Chi è Agnese, la dama del trono over di Uomini e donne? Tutto quello che c’è da sapere sulla protagonista del dating show di canale 5.

C’è chi arriva, chi va via e chi torna nel parterre del trono over di Uomini e donne che si rinnova continuamente. Sono tanti, infatti, i protagonisti maschili e femminili che si mettono in gioco in ogni puntata dando vita a dinamiche particolarmente interessanti. Tra questi c’è anche Agnese De Pasquale, la dama dagli occhi di ghiaccio il cui arrivo ha sconvolto diversi cavalieri, in primis Giuseppe che, durante la frequentazione con Sabrina Zago, la dama colpita da un lutto, ha più volte ammesso di provare un interesse per lei senza, tuttavia, essere ricambiata.

Agnese, in realtà, ha già partecipato a Uomini e donne. L’attuale dama del trono over, infatti, è stata una corteggiatrice del trono classico nel 2007. All’epoca corteggiava il tronista Nicola Paolinelli con cui, però, non nacque mai una storia. Successivamente, conobbe l’altro tronista Marco Filippin ma dopo una segnalazione su quest’ultimo, decise di chiudere l’avventura a Uomini e donne. Almeno fino ad oggi.

Tutto su Agnese De Pasquale: la dama del trono over di Uomini e donne che piace a tutti

Tra le dame più belle del parterre del trono over di Uomini e Donne, Agnese De Pasquale ha conosciuto alcuni cavalieri come Alessio Pili Stella e Giovanni Siciliano con cui, però, non è andata bene. La dama, tuttavia, non perde le speranze e spera di poter trovare l’amore dopo la fine della sua importante relazione. Agnese, infatti, prima di tornare nel dating show di canale 5 ha avuto una storia importante. Dell’ex della dama, tuttavia, non si sa nulla. In compenso, è noto che Agnese sia mamma di due bambini, Emma Margot e Andrea Mael con cui vive a Milano, città in cui ha scelto di stabilirsi pur essendo di origine modenese.

Agnese ha 41 anni ed è una donna indipendente e con le idee chiare. Lavora come responsabile di una scuola e assistente sociale anche se il suo sogno è quello di diventare direttrice di un carcer avendo conseguito un master in Criminologia. Ama la forma fisica e il suo film preferito è ‘Forrest Gump’.

Agnese è anche presente su Instagram dove, però, ha un profilo privato, attualmente seguito da quasi 15mila followers. Nonostante sia tornata da poco in trasmissione, dunque, Agnese sta lentamente conquistando il pubblico del programma di Maria De Filippi.