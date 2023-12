Oroscopo settimanale Gemelli, 10-16 dicembre 2023: problemi di salute negli anziani

Gemelli – (21 maggio-21 giugno)

Fate attenzione mentre prendete decisioni finanziarie poiché esistono problemi minori. Anche la salute è una preoccupazione. Professionalmente, tutte le sfide saranno risolte. Problemi finanziari minori richiedono piani finanziari intelligenti e anche la salute è una preoccupazione questa settimana.

Oroscopo dell’amore Gemelli

Buona settimana in termini di amore. Man mano che risolverai tutti i problemi esistenti, trascorrerai alcuni momenti memorabili con il tuo partner. Pianifica una vacanza in una stazione collinare o in spiaggia. Fai regali a sorpresa per rafforzare il legame.

Anche questa settimana è buona per proporre poiché la risposta sarà positiva. Alcune donne Gemelli riceveranno proposte da persone inaspettate. Ci sarà anche una riunione di vecchi amanti che si sono separati a causa di divergenze di opinioni.

Oroscopo della carriera Gemelli

Il successo professionale sarà al tuo fianco questa settimana. Non si presenterà alcuna sfida importante, ma nuove opportunità di trasferirsi all’estero busseranno alla porta. Ciò sarà più visibile nella vita dei professionisti IT, degli ingegneri civili, dei copy designer e degli operatori sanitari.

Se ti piacciono gli affari, questo è il momento di espandersi oltre gli orizzonti e investire in molteplici iniziative. I più fortunati espanderanno la propria attività anche all’estero.

Oroscopo dei soldi per i Gemelli

Piccoli problemi finanziari nella prima parte della settimana potrebbero impedirti di prendere importanti decisioni finanziarie. Tuttavia, i problemi verranno risolti con il passare della settimana. Sei bravo a investire in borsa o in fondi comuni di investimento. Alcune donne native dei Gemelli erediteranno una parte della proprietà della famiglia.

Gli anziani potrebbero prendere in considerazione la possibilità di dividere la ricchezza tra i bambini. Potresti anche prendere in considerazione la riparazione della casa o l’acquisto di oggetti di lusso, incluso l’oro.

Oroscopo della salute dei Gemelli

Anche se potrebbero esserci disturbi minori legati alla tosse e al virus, questa settimana sarai perfettamente sano. I nativi Pesci anziani possono soffrire di ipertensione e problemi legati ai polmoni e consultare un medico è importante. Assicurati che il tuo menu sia privo di grassi, olio e zuccheri eccessivi. Rendi l’esercizio fisico una parte della tua routine. Durante la guida mantenere la velocità sotto il limite e indossare sempre la cintura di sicurezza.