Cosa dice l’oroscopo del 26 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 26 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Riguardo agli obbiettivi futuri, in questo momento a volte vi è stato difficile capire le mosse giuste da fare, giudicare quali vale la pena di perseguire e quali invece sono irraggiungibili. In poche parole, ciò che funziona per voi, anche riguardo alle relazioni. Oggi, i passaggi astrali vi permettono di avere chiarezza sulla visione del quadro generale, sarete molto realistici. Ciò vi permetterà di prendere le decisioni giuste, imboccare la direzione perfetta e progredire! Amore: in coppia, con il partner farete dei progetti per il prossimo futuro. Il dialogo è sincero, vi capirete al volo. Soli: per oggi, con una persona vivrete dei momenti amichevoli. Non avete intenzione di bruciare le tappe.

Oroscopo 26 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con gli attuali passaggi astrali, dovreste sentirvi pronti a lasciare alle spalle il passato e guardare al futuro. Se desiderate dare il via a un nuovo inizio, siete sulla strada giusta: gli astri vi spingono sempre più in alto, al vostro segno consigliano di mollare le situazioni che non funzionano più. E’ tempo di tagliare i rami secchi e fare il passo successivo verso un futuro nuovo e promettente. Amore: in coppia, le conversazioni con il partner non saranno di tutto riposo. Qualsiasi parola può scatenare un malinteso o, peggio ancora, un conflitto. Soli: con la Luna in Acquario, meglio rimandare eventuali appuntamenti e non sperare di avere incontri.intriganti. Andrà meglio domani.

Oroscopo 26 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un mercoledì molto positivo, si riaccende la voglia di collaborare, cooperare con vi circonda, soprattutto se vi mette in grado di progredire. La Luna in Acquario è il punto di partenza per nuove e positive iniziative. Evitate che timori e paure prendano il sopravvento e uscite con coraggio dalla vostra zona di comfort. Nel lavoro è il momento di crescere, progredire e imparare. Amore: in coppia, siete agitati, circolano tensioni ma fortunatamente saprete appianare. Soli: tendenza a mettere il carro avanti ai buoi: prima di partire in quarta e lanciarvi alla cieca, cercate di approfondire la conoscenza con una persona ed essere sicuri di quel che provate.

Oroscopo 26 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una fase in cui potreste trovarvi di fronte a un bivio e se da un parte è entusiasmante, dall’altra è stressante. Qualche strada imboccare? Non c’è un percorso sicuro ma se crederete in voi stessi, farete ciò che funziona per voi, comunque approderete al porto giusto. Con il buon aspetto Venere-Saturno, è probabile inoltre che svilupperete ottime idee su come guadagnare i più o scovare buoni affari. Amore: in coppia, con il partner avete punti di vista diversi su alcune questioni. Nulla di grave ma avrete difficoltà a parlarne per trovare un accordo. Vi sentirete un po’ incompresi. Soli: un incontro potrebbe deludervi oppure, più semplicemente è una giornata di calma piatta.

Oroscopo 26 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con il buon aspetto Venere-Saturno vi sarà più facile mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata. Potreste dare il via a una migliore ruotine in entrambi i settori che vada bene per voi, soprattutto se lavorate in smart working. Mollerete le vecchie abitudini e cambierete qualcosa. Potreste inoltre essere spinti a qualche trasformazione nella casa, così da renderla più confortevole. Amore: in coppia, la comunicazione non è serena. Se vedete che il partner ha la luna storta, non insistete. Pazienza e mantenete il sorriso. Soli: la giornata non è propizia agli incontri d’amore. Ma già da domani la ruota tornerà a girare a vostro favore.

Oroscopo 26 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un ottimo momento per fare passi avanti, nei prossimi giorni potreste prendere delle decisioni importanti che andranno a vostro vantaggio! E’ una giornata in cui capirete l’importanza di riflettere su cosa davvero volete prima di impegnarvi in una società o attraverso un contratto. Pensate inoltre a ricaricare le batterie, il relax è importante e vi permette di rimanere in perfetta forma. Amore: in coppia, è una bella giornata: esprimerete i sentimenti con dolcezza, delicatezza, il partner sarà raggiante e ricambierà. Soli: in programma c’è un nuovo incontro all’insegna del romanticismo, vivrete belle emozioni! Sarà l’inizio di una bella storia.

Oroscopo 26 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ il momento in cui dovete mostrare il vostro talento e brillare! A partire da oggi, potreste ricevere dei riconoscimenti o commenti positivi dal boss o i colleghi che apprezzano le vostre preziose capacità. Sul posto di lavoro avete molto da offrire, in termini di efficienza e di competenze. Su un altro piano: se avete avuto difficoltà a risolvere una questione, ora finalmente tornerete ad avere il controllo della situazione. Amore: in coppia, i passaggi odierni invitano alla prudenza, con il partner rischiate di reagire in modo esagerato. Sicuri che ne valga la pena? Soli: farete una rigida selezione tra i contatti presenti nell’agenda. Il che è un’ottima cosa.

Oroscopo 26 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un’ottima giornata in cui avete la possibilità di trovare buone soluzioni a problemi che sembrano non avere una via d’uscita. Occhi aperti, potrebbero esserci delle opportunità che vi consentiranno di risolvere ciò che sembrava irrisolvibile! Su un altro piano: con Venere nel vostro segno potreste aver voglia di concedervi dei piccoli lussi, comprese le persone care. La generosità non sarà dimenticata. Amore: in coppia, il partner sarà pronto ad appagare i vostri desideri, in particolare quelli intimi… Soli: uscite dalla tana: è la giornata ideale per stringere nuove conoscenze, nuove amicizie o dare il via a una storia d’amore.

Oroscopo 26 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Prima di dare il via a nuove iniziative, potreste voler riflettere su alcune cose della vostra vita che vanno cambiate e sareter meno esitanti, non avrete alcun dubbio su ciò che dovete fare e prenderete delle sagge decisioni. Ma non solo: i passaggi astrali odierni indicano che è la giornata ideale per affrontare conversazioni in cui parlare con maggiore elasticità di alcuni argomenti spinosi. Amore: in coppia, grazie alla Luna in Acquario oggi vedete la vita in rosa. Cosa che in questo momento non accade sempre… Soli: potrebbe scattare un’attrazione e la persona ricambierà! Il cuore di entrambi batterà forte, sarà intensa passione.

Oroscopo 26 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un mercoledì in cui terrete sotto controllo al massimo le emozioni, nel timore di lasciarle trasparire e non mostrerete ciò che provate. Al contempo, nel lavoro sarete più che mai ambiziosi, darete un colpo d’acceleratore ai progetti: punterete in alto e farete in modo, anche nelle prossime settimane, di far emergere con grande sicurezza la vostra abilità, il vostro pieno potenziale. Amore: in coppia, evitate conversazioni su argomenti delicati e puntate sulla dolcezza, la tenerezza! Soli: sognate il grande amore ma Cupido oggi sembra in vena di dispetti: potrebbe esserci un flirt, un’avventura ma non avranno un seguito.

Oroscopo 26 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

L’armonia odierna tra Venere e Giove può segnare un momento meraviglioso nel lavoro e in famiglia. C’è una piacevole cooperazione e questo tipo di atmosfera a voi fa sempre un gran bene, è quella ideale! Manifestate passione e calore nel lavoro che svolgete, nell’aiuto che offrite a chi vi circonda o nei progetti relativi alla casa. La vostra positività attira il supporto e l’interesse degli altri. Amore: in coppia, c’è una bella armonia, il partner vi ricopre di attenzioni! Soli: la Luna nel vostro segno annuncia l’inizio di una bella storia, arriveranno delle prove d’amore.

Oroscopo 26 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I passaggi odierni sono molto positivi, rappresentano un invito a dare il via a un progetto, nei prossimi giorni punterete in alto, farete progressi e aumenterete anche le entrate. Venere in Scorpione vi dota di grande fascino e potete impressionare favorevolmente le persone giuste. Quelle che, per intenderci, potrebbero essere utili nel lavoro. Non è escluso che arrivi una proposta o un’offerta. Amore: in coppia, come per magia, oggi nel quotidiano a due tutto diventa più facile. Soli: una persona vi attrae e lo farete capire chiaramente, lancerete dei segnali ma sembra che per ora, l’altro/a sia disponibile solo per un’amicizia.