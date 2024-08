L’oroscopo del 11 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 11 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 11 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ la giornata ideale per fare un passo indietro, esaminare le esperienze presenti e passate così da poter eliminare ciò di cui non avete più bisogno e ritrovare la vostra forza interiore. E’ un buon momento anche per capire come sono evolute le dinamiche nelle relazioni, ovvero quali si sono rafforzate nel rispetto reciproco e quali invece avete chiuso a causa della gelosia, della competizione delle persone o per mancanza di reciproca comprensione. Amore: in coppia, non è la giornata ideale per trovare insieme al partner la soluzione ai problemi del quotidiano. Soli: le idee sono un po’ confuse, la comunicazione non è al top. Occhio a creare divergenze d’opinione.

Oroscopo 11 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Scorpione è in buon aspetto con Venere: il transito rappresenta un invito a divertirvi e distrarvi insieme agli amici e ai familiari e al contempo esprimere apertamente il vostro affetto. E’ possibile che abbiate voglia di dedicarvi anche agli interessi personali o a un hobby e in questo caso sarà importante stare in compagnia delle persone giuste, sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Quelle per intenderci che rendono luminosa la giornata. Amore: in coppia, lo sguardo intrigante del partner la dirà lunga e avrete qualche idea piccantina. Soli: sicuri di voi, farete incontri romantici interessanti che molto probabilmente avranno un seguito.

Oroscopo 11 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Non è una domenica all’insegna del divertimento e della spensieratezza: la Luna in Scorpione sosta nel vostro settore del quotidiano, dello stile di vita e in buon aspetto con Venere in Vergine rappresenta un invito a mettere ordine in casa, portare a termine qualche compito domestico che avete trascurato. Sarà utile a preparare in anticipo la prossima settimana lavorativa. Potreste essere più emotivi del solito ma essere impegnati vi permetterà di non sentirvi giù di corda. Amore: in coppia, sarete costretti ad aprire gli occhi su alcuni problemi che rifiutavate di vedere. Soli: potreste rendervi conto che negli affari di cuore dovete modificare approccio. Provate a cambiarlo.

Oroscopo 11 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una bella domenica, siete di buonumore, comunicate facilmente con chi vi circonda. Per questo, se vi trovate di fronte a una decisione delicata riguardante la casa o la famiglia, la cosa migliore è ascoltare l’opinione delle persone care. Con il buon aspetto Luna-Venere ascolterete con attenzione, spiegherete il vostro punto di vista e direte le parole giuste al momento giusto. Gestirete al meglio la situazione e farete un passo avanti. Fidatevi del vostro infallibile istinto. Amore: in coppia, è arrivato il momento di esprimere i vostri desideri, siete più legati che mai. Soli: un amico/a potrebbe guardarvi con uno sguardo diverso. Forse prova sentimenti più profondi?

Oroscopo 11 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una domenica in cui non dovete sentirvi obbligati a fare i salti mortali per accontentare un familiare o un amico Con il buon aspetto Luna-Venere fatevi pure in quattro ma per voi stessi e non per assecondare le richieste degli altri. E’ il momento di distrarvi così da eliminare qualsiasi tensione, stress o ansia che vi ha pesato di recente! La libertà per voi è fondamentale, dunque assicuratevi di mantenerla in ogni aspetto della vostra vita. Nessun altro lo farà per voi. Amore: in coppia, con il partner oggi siete Bastian Contrario: cercate di tenere sotto controllo le emozioni. Soli: un po’ nervosi, la comunicazione non va. Per oggi è meglio rimandare gli appuntamenti.

Oroscopo 11 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto tra la Luna in Scorpione e Venere nel vostro segno, il fascino è al top e nella vita sociale oggi attirate esperienze o persone interessanti, nuove amicizie ad esempio, con cui avete degli interessi comuni. Al contempo è una domenica in cui non tollerate limitazioni e restrizioni, ma per quanto possiate sentirvi ribelli, non lo farete in modo spiacevole. Non creerete dunque dei problemi nelle relazioni con il mondo circostante. Amore: in coppia, l’amore prende il sopravvento, il romanticismo è al top e forse eviterete di essere testardi… Soli: in vista c’è un colpo di fulmine, oggi Cupido è pronto a scoccare la freccia e potreste fare il Grande Incontro.

Oroscopo 11 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

In generale, che si tratti di peccati di gola o di spendere del denaro, vi controllate abbastanza bene. Ma oggi, altro che moderazione: con il buon aspetto Luna-Venere, avvertite il forte bisogno di concedervi qualche gratificazione e le prenderete dove vi sarà possibile. Fate bene: il vostro senso del dovere anche nei confronti di chi vi circonda fa più che spesso passare in secondo piano il vostro piacere personale, di qualunque tipo si tratti. Amore: in coppia, oggi guarderete il partner con gli occhi del primo incontro! La complicità vi spingerà a vivere una notte romantica e bollente. Soli: cambierete qualche posto che frequentate nella speranza di fare un incontro!

Oroscopo 11 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna nel vostro segno è armonia con Venere in Vergine: il transito annuncia una domenica piacevole, il buonumore, l’ottimismo nonché l’efficienza vi mettono in grado di portare avanti i i progetti personali o eventualmente di lavoro. Al contempo trascorrerete dei bei momenti con i familiari o gli amici e sarete rilassati, totalmente voi stessi e molto simpatici. Diciamo che una volta tanto il vostro senso dell’umorismo velenosetto non offenderà nessuno. Amore: in coppia, è la giornata ideale per appianare eventuali diversità di vedute e guardare insieme nella stessa direzione. Soli: fascino al top! Potrebbe esserci un innamoramento a sorpresa, l’inizio di una storia.

Oroscopo 11 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Scorpione sosta alle spalle del vostro segno e potreste avvertire la necessità di trascorrere la domenica per conto vostro. Visto che è in buon aspetto con Venere, non esitate a parlare chiaramente con chi vi circonda, dicendo che avete bisogno di spazio solo per voi. E’ un buon momento anche per riflettere sulle vostre ambizioni riguardanti la carriera e se le cose non sono andate nel modo da voi sperato, correggere la rotta attenendovi alla realtà. Amore: in coppia, l’atmosfera è un po’ tesa, per non dire elettrica: evitate di parlare di argomenti spinosi. Soli: prima di pensare a una nuova storia d’amore, cercate di ritrovare la sicurezza in voi stessi!

Oroscopo 11 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il buon aspetto tra la Luna in Scorpione e Venere in Vergine annuncia una domenica vivace, piacevolmente movimentata. La vita sociale brilla e avete la possibilità di stringere nuove amicizie con persone che hanno convinzioni, interessi o ideali in linea con i vostri. Oggi avete un vero talento per creare, anche on line, contatti importanti. Se avete pianificato un’uscita con gli amici cari o i familiari tutto andrà come da voi previsto e sarete soddisfatti. Amore: in coppia, darete il via a un progetto, forse un romantico viaggetto a due. Soli: oggi potrebbe esserci una sorpresa romantica, ad esempio il ritorno di un/a ex che avete amato. Come pensate di gestire la situazione?

Oroscopo 11 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Prendere con fermezza delle decisioni riguardanti alcune relazioni personali o professionali, vi permetterà di ottenere maggiore libertà. Nel tentativo di appagare le richieste di chi vi circonda rischiate di trascurare voi stessi e prima che ve ne rendiate conto potreste trovarvi coinvolti con persone, situazioni e impegni da cui sarà difficile prendere le distanze. Spezzate qualsiasi catena che vi fa sentire prigionieri ed eliminate dalla vostra vita qualsiasi peso inutile! Amore: in coppia, splendidi momenti di tenerezza e passione, volete regalarvi reciproco piacere. Soli: se di recente avete vissuto una delusione, oggi avrete la possibilità di amare nuovamente.

Oroscopo 11 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Scorpione in buon aspetto a Venere in Vergine, annuncia una domenica positiva: vi sentirete apprezzati, circondati d’affetto da chi vi circonda e ricambierete con slancio. Gli altri sentono che siete in armonia con voi stessi ed è proprio da questo che nasce il grande e irresistibile fascino. Con questo transito non è escluso che siate sul punto di partire per le vacanze o comunque avrete la possibilità di distaccarvi dalla routine facendo qualcosa di insolito. Amore: in coppia, siete più accomodanti, pieni di saggezza e non fate niente senza il consenso della dolce metà. Soli: sicuri di voi stessi, siete brillanti e non è escluso che oggi nasca una storia importante.