Il 2025 è un anno di trasformazioni profonde! A partire da gennaio avvertirete il forte bisogno di dare una scossa alle situazioni personali o professionali. Saturno vi spinge a fare un lavoro interiore così da superare alcuni vecchi schemi che rappresentano un freno e probabilmente sono motivo di frustrazione. Nel lavoro, alcuni progetti inizieranno a dare i loro frutti, soprattutto a partire dal 9 giugno, quando il munifico Giove entrerà in Cancro, un transito eccellente per il vostro segno! Fino alla fine dell’anno avete inoltre la possibilità di portare a termine progetti lasciati in sospeso, potreste ricevere una promozione o un’offerta sorprendente che vi porterà verso nuove vette del successo.

Plutone, pianeta governatore dello Scorpione – insieme a Marte – trascorre il 2025 in Acquario, nel vostro settore della casa, della famiglia, transito che richiede cautela: sarete molto ostinati, eccessivamente schietti e non vi sarà facile avere un atteggiamento diplomatico o trovare un compromesso e dunque scatenare delle lotte di potere. In generale, le dinamiche della vostra vita domestica potrebbero subire un cambiamento. Potreste traslocare o rinnovare l’abitazione e, volendo, trasformare le relazioni con le persone care ma in modo positivo.

Oroscopo Scorpione 2025: denaro

Nel 2025, potreste scoprire che la vostra capacità di affrontare le sfide finanziarie e di prendere decisioni strategiche è accentuata. Potrebbero esserci opportunità di avanzamento nella carriera che potrebbero influenzare positivamente le finanze. Siate aperti a nuove sfide e chiedete senza timore ciò che meritate. In generale è un buon momento per rivedere le spese e stabilire un budget.

Amore

In coppia, momenti di grande intesa ma al contempo saranno presenti delle sfide che richiederanno comunicazione e comprensione reciproca. Soli: avrete l’opportunità di incontrare persone affini a voi ma sarà importante non premere l’acceleratore. In generale, è l’anno ideale per riflettere su ciò che desiderate davvero in una relazione e per liberarti di eventuali schemi tossici.

Forma fisica

Le energie non vi mancheranno ma dovrete imparare a gestire lo stress e le emozioni, poiché possono avere un impatto sulla salute. Soprattutto nella prima parte del 2025, cercate di mantenere un equilibrio tra mente e corpo. Pratiche come lo yoga, la meditazione o semplicemente momenti di relax potrebbero rivelarsi fondamentali per il benessere generale.

Prima decade

Plutone in Acquario, nel 2025 vi spinge a esplorare nuovi territori interiori, lasciando andare vecchi schemi che non vi servono più e sarete spinti a fare dei grandi cambiamenti nella vita privata o professionale così da soddisfare le vostre aspettative. Sarà un anno di grandi decisioni e avrete la possibilità di concretizzare dei progetti ambiziosi e ridefinire le vostre priorità con determinazione, serietà e senso di responsabilità. In particolare quando Saturno farà capolino in Ariete, dal 25 maggio al 1 settembre, invitandovi a non correre rischi inutili. Contate sulla presenza ultra positiva di Giove in Cancro – tra il 9 giugno e il 24 luglio – per imboccare nuovi percorsi così da ampliare i vostri orizzonti. Dovete credere in voi stessi, affermare le vostre ambizioni. Il 2025 al vostro segno chiede di abbracciare il cambiamento con coraggio: è il momento di rinascere!

Seconda decade

Il 2025 sarà un anno tranquillo, sereno: i pianeti lenti non guardano la vostra decade e dunque avrete la possibilità di fare passi avanti, prendere l’iniziativa senza timore di incontrare ostacoli. Avrete una visione ottimista del vostro futuro. Ma non solo: Saturno in Pesci – da gennaio a febbraio – vi renderà molto produttivi, efficienti, organizzati e vi permetterà di raccogliere – lavoro e finanze – i frutti del vostro impegno. Riuscirete a strutturare i vostri sogni e a renderli concreti, soprattutto nella sfera lavorativa. Dal 24 luglio al 13 settembre, Giove in Cancro sarà in buon aspetto con la vostra decade, il che è garanzia di successo, guadagni ed espansione. Al contempo le relazioni con chi vi circonda, familiari compresi, saranno armoniose, la casa avrà un ruolo centrale: potreste venderla o acquistarla oppure semplicemente renderla più confortevole.

Terza decade

Il 2025 si apre con Urano in Toro in dissonanza nella vostra decade: dal 1 gennaio al 7 luglio e dall’8 novembre al 31 dicembre.- se non già accaduto nel 2024 – sarete spinti a riconsiderare alcune scelte di vita. Saranno due periodi in in cui vi sentirete pronti a mollare ciò che non funziona più, aprendo la strada a una nuova versione di voi stessi, più autentica. Tranquilli, andrà tutto nel verso giusto: dal 13 settembre al 31 dicembre, grazie a Giove in Cancro, troverete un buon equilibrio, risolverete eventuali questioni in sospeso e coglierete le opportunità in arrivo utili ad ampliare il raggio d’azione. Avete anche il sostegno di Saturno, in trigono al segno dei Pesci, Dal 25 febbraio al 25 maggio e dal 1 settembre al 31 dicembre, Saturno in Pesci in buon aspetto con la vostra decade vi permetterà di costruire solide basi per il futuro: avrete la concentrazione e la determinazione per prendere le decisioni giuste con saggezza e rigore. Chiudete l’anno con fiducia: il 2025 si rivelerà un trampolino di lancio verso un futuro più in linea con i vostri desideri più profondi.