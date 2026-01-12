Il buon aspetto tra la Luna in Scorpione con il Sole, Venere e Saturno, rappresenta un invito a chiedere una mano per raggiungere un vostro obbiettivo. In ogni caso, evitate comportamenti ostinati o peggio aggressivi: con Marte in Capricorno se una situazione personale o professionale scatena forti emozioni, cercate di tenerle sotto controllo. Qualsiasi reazione impulsiva potrebbe ritorcersi contro di voi. Amore: in coppia, è possibile che avvertiate il bisogno di riflettere sul futuro della relazione, sulle vostre priorità, la serenità. Dopo aver fatto il piccolo bilancio dovrete trovare un compromesso. Soli: aspettate un segnale da chi vi attrae. E se prendeste l’iniziativa?

Un’amicizia o una relazione di lavoro con un socio potrebbe rafforzarsi oppure capirete che è il momento di stabilire dei limiti, seppure con gentilezza. Con i passaggi odierni è arrivato il momento di chiarire chi vi sostiene davvero, rappresentano un invito a parlare di qualcosa che da tempo rappresenta un peso. Una volta che inizierete a condividere il problema potrete risolverlo e andare avanti. Amore: in coppia, con Venere in Capricorno circola la perfetta armonia, la dolce metà è molto presente, particolarmente premuroso/a. Soli: una telefonata o un sms inaspettato da parte della persona che vi attrae, vi riempiranno di gioia e smetterete di porvi mille domande.

I passaggi odierni a voi parlano di disciplina, rappresentano un’opportunità per mettere ordine nel quotidiano. Che si tratti di una lista di cose da fare o dare il via a un’abitudine salutare mirata a migliorare il vostro benessere, dovete organizzarvi! Mettete da parte ciò che non è importante e a concentratevi sulle priorità, soprattutto se riguardano la carriera o gli obbiettivi da concretizza nel prossimo futuro. Amore: in coppia, con il partner siete particolarmente esigenti dunque rischiate di esprimere le vostre richieste con un tono della voce molto impositivo. Attenzione ai conflitti. Soli: potreste vivere un’avventura, un flirt ma per oggi non è aria di storie impegnative.

Con i pianeti in Capricorno nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali, è possibile che ultimamente ci siano state delle discussioni accese. Ma oggi una conversazione vi permetterà di chiarire con calma alcune situazioni. Ma non solo: vi sarà facile affrontare gli impegni professionali e sarete entusiasti di elaborare nuovi progetti. Nel lavoro potreste avere delle conversazioni importanti. Amore: in coppia, se ci sono state delle discussioni oggi troverete un compromesso e darete il via a un progetto. Soli: dopo una conversazione romantica, quanto promettente con una persona, nel giro di pochi minuti potreste ritrovarvi tra le sue braccia…

E’ una bella giornata, a patto abbiate un atteggiamento realistico e orientato al futuro. Dovete cercare di riflettere sui vostri bisogni emotivi, riconoscere lucidamente chi avere accanto nella vostra vita e da chi invece allontanarvi. Al contempo in questo periodo potreste sentire una spinta a prendere l’iniziativa riguardo un’idea. Calma, prima di partire in quarta chiedete il consiglio di una persona di cui vi fidate. Amore: in coppia, voglia di ripartire su basi nuove in totale complicità e armonia, asciando alle spalle qualche eventuale errore di giudizio. Soli: è più o meno lo stesso discorso. Avete intenzione di voltare pagina, non pensare più alle recenti delusioni.

Oroscopo 13 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

I giorni scorsi potrebbero essere stati forse difficili, complicati da un punto di vista soprattutto emotivo. Oggi rimarrete piacevolmente sorpresi dalla leggerezza di questo martedì. Sebbene non stiate cercando di affermarvi più del solito, riceverete complimenti e congratulazioni sia nel lavoro che nella vita personale. Cercate di vivere le gioie che arriveranno senza sottoporle con la lente d’ingrandimento al solito controllo. Amore: in coppia, grazie alla relazione, per quanto vi riguarda c’è stata una positiva evoluzione. Ora è tempo di pensare a solidi progetti a due. Soli: pronti a cambiare la vostra situazione sentimentale e un incontro casuale illuminerà la giornata.

Oroscopo 13 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con i passaggi astrali odierni potreste essere spinti a dire ciò che pensate. Tuttavia sarete più diretti del solito, il che potrebbe stonare con i vostri modi sempre diplomatici ma non è detto sia una cosa sbagliata, soprattutto se vi esprimerete unendo gentilezza e fermezza. Chi vi circonda apprezzerà la vostra sincerità. contempo e più in generale, oggi siete dotati di un forte intuito per cui cercate di ascoltarlo. Amore: in coppia, giornata che riscalda il vostro cuore! E’ il momento ideale per dimostrare alla dolce metà quanto l’amate. Soli: cercate di essere un po’ più cordiali nelle interazioni. Scoprirete che la gentilezza e la sensibilità ripagano velocemente.

Oroscopo 13 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il buon aspetto tra la Luna nel vostro segno con Venere, Marte e Saturno indica che è la giornata ideale – nel lavoro o nella vita personale – per dare il via ad alcune avere conversazioni importanti e produttive così da assumere seriamente reciproci impegni e responsabilità riguardo agli obbiettivi da raggiungere insieme ad un’altra persona o a un team. E stasera concedetevi una pausa di relax con gli amici. Amore: in coppia, sempre più innamorati oggi farete in modo di coinvolgere il partner in qualche sono dolce e bollente. Soli: potreste provare qualcosa di inedito per una persona appena incontrata. Seguite l’intuito, in generale non vi tradisce.

Oroscopo 13 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste essere spinti a riflettere ed è una saggia decisione poiché il settore della casa, della famiglia potrebbe necessitare di una maggiore organizzazione. E’ il momento ideale per prendere cura delle questioni domestiche, delle vostre esigenze e dei bisogni oppure risolvere qualcosa che fino a oggi avete eluso. Con un po’ di organizzazione sistemerete tutto e lascerete spazio a nuove e stimolanti opportunità. Amore: in coppia, se con il partner siete stati in freddo, la situazione migliorerà nettamente. Avete capito che non è il/la solo/a responsabile dei problemi. Soli: sognate l’amore con la A maiuscola ma rischiate di idealizzare le persone. Occhio alle delusioni.

Oroscopo 13 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Scorpione in buon aspetto ai pianeti nel vostro segno, i pezzi del puzzle della vostra situazione andranno al loro posto. Il transito accentua la vostra vitalità, migliora la vostra autostima e al contempo vi mette in grado di esaminare il vostro futuro in modo realistico. Con questo transito così positivo, nel lavoro toccherete con mano che la vostra esperienza e le vostre competenze, l’abilità sono apprezzate! Amore: in coppia, un po’ diffidenti, oggi potreste pensare che il partner vi nasconda qualcosa. Fortunatamente sarà più che rassicurante. Soli: un po’ per gioco testerete il vostro fascino su una persona ma potrebbe cadere nella vostra trappola.

Oroscopo 13 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un martedì in cui siete di buonumore e toccherete con mano che ovunque riscuotete ammirazione, stima. Pur avendo probabilmente delle preoccupazioni, passeranno in secondo piano poiché sarete ottimisti, avrete sicurezza in voi stessi e nelle vostre capacità, sentite che avete imboccato la strada giusta. E fate bene: i passaggi astrali fanno arrivare notizie o conversazioni importanti sui vostri obiettivi futuri. Amore: in coppia, il partner vi ama sinceramente, vi ammira, non potrebbe vivere nemmeno un minuto senza di voi! Soli: giornata favorevole agli incontri d’amore! Non restate chiusi in casa, uscite, godetevi la vita e lasciatevi andare.

Oroscopo 13 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I pianeti in Capricorno puntano i riflettori sul vostro settore degli obiettivi e ambizioni. Potreste riflettere molto a ciò che veramente volete realizzare. E’ tempo, dunque, di mettere da parte le aspettative che gli altri hanno nei vostri confronti e pensare invece in modo realistico a cosa è meglio per voi. E c’è la concreta possibilità che sarà molto diverso da quello che desideravate in precedenza per il vostro futuro. Amore: in coppia, splendida giornata piena di complicità, di fantasia e di tante risate con il partner. Soli: il fascino intrigante aumenterà l’attrazione che una persona prova per voi. Deciderete di approfondire la conoscenza.