Questo periodo stile montagne russe si placherà alla fine dell’anno, le situazioni e le emozioni torneranno sotto il vostro controllo.

Seconda decade

L’atmosfera pesantuccia del 2024 andrà avanti fino al 25 febbraio ma man mano diventerà più leggera, vi sentirete finalmente liberi di entrare in azione, intraprendere nella professione e nella vita privata e vivere dei giorni gioiosi. Saturno si allontana infatti dai gradi della vostra decade e smetterà di spegnere il vostro entusiasmo, anche se è vero che il transito, sebbene impegnativo, una sorta di cappa di piombo, vi ha permesso di essere più saggi e maturi rispetto alle scelte, alle decisioni. A partire dalla fine di luglio a fine settembre, momento in cui Giove in Cancro guarderà in modo più che benevolo la vostra decade, tornerà dunque l’ottimismo, la voglia di mettervi in gioco. C’è da dire che vi prenderete belle soddisfazioni, sia sul piano personale che professionale.

Terza decade

Al centro del 2025, c’è il passaggio di Saturno sui gradi della vostra decade dal 25 febbraio al 25 maggio e dal 1 settembre al 31 dicembre, con una pausa dal 25 maggio al 1 settembre, quando farà capolino in Ariete. Tranquilli, è noto che quando di tratta del transito di Saturno si scatena inquietudine ma per voi sarà positivo, poiché in buon aspetto con Urano in Toro. Il transito vi dota di autodisciplina, resistenza, apertura mentale e creatività. Avete la possibilità di apportare cambiamenti costruttivi che vi permetteranno di ottenere risultati e riconoscimenti significativi. Il buon senso unito all’estro creativo vi consentirà di correre dei rischi calcolati che aumenteranno le probabilità di successo, anche sul fronte finanze. Dal 13 settembre al 31 dicembre, il bel passaggio di Giove in Cancro in casa e in famiglia promette un’atmosfera affettuosa, di grande serenità, illumina la vita affettiva ma al contempo avrete il fattore fortuna nel lavoro grazie anche al vostro talento e la creatività.