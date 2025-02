Oroscopo settimanale, settimana dal 9 al 15 febbraio 2025, preparatevi ai colpi del destino.

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Oroscopo dell’amore

Sebbene possano esserci piccole differenze di opinione, il libero flusso del romanticismo non ne risentirà. I fortunati maschi incontreranno l’ex amante nella seconda parte della settimana. Le donne sposate dovrebbero stare attente all’interferenza di un parente o di un amico nelle loro vite.

Oroscopo del lavoro

Sii cordiale, ti aiuterà nei progetti di gruppo. Banchieri, responsabili finanziari, contabili, botanici, avvocati e copywriter avranno un programma impegnativo. Gli imprenditori avranno successo nel firmare nuovi contratti con i clienti che porteranno anche buoni profitti nei prossimi giorni.

Oroscopo del Denaro

Non ci sono grossi problemi finanziari a turbare la settimana. Avrai successo nel raccogliere fondi per motivi di lavoro e persino per una festa in famiglia. Gli imprenditori dovrebbero stare attenti quando fanno grandi investimenti in un nuovo territorio.

Oroscopo della Salute

Sarà bene tenere le distanze da cibo spazzatura e bevande gassate. Ci possono essere piccoli problemi di digestione e i bambini dovrebbero evitare il cibo dall’esterno. Chi vuole smettere di fumare può scegliere questa settimana.

Oroscopo Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

Oroscopo dell’amore

È possibile che nella storia d’amore ci siano delle sorprese. Alcune relazioni prenderanno una nuova piega. Evitate discorsi duri con l’amante e fate attenzione a considerare le sue emozioni. Le donne sposate non dovrebbero permettere a una terza persona di interferire nella loro vita, perché nei giorni a venire le cose potrebbero complicarsi.

Oroscopo del lavoro

Non scendere a compromessi sugli ideali. Nonostante piccoli problemi legati alla produttività, avrai successo nella tua carriera. È in arrivo una promozione o una valutazione. Gli imprenditori saranno seriamente intenzionati ad espandere la propria attività.

Oroscopo del denaro

La ricchezza proverrà da diverse fonti e sarai anche tentato di investire nel mercato azionario. Evitate il settore immobiliare perché questo non è il momento giusto per farlo.

Oroscopo della salute

Sei in buona salute. Consultare un medico ogni volta che non ci si sente bene. Alcune donne lamentano problemi ginecologici. Gli anziani possono lamentare dolori al petto, problemi respiratori e digestivi

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

Oroscopo dell’amore

La prima parte della settimana è buona per prendere decisioni importanti sulla relazione. Scegli la seconda parte della settimana per risolvere i problemi del passato. Le donne single possono aspettarsi una proposta sul lavoro o durante un evento. I dissidi coniugali potrebbero turbarvi, ma assicuratevi di risolvere ogni problema prima che peggiori.

Oroscopo del lavoro

I funzionari governativi, gli operatori sanitari, le persone armate e gli operatori legali non dovrebbero cedere alle pressioni. La tua performance avrà molti sostenitori in ufficio. I commercianti otterranno buoni profitti e gli imprenditori che cercheranno opzioni per espandere il commercio in nuovi territori avranno successo.

Oroscopo dei soldi

Nella prima parte della settimana potrebbero sorgere piccoli problemi finanziari, ma la vita normale non ne sarà influenzata. Si può procedere con l’idea di acquistare elettrodomestici e perfino un’automobile. La settimana è buona per gli investimenti azionari e le attività speculative. Nella seconda parte della settimana alcuni commercianti dovranno affrontare problemi di natura fiscale.

Oroscopo della salute

Mantieni il tuo stile di vita integro ed equilibrato. Fare attenzione alla dieta. Chi ha sofferto di patologie polmonari e renali potrebbe avere problemi di salute entro il fine settimana.

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)

Oroscopo dell’amore

Potresti aspettarti piccoli malintesi, ma è bene risolverli prima che le cose vadano fuori controllo. Le donne single potrebbero aspettarsi una proposta. Potresti avere la possibilità di riaccendere una vecchia storia d’amore.

Oroscopo del lavoro

Il tuo impegno sul lavoro porterà risultati positivi. Sfrutta le opportunità sul lavoro per ottenere una valutazione. Alcuni professionisti viaggeranno per motivi di lavoro e forse anche all’estero. L’impegno, la disciplina e l’integrità sono impareggiabili.

Oroscopo del Denaro

Finanziariamente non sei a posto. Sebbene ci saranno buone entrate, dovrai anche sostenere delle spese. È bene evitare investimenti su larga scala, specialmente nel mercato azionario. Alcune donne acquisteranno una nuova proprietà.

Oroscopo della Salute

Non ci saranno problemi medici importanti. Tuttavia, è bene prestare attenzione allo stile di vita. Svegliati presto e fai esercizio prima di iniziare la giornata. Le donne native devono stare attente al dolore alle articolazioni, ai problemi respiratori e all’emicrania.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Oroscopo dell’amore

Alcune relazioni amorose possono essere tossiche perché l’amante sarà possessivo. Potresti avere delle divergenze di opinioni, ma non andranno fuori controllo.

Oroscopo del lavoro

Possono verificarsi piccoli problemi legati al lavoro. Non lasciare che gli ego influenzino le prestazioni professionali. Devi stare attento quando gestisci clienti con problemi di carattere.

Oroscopo del denaro

Questa settimana c’è prosperità finanziaria. Sei bravo a fare investimenti immobiliari. Potresti risolvere un problema di soldi che coinvolge un amico.

Oroscopo della salute

Nessun problema di salute importante ti danneggerà questa settimana. È giusto attenersi a una dieta sana ricca di nutrienti e proteine. Le donne lamenteranno problemi di digestione e i bambini potrebbero avere una febbre virale che impedirà loro di andare a scuola.

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Oroscopo dell’amore

Potresti aspettarti piccoli malintesi, ma è bene risolverli prima che le cose vadano fuori controllo. Alcune relazioni a lungo termine potrebbero finire con una rottura. Le donne sposate dovrebbero limitare l’interferenza dei parenti nella vita coniugale per rimanere felici con il marito.

Oroscopo del lavoro

Il tuo impegno sul lavoro porterà risultati positivi. I professionisti di IT, sanità, architettura, design, animazione, aviazione, vendite e diritto avranno un programma serrato ma produttivo. Gli imprenditori riceveranno alti profitti.

Oroscopo dei soldi

Non ci saranno grossi problemi finanziari. Tuttavia, alcuni Vergine avranno problemi di proprietà in famiglia. Potresti aver bisogno di aiutare un fratello o un amico. Puoi tentare la fortuna in azioni e affari speculativi mentre gli uomini d’affari riusciranno a raccogliere fondi per l’espansione aziendale. Potresti anche aspettarti un aumento di stipendio.

Oroscopo della salute

Gli anziani svilupperanno problemi cardiaci che richiederanno cure mediche. I minori potrebbero sviluppare lividi mentre giocano e gli anziani potrebbero avere problemi legati al sonno e alla respirazione. Fai attenzione quando usi le scale. Cammina sia al mattino che alla sera perché questo può mantenerti in salute.

Oroscopo Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Oroscopo dell’amore

Alcune donne incontreranno l’ex amante per riaccendere la vecchia storia d’amore, ma questo potrebbe avere un impatto serio sulla relazione attuale.

Oroscopo del lavoro

Soddisferai con successo le aspettative. I professionisti bancari, contabili, delle risorse umane, dei media e accademici vedranno nuove opportunità per dimostrare il loro coraggio. Chi ha un colloquio programmato può parteciparvi con sicurezza. Alcuni professionisti possono aspettarsi un aumento di stipendio o una promozione. I commercianti vedranno buoni profitti.

Oroscopo del denaro

La tua fortuna salirà alle stelle questa settimana e questo ti assicura di godere di uno stile di vita favoloso. Utilizza questo periodo per acquistare elettrodomestici e gioielli. Potresti anche prendere in considerazione di investire in immobili.

Oroscopo della salute

Attenti a piccole infezioni che colpiscono occhi, naso o orecchie. Ciò potrebbe impedirti di frequentare la scuola o l’ufficio. I diabetici devono stare attenti alla dieta. Bevi molta acqua e la tua pelle potrebbe irradiarsi

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Oroscopo dell’amore

Anche se nella prima parte della settimana potrebbero verificarsi dei piccoli tremori, la tua vita sentimentale sarà fantastica. Potresti anche incontrare un ex per riaccendere una vecchia storia d’amore.

Oroscopo del lavoro

Potrebbero presentarsi piccole sfide professionali e questa settimana potresti dover viaggiare per motivi di lavoro. Potresti prendere seriamente in considerazione l’idea di cambiare lavoro man mano che si presentano nuove opportunità. Una nuova partnership aiuterà un imprenditore a far crescere la propria attività.

Oroscopo dei soldi

Nonostante piccoli problemi finanziari, la vita di tutti i giorni non ne risentirà. Potresti anche acquistare una casa o un veicolo nella prima metà della settimana. Alcuni Scorpioni sceglieranno la prima parte della settimana per acquistare un veicolo o una nuova proprietà. La seconda parte della settimana è utile per discutere della proprietà con i fratelli.

Oroscopo della salute

Questa settimana alcuni piccoli disturbi potrebbero nuocerti. Potrebbero verificarsi problemi come dolori al ginocchio, problemi muscolari e febbre virale. Alcuni bambini potrebbero riportare lievi lividi mentre giocano. Gli anziani possono sviluppare problemi al torace. Anche chi soffre di patologie renali può sviluppare complicazioni

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Oroscopo dell’amore

Trascorri un bel momento in amore. Mantieni il tuo amante di buon umore e assicurati che la tua settimana sia piena di divertimento e romanticismo. Nonostante piccoli intoppi nella prima parte della settimana, la tua vita amorosa sarà solida e alcune relazioni amorose prenderanno una nuova piega. Gli uomini sposati non devono rimanere invischiati in incontri occasionali.

Oroscopo del lavoro

Un collega potrebbe essere infelice per la tua crescita e potrebbe anche provare a crearti problemi. Alcuni nuovi progetti ti terranno impegnato per lunghe ore sul posto di lavoro..

Oroscopo dei Soldi

La ricchezza potrebbe provenire da diverse fonti e sarai in grado di ristrutturare la casa o di comprarne una nuova. Potresti anche comprare un’auto. Rimborserai un prestito.

Oroscopo della Salute

Potrebbero esserci complicazioni nella tua salute. Alcune donne avranno problemi respiratori. Quelle che hanno una storia di problemi cardiaci svilupperanno problemi che richiederanno di consultare un medico. Potresti anche sviluppare emicrania o febbre virale questa settimana.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Oroscopo dell’amore

Sfrutta questa settimana per risolvere i problemi del passato. Dovresti evitare discussioni spiacevoli che potrebbero avere un impatto sulla tua relazione. Potrebbero accadere cose piacevoli. Le donne single potrebbero aspettarsi una proposta da un collega o compagno di classe.

Oroscopo del lavoro

Continua il tuo impegno nella tua vita professionale. Gli autori avranno lavori pubblicati mentre avvocati, chef e banchieri saranno anche produttivi questa settimana.

Oroscopo dei soldi

Potresti risolvere un problema finanziario con un amico o un fratello. Sebbene investire sia una buona decisione, stai lontano dal settore immobiliare perché questo non è il momento giusto per farlo.

Oroscopo della Salute

Gli anziani svilupperanno problemi legati al sonno ed è bene fare attenzione quando si usano le scale o si cammina su aree scivolose. La seconda parte della settimana è buona per sottoporsi a un intervento chirurgico. I diabetici possono sviluppare complicazioni ed è bene avere un controllo adeguato sulla dieta.

Oroscopo Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Oroscopo dell’amore

Si noteranno piccoli problemi nella relazione amorosa e sarà necessario adottare un approccio positivo per risolvere i tremori. Assicuratevi di non perdere la calma. A metà settimana inizierà una nuova relazione che cambierà il tuo destino.

Oroscopo del lavoro

Ti troverai ad affrontare nuovi compiti che ti offriranno anche l’opportunità di dimostrare il tuo valore professionale. I nuovi incarichi richiederanno di viaggiare anche all’estero. Gli imprenditori avranno la possibilità di incrementare gli scambi commerciali e la seconda parte della settimana sarà ideale anche per lanciare nuove iniziative.

Oroscopo dei Soldi

È il momento di acquistare una nuova proprietà o di ristrutturare la casa. Prendi in considerazione l’idea di risolvere un problema finanziario con un fratello o una sorella e persino di estinguere un prestito bancario. Investirai nel mercato azionario e in attività speculative che ti daranno buoni rendimenti nei prossimi giorni.

Oroscopo della salute

Sebbene non vi siano gravi problemi di salute che incidano negativamente sulla vita, è bene tenere sotto controllo il proprio stile di vita. È giusto attenersi a una dieta sana, ricca di nutrienti e proteine. Mangia più verdura e frutta questa settimana

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Oroscopo dell’amore

Non imporre i tuoi concetti all’amante, ma piuttosto lasciagli lo spazio per esprimere personalmente le tue opinioni. Ciò rafforzerà il rapporto. Alcune donne potrebbero fidanzarsi mentre il matrimonio è in programma.

Oroscopo del lavoro

Non scendere a compromessi sugli obiettivi professionali e continuerai a essere un bravo manager. Anche molti uomini cambiano lavoro durante il fine settimana. È possibile che si verifichino espansioni aziendali, ma è opportuno studiare il mercato prima di prendere decisioni importanti. Non lasciarti abbattere dalle perdite aziendali, perché possono essere solo temporanee.

Oroscopo dei soldi

Potrai guadagnare lavorando come freelance, mentre alcune donne potranno aspettarsi un aumento di stipendio. Alcuni investimenti precedenti si trasformeranno in un successo finanziario. Gli imprenditori riusciranno a raccogliere fondi che contribuiranno alle future espansioni commerciali.

Oroscopo della salute

Non dovrai affrontare gravi problemi di salute. Ma questa settimana potrebbero verificarsi febbre virale o mal di gola. Alcune donne possono anche sviluppare allergie cutanee.

