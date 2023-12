Il tuo pianeta dominante, Venere, sovrano dell’amore, entra nello Scorpione e nella tua settima Casa di partenariato lunedì 2 dicembre, le stelle incoraggiano la cattiveria.

Nettuno, il pianeta delle illusioni, è diventato retrogrado a giugno. Ora che è diretto, a partire da mercoledì 6 dicembre, è come se tutti fossero una macchina della verità umana. Poiché il pianeta da sogno termina la sua retrogradazione nella tua undicesima Casa dell’Amicizia, potresti sorprendere un amico o un conoscente a mentire su qualcosa di sciocco, come i suoi piani per Capodanno.

Invia messaggi agli altri amici in modo da sentirti supportato e al passo con i tuoi impegni, ma non prenderla sul personale. Nettuno è un pianeta altamente spirituale con un messaggio piuttosto semplice: a volte le persone sono semplicemente degli stronzi.

Martedì 12 dicembre porta una luna nuova trasformativa in Sagittario. Il Sagittario è un segno che sa divertirsi. Le lune nuove offrono una tabula rasa, la possibilità di definire le intenzioni e realizzare quanto sei bravo.

Martedì 12 dicembre inizia Mercurio retrogrado. Non lasciare che ti rovini la serata. Concedi semplicemente un tempo di viaggio extra e perdona le persone che impiegano più tempo del solito per rispondere alle e-mail.

La stagione del Sagittario termina e quella del Capricorno ha inizio giovedì 21 dicembre. Le persone tendono a pensare al Capricorno come a questo segno soffocante e capitalista. Certo, a questo segno di terra piacciono il denaro e la sicurezza. Puoi biasimarli? Ma non solo è problematico presumere che tutti i Capricorno siano avidi maniaci del lavoro,