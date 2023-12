Oroscopo settimanale Bilancia, 10-16 dicembre 2023: un fine settimana felice

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Mostra pazienza negli affari questa settimana. Rimani felice sia nella vita personale che professionale. La prosperità finanziaria promette investimenti intelligenti su larga scala. Anche la tua salute ha una nota positiva questa settimana.

Oroscopo dell’amore per la Bilancia

Nella prima parte della settimana vedrai problemi minori legati all’ego che devono essere risolti prima che le cose vadano fuori controllo. Fai attenzione a dare spazio personale al tuo amante e ad apprezzare anche le opinioni che rafforzeranno il legame.

Alcuni Bilancia otterranno l’accettazione da parte degli anziani e faranno anche la chiamata finale al matrimonio. Impegnati sempre nei confronti del partner e non lasciare che la fiducia diminuisca in una relazione.

Oroscopo della carriera Bilancia

Coloro che operano nel settore dell’edilizia, della produzione, dell’istruzione, dell’ospitalità o della moda vedranno molte opportunità per dimostrare il proprio coraggio. Se sei appena uscito dal college e stai cercando il tuo primo lavoro, ne troverai uno prima. Gli studenti supereranno gli esami e alcuni verranno ammessi anche in università straniere. Gli imprenditori hanno la fortuna di risolvere i problemi con le autorità e possono anche prendere in considerazione il lancio di nuove iniziative o idee che potrebbero funzionare in futuro.

Oroscopo dei soldi per la Bilancia

Questa è una settimana prospera poiché la ricchezza affluirà da diverse fonti. La prima parte della settimana vedrà investimenti nel settore immobiliare, nella gioielleria e nel mercato azionario. Potresti ereditare una proprietà di famiglia o vincere anche una controversia legale. Alcuni anziani divideranno la ricchezza tra i bambini, mentre le imprenditrici vedranno nuove opzioni per espandere l’attività in nuovi territori.

Oroscopo della salute della Bilancia

Sebbene la salute generale sia buona questa settimana, potresti anche considerare di evitare sia il tabacco che l’alcol. Alcuni anziani potrebbero sviluppare disturbi respiratori e potrebbero richiedere cure mediche. Coloro che amano gli sport d’avventura devono fare attenzione mentre prendono parte alla mountain bike. Se pianifichi un viaggio, prova ad andare in posti che ti facciano sentire più rilassato e ringiovanito.