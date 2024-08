Oroscopo di domani 19 agosto: la settimana parte col piede giusto, qual è il segno più fortunato sul lavoro

Ancora una volta ci sarà un segno favorevole domani 19 agosto: l’oroscopo non ha dubbi, sarà lui ad essere il fortunato.

Ogni qualvolta finisce una giornata e magari questa non è andata proprio come desideravamo, si spererà che la prossima sia nettamente diversa. Si immagina di aver lasciato alle spalle tutto quello che di negativo è stato vissuto e si confiderà in una buona sorte e in un pizzico di fortuna.

Prevedere il futuro ovviamente non è possibile, tuttavia, leggendo il proprio oroscopo del giorno è possibile capire come potrebbe essere l’andamento delle prossime 24 ore. Infondo, lo sappiamo benissimo, che se le stelle non collaborano la strada spianata sarà davvero difficile da trovare.

E quindi, ora che questa giornata sta quasi per terminare la domanda è una sola, come sarà l’oroscopo di lunedì 19 agosto? La risposta lascerà qualcuno con l’amaro in bocca, perché secondo quanto riportato, ci sarà un solo segno che godrà di una ventata di fortuna.

Oroscopo di lunedì 19 agosto: le stelle premiano un segno dello zodiaco che vivrà una giornata molto fortunata

Pur non avendo alcuna certezza e nessuna validità scientifica, l’oroscopo permette di poter anticipare, per somme righe, cosa potrebbe accadere ad ognuno di noi. Tenendo ovviamente conto di tutti i fattori che possono influenzare quanto riportato, è possibile capire se e come le stelle siano favorevoli o meno.

Per quanto riguarda l’oroscopo di lunedì 19 agosto non ci sono dubbi: sarà soltanto uno il segno che vivrà una giornata fortunata e senza intoppi. Non dovrà fare altro che mettersi comodo e aspettare gli eventi.

Ma arrivando al punto, qual è il segno fortunato? Ebbene, cari amici della Bilancia sarete proprio voi ad essere baciati dalle Dea bendata domani. Grazie alla combinazione vincente di Marte, Giove e Mercurio nel vostro segno brillerete di una luce mai vista prima.

Sarete caricati da un’energia che vi mancava da tempo e vi sentirete pronti ad affrontare qualsiasi tipo di sfida. Se siete in vacanza sarà il tempo di staccare i pensieri dal resto e di concedervi il tanto meritato relax. Se invece siete a lavoro, è questo il momento di osare. I frutti non tarderanno ad arrivare anche dal punto di vista economico.

Ovviamente questo è quello che accadrà al segno dei Gemelli, ma per scoprire cosa accadrà a tutti gli altri segni, c’è sempre l’oroscopo del giorno da poter consultare per avere un quadro chiaro e completo.